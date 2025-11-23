Ez Európa egyik legolcsóbb síterepe, amely vetekszik a luxus üdülőhelyek színvonalával

Amikor jönnek a hangulatos téli napok, mindannyian vágynánk egy kicsit a hóborította lejtőkre, sílécet felcsatolni és önfeledten siklani a sípályákon, noha az utóbbi időben Európa elszállt árai meglehetősen visszavesznek ebből az önfeledtségből. De nem kell, hogy búnak eresszük a fejünket, hiszen akadnak még helyek, ahol olcsón, de minőségi körülmények között tölthetjük a téli vakációt. Ezek egyike a lengyelországi Zakopane is.

Zakopane a Tátra legszebb kincse, ahol olcsóbban síelhetünk, mint Európa nagy részén.

Fotó: Ilze Filipova

Zakopane az új St. Moritz, csak sokkal olcsóbb

A télisportok – a síelés, vagy snowboardozás – köztudottan nem az olcsóbbik hóbortok közé tartozik, különösen, ha nemcsak a Normafa lejtőiben gondolkodunk valamelyik hétvégi délutánra. A repülőjegy, a szállás, az ott tartózkodás, a sípályák, felszerelés bérlése, mind-mind hatalmas összegeket vesznek le a bankkártyákról.

Ráadásul Európa – ne adj Isten, a világ távolabbi síterepei – között is óriási különbségek lehetnek árban. De ha okosan választunk, most mi is megoldhatjuk, hogy a téli síelés ne döntsön bennünket anyagi csődbe.

Kotelnica síterpe Zakopane mellett: a hóborította lankák a kezdő síelőknek is tökéletes lehetőséget nyújtanak.

Fotó: marcin jucha

Merthogy egy 3 éjszakás zakopanei síszünet akár már 90 ezer forintból is kijöhet mindennel együtt, fejenként, és ez az ausztriai, svájci, olasz, vagy francia árakhoz képest összehasonlíthatatlanul kedvezőbb.

A bájos kisvárost – amely a Tátra hóborította vonulatai között bújik meg – termálvizes medencéi, mennyei gasztronómiája, mesekönyvekbe illő tájak jellemzik, és akkor még nem említettük kilométereken át elnyúló, hóval borított lejtőit, amelyek tökéletes helyszínei a síelésnek, hódeszkázásnak.

Naplemente után ilyen a látkép a Gubałówkáról: mintha Zakopane csak egy mesebeli város lenne.

Fotó: Shaiith

Hogyan indulj Lengyelországba síelni?

Magyarországról legtöbben autóval érkeznek a Lengyelország déli részén fekvő városba, ami egy nagyjából 5 órás utat jelent. Noha Krakkótól alig 2 órára fekszik Zakopane, logikus lenne, ha repülőben is gondolkodhatnánk, de jelenleg sajnos egyetlen közvetlen járat sem közlekedik Budapest és Krakkó között, így legfeljebb átszállással (például Bécs) oldhatnánk meg. Aki mégis ezt a megoldást választaná, annak jó hír, hogy van közvetlen buszjárat a két lengyel város között 36 złotyért, vagyis kb. 3260 forintért.