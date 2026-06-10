Itt az igazság a Tankcsapda exgitárosa, Sidi anyagi helyzetéről

Két tini gyermekére is gondolt Sidi, amikor úgy döntött, reagál a róla szóló aggasztó hírekre. A Tankcsapda korábbi zenészéről ugyanis olyan cikkek tömkelege jelent meg, hogy alig van pénze, nincs bevétele, a félretett pénzét éli fel. Sidlovics Gábor most kitálalt pénzügyeiről, megnyugtatott mindenkit, nem kell aggódni érte.

Sidlovics Gábor 13 évig zenélt a Tankcsapda együttesben Fejes Tamással és Lukács Lacival, identitása lett a zenekar (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Kiderült, ebből él a Tankcsapda elhagyása óta Sidi

Felrobbant hétfőn a népszerű zenész telefonja, egymás után küldték át neki a róla szóló, vészharangot kongató híreket, miszerint lassan feléli összes pénz tartalékát. Mint kiderült, a Tankcsapda bandáját tavaly elhagyó zenész az Abaházi presszóban volt vendég a minap és egy ott elhangzott mondatot kiragadva születtek meg ezek az írások.

„Volt még egy kis félretett pénzem. Magyarországon úgy működik a rendszer, hogy vannak jogdíjak, éves szinten jönnek-mennek ezek” – mondta a Retro Rádió műsorában Sidi, aki a Borsnak nemrég elárulta, miért lépett ki a Tankcsapdából.

De nem fogok hazudni: lassan kezdem felélni a tartalékaimat. Tavaly a műsorokban szerzett pénz még azért kitart valameddig. De nem kezdtem bele új vállalkozásba, nem akartam nekiállni, hogy nyitok például egy dohányboltot vagy ilyesmi, mert ezeket az energiákat szeretném a zenekarra fordítani. Ez persze 19-re lapot húzás. De ha már ugrottam egy nagyot a semmibe tavaly, akkor az tényleg legyen nagy ugrás. Szóval egyelőre elvagyok a tartalékaimból, de jövőre már lehet, hogy szponzort keresek.

Sidlovics Gábor új zenekara, a Siddhi már két dalt kihozott, nemsokára jön a többi (Fotó: Facebook / Siddhi)

Cáfolja az anyagi helyzetéről szóló híreket Sidlovics Gábor

Az időközben új zenekart alapító zenész nagyon kiakadt, amikor elolvasta a róla szóló cikkeket.

„Sokan átküldték, hogy az egyik lap azt írta, anyagi gondokkal küzdök, azt meg a többi újság is átvette, hogy Sidlovics Gábor pénzügyi gondokkal küzd… Az Abaházi presszóban Csabi a végén megkérdezte, hogy Most miből élsz? Én meg mondtam, hogy van tartalék pénzem, igaz, látszik már a vége, legfeljebb keresek jövőre szponzort. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nincsenek anyagi problémáim, van bevételem, persze kiadásom is. Nem gondoltam, hogy valaha ezzel fogok flexelni, de rendszeres adakozója vagyok különböző jótékonysági szervezeteknek, be van állítva nálam a havi utalás! Szóval hála Istennek, tényleg nincs ilyen gondom… Az újságíró, vagy a szerkesztő, aki ezen átmegy, nem gondol abba bele, hogy nekem van két tini gyerekem, akik már ott vannak az online térben, és azt olvassák a főcímekben, hogy az édesapjuk anyagi gondokkal küzd, ez nem szép munka! Szeretném megnyugtatni, aki felhívott, aggódott, hogy nem vagyok se gazdag, se szegény, normális életet élek! Tanultam ebből, nekem van egy ilyen fura humorom, de sokan ezek szerint ezt komolyan veszik...”