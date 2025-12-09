3+1 izgalmas hely Bécsben, amit imádni fogsz, ha unod a karácsonyi vásárokat

Bécs télen is vibráló város, tele kulturális élményekkel és különleges programokkal, amelyeket mindenképpen érdemes felfedezned, ha már unod a hagyományos karácsonyi vásárokat. Ezek a bécsi programok igazán egyedülálló élményeket nyújtanak – akár sétálni szeretnél a természetben, akár a művészeteket éveznéd.

A bécsi programokat tekintve a Hundertwasser-ház megtekintése különösen izgalmas élmény lehet.

Fotó: robertharding via AFP / AFP

Ha Bécsben jársz és már unod a karácsonyi vásárokat, több más izgalmas helyszín közül is válogathatsz.

Természetközeli helyek és számos érdekes épület is felfedezésre vár.

Gyerekekkel is kiváló programokat találni.

Bécsi programok télen

1. Setagayapark japán kert

Bécs 19. kerületének egy bájos szegletében, Döblingben találod a Setagayapark﻿ot, egy autentikus japán kertet, ahol megpihenhetsz és kikapcsolódhatsz. Nem kell a tömegben lökdösődni, nyugodtan élvezheted a csendet, a helyszínen található japán teaház kínálatát, a kőszobrok látványát és egy szökőkút, valamint egy hangulatos vízesés csobogását.

Setagaya Park, Bécs

Fotó: APA-PictureDesk via AFP / AFP

2. Ernst-Fuchs-Villa

Ha az építészet és a művészet a szenvedélyed, az Ernst-Fuchs-Villa kihagyhatatlan. A neves szecessziós építész, Otto Wagner 1888-ban a családjának tervezte a nyaraló, amely már a kezdetektől fogva látványos építészeti alkotásnak számított. 1972-ben Ernst Fuchs festőművész vásárolta meg az ingatlant és itt rendezte be a műtermét. A villában ma múzeum és kávézó működik

3. MuseumsQuartier, a múzeumi negyed

Bécs múzeumi negyede a kortárs művészet és a hétköznapi élet színes találkozóhelye. Állandó gyűjtemények, időszaki kiállítások, éttermek, kávéházak, üzletek, színháztermek izgalmas helyszíne, és a bécsiek trendi találkozási pontja. Legfőbb látványosságai közé tartozik a Leopold Múzeum, a Modern Művészetek Múzeuma és a barokk épületegyüttesben megbúvó Bécsi Műcsarnok (Kunsthalle).

MuseumsQuartier, Bécs

Fotó: APA-PictureDesk via AFP / AFP

4. Hundertwasser-ház

Bécs belvárosában sétálgatva az egyik eldugott kis utcában bukkanhatunk rá a világhírű Hundertwasser-házra. A legérdekesebb látványosságok közé tartozó remekművet az osztrák művész, Friedensreich Hundertwasser tervezte. Európa legkülönlegesebb turisztikai látványossága: a tetőt növényzet borítja, valamint olyan helyeken is gyakran megjelennek növények, ahol a legkevésbé számítanánk azokra. Az épületet csak kívülről tudjuk megcsodálni, de nem messze megtalálhatjuk a Hundertwasser falut, és pár utcával arrébb a Hundertwasser-múzeumot is.