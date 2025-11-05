Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szűk utcák, titkos labirintusok: fedezd fel velünk Lisszabon látnivalóit

Portugália
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 20:45
külföldi utazásutazási tipp
Lisszabon, ahol a múlt eleganciája a jelen vibráló ritmusával találkozik, a város, amely egyedülálló és életre szóló élményt nyújt minden látogatónak. Fedezzük fel együtt Lisszabon látnivalóit, a történelmi negyedek szűk utcáitól a káprázatos kilátást nyújtó teraszokig, miközben a város magával ragadó atmoszférája elvarázsol minket. Tarts velünk ezen az emlékezetes sétán!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Lisszabon, a hét dombra épült varázslatos város, ahol a melankolikus fado dallamai keverednek az Atlanti-óceán sós szellőjével. Merüljünk el Lisszabon látnivalóiban, a Belém toronytól a kék-fehér csempékkel, az azulejokkal díszített utcákig, miközben felfedezzük a portugál történelem és kultúra lenyűgöző emlékeit. Tarts velünk ezen a lenyűgöző utazáson, ahol felfedjük a tengerészek városának rejtett kincseit és ikonikus nevezetességeit.

Lisszabon látnivalói
Lisszabon tele van felfedeznivaló csodákkal. 
Fotó: proslgn /  Shutterstock 

Lisszabon látnivalói: a nagy földrajzi felfedezések árnyékában

Portugália fővárosa, Lisszabon történelme szorosan összefonódik a nagy földrajzi felfedezések korával, amikor a mindenre elszánt portugál hajósok, mint Ferdinand Magellán és Vasco da Gama innen indultak veszélyes küldetésükre, hogy új világokat fedezzenek fel.

Ennek az aranykornak a lenyomatai ma is láthatók a városban, monumentális épületek és emlékhelyek őrzik a dicső múltat.

A hangulatos Alfama negyed szűk utcái és a modern városrész kontrasztja egyedülálló atmoszférát teremt. A város vibráló energiája és a helyiek vendégszeretete azonnal rabul ejti az ide látogatót.

Lisszabon látnivalói egytől egyig magukba sűrítik a város gazdag történelmét és vibráló kultúráját.

Ahonnan a felfedezők útnak indultak

A Belém torony, mely kecsesen emelkedik ki a Tejo-folyóból, egykor védelmi szerepet töltött be, de a felfedezések korának is szimbóluma, elegáns mánuel stílusú díszítéseivel bűvöli el a látogatókat.

Lisszabon látnivalói Belém torony
A Belém torony minden napszakban gyönyörű. 
Fotó: Dmitry Rukhlenko /  Shutterstock 

Nem messze innen, a folyóparton áll a Felfedezők modern, 1940-60 között emelt emlékműve, mely a nagy portugál tengerészek előtt tiszteleg. 

A szomszédban található a monumentális Szent Jeromos kolostor, szintén a mánuel építészet egyik legszebb példja, melynek káprázatos kőfaragványai a tengeri utazások és a vallás motívumait ötvözik. A kolostorban nyugszik Vasco da Gama, akinek ódon szarkofágja látogatható is. A mánuel stílus a XVI. századi Portugália sajátos késő gótikus, korai reneszánsz stílusa, mely olyannyira jellemző erre a régióra.

Szintén Belémben található a híres Pastéis de Belém pékség, ahol az eredeti recept alapján készült, krémes portugál süteményt, a pastéis de nata-t kóstolhatjuk meg, s bár a sor itt mindig hosszan kígyózik, érdemes kivárni a sorunkat, mert a sütemény mennyei.

A város szívében elterülő elegáns tér, a Praça do Comércio a régi királyi palota helyén épült, miután a Lisszabont megrázó 1755-ös hatalmas földrengés a fél várost romba döntötte. A térre, illetve a folyópartra a karcsú, mégis monumentális Rua Augusta boltív felől lehet kijutni.

Lisszabon látnivalói főtér
Lisszabon látnivalói közé tartozik a Praça do Comércio, ami télen egy hatalmas adventi vásár helyszínéül szolgál. 
Fotó: mairu10 /  Shutterstock 

Titkok és rejtélyek: az azulejok és a fado nyomában

A portugál kultúra egyik legjellegzetesebb eleme az azulejo, a festett, mázas kerámialap, amely nem csupán építészeti díszítőelem. 

Ezek a csempék gyakran kék-fehér színűek, de sok más árnyalatban is pompáznak, és bonyolult mintákat, történelmi jeleneteket vagy éppen absztrakt ábrázolásokat jelenítenek meg. Az azulejok nemcsak a falakat borítják kívül-belül, hanem önálló műalkotásokként is értelmezhetők, mesélve a város és az ország történeteit, hagyományait.

Lisszabon látnivalók azulejo
Az azulejo számos épület díszítőeleme Lisszabonban. 
Fotó: GTW /  Shutterstock 

A Nemzeti csempemúzeum, mely egy gyönyörű, régi kolostorban található, átfogó képet nyújt az azulejo művészetének fejlődéséről a kezdetektől napjainkig, bemutatva a technikákat és a stílusokat.

A portugál lélek mélyéről fakad a fado, egy melankolikus, érzelmekkel teli zenei műfaj, melyet gyakran gitárkísérettel adnak elő. A fado a „sóvárgás”, a „nosztalgia” érzését fejezi ki, a portugál „saudade”-t, ami egyfajta honvágy, hiányérzet a távoli dolgok vagy elmúlt idők iránt. A fado gyökerei a XIX. századi Lisszabonba nyúlnak vissza, a tengerészek és a szegényebb rétegek körében alakult ki, de mára a portugál nemzeti identitás fontos részévé vált, melyet az UNESCO  az emberiség szellemi kulturális örökségének részévé is nyilvánított. 

A fado előadásai gyakran intim, meghitt hangulatúak, ahol az énekes szívből jövő érzelmekkel tölti meg a dalt, a hallgató pedig könnyen átérezheti a melankóliát és a szépséget. Lisszabon óvárosának, Alfamának a szűk utcáin számos olyan hely található, ahol autentikus fado esteken vehetünk részt.

Templomok, kolostorok, múzeumok Portugáliában

A város további látnivalói közé tartozik a román stílusú Lisszaboni székesegyház, a XII. században épült Sé, a város legrégebbi temploma, melyet többször átépítettek, de megőrizte eredeti, román stílusú karakterét. A templom masszív tornyaival és erődítményszerű megjelenésével, illetve dísztelen homlokzatával Lisszabon egyik legjellegzetesebb vallási épülete.

Lisszabon látnivalói székesegyház
A Lisszaboni székesegyházat is érdemes felkeresni, ha Portugália fővárosában járunk. 
Fotó: Paul Brady Photography /  Shutterstock 

A Santa Justa felvonó egy Eiffel-stílusú vasszerkezet, amely a város fölé repíti fel a kíváncsi turistákat, illetve a páratlan kilátásra vágyó helyieket is. A felvonó Baixa alsóvárosát a magasabban fekvő Carmo térrel köti össze, és innen lehet elérni a lerombolt Carmo kolostor látványos romjait is, amely ma a Carmo Régészeti Múzeumnak ad otthont. A kolostor az 1755-ös nagy földrengésre emlékeztet, amely ezt az épületet is romba döntötte.

Lisszabon jellegzetes látványosságai a sárga portgál villamosok, melyek a város dimbes-dombos utcáin kanyarognak. Ezek a régi, fa burkolatú járművek nem csupán közlekedési eszközök, hanem a város hangulatának szerves részei. 

A 28-as villamos vonala különösen népszerű a turisták körében, hiszen érinti a város történelmi negyedeit, festői utakon haladva, gyakran épp hogy elférve a szűk utcákon, a házak sarkai mellett. Egy ilyen villamoson való út igazi időutazás, miközben a város lüktetését közvetlen közelről tapasztalhatjuk meg.

Az alábbi videóbemutatja Lisszabon 12 legjobb helyét:

Az alábbi cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu