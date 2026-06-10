Király Viktor két éve tette le a poharat: „Nagyon sok mélypontom volt”

Király Viktor többféle stílusban alkotott már az elmúlt húsz évben. Ő maga azt mondja: az, hogy éppen melyikben érzi jól magát, attól is függ, hogy éppen hol tart az élete. Most éppen egy nagylemezen dolgozik, amin több szerelmes dal is helyet kap majd. A hot! magazin beszélgetett vele zenei karrierjéről, terveiről, az alkoholfüggőség kialakulásáról, és arról, milyen út vezetett addig, hogy ma már beszélni is képes a régi életéről.

Király Viktor felesége, Virág Anita valóban jóban és rosszban ott áll párja mellett

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Király Viktor visszatér a zenei gyökereihez

A zenész azt mondja, nem igazán romantikus típus, azonban az ilyen stílusú dalok ettől függetlenül nagyon közel állnak a szívéhez. Ha minden a tervei szerint alakul, jövő év február 14-én egy varázslatos koncerttel lepheti meg rajongóit.

„Most készítek egy lemezt, és a napokban éppen azon gondolkodtam, hogy talán elölről kezdem az egészet” ­– kezdte a hot! magazinnak Viktor. „Szerintem az, hogy ki, milyen stílusban képviseli önmagát, nagyon köthető ahhoz az életkorhoz, életszakaszhoz, amiben éppen van.”

Negyvenévesen visszatérek azokhoz a gyökerekhez, amelyeknek köszönhetően egykor megszerettem a zenét.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nagyon romantikus típus vagyok, a szerelmes dalok mégis a kedvenceim. Szeretek szeretni, és azt is szeretem, ha viszontszeretnek. Szerintem ez az egyik legcsodálatosabb dolog a világon. Részben emiatt is tervezem február 14-ére, Valentin napra a lemezbemutató koncertemet; remélem, ez az időpont már nem változik.”

Király Viktor hihetetlen küzdelmen van túl, reméli, hogy a története másoknak is segíthet

(Fotó: MEDIAWORKS/hot! magazin/Bánkúti Sándor)

Király Viktor „Ma már sokkal fel­szabadultabb vagyok”

A Megasztár negyedik szé­riá­já­nak győztese azonban nem csupán szakmailag tudhat maga mögött egy hosszú és olykor göröngyös utat; jó ideig élt önpusztító életet, amiről meglepő őszinteséggel mesél. Volt, hogy alkohol elvonási tünetekkel küzdött, de a csatát végül ő nyerte.

A félelem miatt sokáig nem tartottam jó ötletnek, hogy nyilvánosan beszéljek a problémámról.

„Féltem attól, hogy ha megnyílok, akkor sok ember számára már nem az énekes leszek, hanem az alkoholista, és ezt a bélyeget nem akartam önként magamra ragasztani. Aztán hosszú beszélgetésekre került sor a pszichológusommal, aki azt javasolta, hogy azért tegyem meg, mert ezzel nemcsak másokon tudok majd segíteni, hanem magamon is. Igaza lett! Amióta merek beszélni róla, egy hatalmas tehertől szabadultam meg, és ennek köszönhetően ma már sokkal felszabadultabb vagyok.”