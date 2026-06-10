Brutális tömegbaleset: egy nő életét vesztette, többen megsérültek

Brutális közlekedési baleset történt szerda reggel a DN 1-es jelzésű főúton, Bánffyhunyad és Nagyvárad között, Bihar megyében, amiben egy nyergesvontató, két személyautó, valamint egy üres tartálykocsi volt érintett. A kamion felborult, kidöntött egy villanyoszlopot, és az úttestre üzemanyag szivárgott. A tragédiában egy ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek.

Brutális tömegbaleset történt szerda reggel / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tömegbaleset történt, egy ember életét vesztette

A Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysághelyszíni vizsgálatának elsődleges adatai szerint a balesetet egy 32 éves nagyváradi férfi okozhatta, aki egy nyergesvontatót vezetett, amikor áttért a szemközti forgalmi sávba. A kamion ekkor először két személygépkocsinak ütközött, majd egy másik teherautónak - egy üres tartálykocsinak -, is nekicsapódott. A szerencsétlenség következtében a másodiknak eltalált személyautó utasa, egy 53 éves magyarkapusi nő olyan súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, és másik három személy is megsérült, köztük a balesetet okozó nyergesvontató 32 éves nagyváradi sofőrje is: őket a mentők kórházba szállították a szükséges orvosi ellátás biztosítása érdekében.

Az Élesdi Közúti Rendőrség munkatársai ügyészi felügyelet mellett folytatják a nyomozást a baleset pontos körülményeinek tisztázására. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indult eljárás

– áll a rendőrség hivatalos közleményében, a Maszol beszámolója szerint.