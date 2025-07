Vadregényes túrahelyek, gyerekbarát opciók – ezeket a helyeket kár lenne kihagynod

Elkezdődött az iskolaszünet, így végre lehetőség van betervezni néhány családi kirándulást, amire aztán egész évben boldogan emlékezhettek vissza. Segítségképp összegyűjtöttünk gyerekbarát, vadregényes túrahelyeket, ahol kicsik és nagyok is jól érezhetik magukat!

Fotó: ORION PRODUCTION / shutterstock

Vadregényes, gyerekbarát túrahelyek

A nyári túrázás nemcsak a testet, a lelket is feltölti, és a gyerekeknek is felejthetetlen emlék marad. Válassz olyan túrahelyeket, ahol a vadregényes tájak és a biztonság kéz a kézben járnak, így a kicsik is önfeledten élvezhetik az erdő varázsát.

1. Szalajka-völgy, Szilvásvárad

Babakocsival is járható tanösvény, erdei kisvasút, pisztrángos tavak, Fátyol-vízesés – egy igazi természetközeli kaland az egész családnak. A kisvasút önmagában is élmény a gyerekeknek!

Fotó: Székelyhidi Balázs

2. Alcsúti Arborétum

A nyári lombkoronák hűs árnyékában sétálgatni már önmagában kikapcsolódást jelent, de az Alcsúti Arborétumban tanösvény, valamint rovar- és madármegfigyelő is várja a túrázókat. Rövid séták, gyönyörű növények, igazi mesebeli kaland.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

3. Cuha-völgy, Bakony

Az egyik legszebb erdei vasútvonal és patakokkal szegélyezett túraút a Cuha-patak mellett található. Az apró hidakon való átkelést a gyerekek garantáltan élvezni fogják!

Fotó: Máté Péter

4. Bükki Nemzeti Park – Szentlélek és környéke

Családbarát túraösvények, barlangok, erdei állatok nyomai, gombák és gyönyörű színekbe burkolózó növények várnak titeket a Bükki Nemzeti Parkban. Az ismeretterjesztő táblák a kicsiket is segítenek bevonni a kalandba.

Fotó: A great shot of / shutterstock

5. Visegrádi-hegység – Spartacus-ösvény könnyített szakaszokkal

A Visegrádi-hegységen található Spartacus-ösvényről a Dunakanyarra nyíló festő panorámát élvezhetitek. A rövidebb, könnyített szakaszok kisgyerekekkel is végigjárhatók, útközben pedig kis pihenőhelyek is akadnak.

Fotó: haifisch88 / shutterstock

Tipp: így lesz még gyerekbarátabb a túra