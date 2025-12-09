Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hundertwasser-ház, mint a látványos bécsi programok egyike

3+1 izgalmas hely Bécsben, amit imádni fogsz, ha unod a karácsonyi vásárokat

híres látnivalók
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 13:45
télprogramajánlóBécs
Ha már túl nagy a tömeg a bécsi karácsonyi vásárokon és valami igazán különlegesre vágysz, akkor azt ajánljuk, hogy fedezd fel a város egy kevésbé ismert arcát. Bécs tele van izgalmas helyekkel, amelyek messze vannak a turistaáradat zajától. Mutatjuk hát a legizgalmasabb, mégis kevésbé ismert bécsi programokat!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Bécs télen is vibráló város, tele kulturális élményekkel és különleges programokkal, amelyeket mindenképpen érdemes felfedezned, ha már unod a hagyományos karácsonyi vásárokat. Ezek a bécsi programok igazán egyedülálló élményeket nyújtanak – akár sétálni szeretnél a természetben, akár a művészeteket éveznéd.

Hundertwasser-ház megtekintése, mint a bécsi programok egyike
A bécsi programokat tekintve a Hundertwasser-ház megtekintése különösen izgalmas élmény lehet.
Fotó: robertharding via AFP /  AFP
  • Ha Bécsben jársz és már unod a karácsonyi vásárokat, több más izgalmas helyszín közül is válogathatsz.
  • Természetközeli helyek és számos érdekes épület is felfedezésre vár.
  • Gyerekekkel is kiváló programokat találni.

Bécsi programok télen

1. Setagayapark japán kert

Bécs 19. kerületének egy bájos szegletében, Döblingben találod a Setagayapark﻿ot, egy autentikus japán kertet, ahol megpihenhetsz és kikapcsolódhatsz. Nem kell a tömegben lökdösődni, nyugodtan élvezheted a csendet, a helyszínen található japán teaház kínálatát, a kőszobrok látványát és egy szökőkút, valamint egy hangulatos vízesés csobogását.

Setagaya Park, Bécs
Setagaya Park, Bécs
Fotó: APA-PictureDesk via AFP /  AFP

2. Ernst-Fuchs-Villa 

Ha az építészet és a művészet a szenvedélyed, az Ernst-Fuchs-Villa kihagyhatatlan. A neves szecessziós építész, Otto Wagner 1888-ban a családjának tervezte a nyaraló, amely már a kezdetektől fogva látványos építészeti alkotásnak számított. 1972-ben Ernst Fuchs festőművész vásárolta meg az ingatlant és itt rendezte be a műtermét. A villában ma múzeum és kávézó működik

3. MuseumsQuartier, a múzeumi negyed

Bécs múzeumi negyede a kortárs művészet és a hétköznapi élet színes találkozóhelye. Állandó gyűjtemények, időszaki kiállítások, éttermek, kávéházak, üzletek, színháztermek izgalmas helyszíne, és a bécsiek trendi találkozási pontja. Legfőbb látványosságai közé tartozik a Leopold Múzeum, a Modern Művészetek Múzeuma és a barokk épületegyüttesben megbúvó Bécsi Műcsarnok (Kunsthalle). 

MuseumsQuartier, Bécs
MuseumsQuartier, Bécs
Fotó: APA-PictureDesk via AFP /  AFP

4. Hundertwasser-ház 

Bécs belvárosában sétálgatva az egyik eldugott kis utcában bukkanhatunk rá a világhírű Hundertwasser-házra. A legérdekesebb látványosságok közé tartozó remekművet az osztrák művész, Friedensreich Hundertwasser tervezte. Európa legkülönlegesebb turisztikai látványossága: a tetőt növényzet borítja, valamint olyan helyeken is gyakran megjelennek növények, ahol a legkevésbé számítanánk azokra. Az épületet csak kívülről tudjuk megcsodálni, de nem messze megtalálhatjuk a Hundertwasser falut, és pár utcával arrébb a Hundertwasser-múzeumot is.

Hundertwasser-ház, Bécs, Ausztria
Hundertwasser-ház, Bécs, Ausztria
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
