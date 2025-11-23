Ez Európa egyik legolcsóbb síterepe, amely vetekszik a luxus üdülőhelyek színvonalával

Amikor jönnek a hangulatos téli napok, mindannyian vágynánk egy kicsit a hóborította lejtőkre, sílécet felcsatolni és önfeledten siklani a sípályákon, noha az utóbbi időben Európa elszállt árai meglehetősen visszavesznek ebből az önfeledtségből. De nem kell, hogy búnak eresszük a fejünket, hiszen akadnak még helyek, ahol olcsón, de minőségi körülmények között tölthetjük a téli vakációt. Ezek egyike a lengyelországi Zakopane is.
A télisportok – a síelés, vagy snowboardozás – köztudottan nem az olcsóbbik hóbortok közé tartozik, különösen, ha nemcsak a Normafa lejtőiben gondolkodunk valamelyik hétvégi délutánra. A repülőjegy, a szállás, az ott tartózkodás, a sípályák, felszerelés bérlése, mind-mind hatalmas összegeket vesznek le a bankkártyákról.
Ráadásul Európa – ne adj Isten, a világ távolabbi síterepei – között is óriási különbségek lehetnek árban. De ha okosan választunk, most mi is megoldhatjuk, hogy a téli síelés ne döntsön bennünket anyagi csődbe.
Merthogy egy 3 éjszakás zakopanei síszünet akár már 90 ezer forintból is kijöhet mindennel együtt, fejenként, és ez az ausztriai, svájci, olasz, vagy francia árakhoz képest összehasonlíthatatlanul kedvezőbb.
A bájos kisvárost – amely a Tátra hóborította vonulatai között bújik meg – termálvizes medencéi, mennyei gasztronómiája, mesekönyvekbe illő tájak jellemzik, és akkor még nem említettük kilométereken át elnyúló, hóval borított lejtőit, amelyek tökéletes helyszínei a síelésnek, hódeszkázásnak.
Magyarországról legtöbben autóval érkeznek a Lengyelország déli részén fekvő városba, ami egy nagyjából 5 órás utat jelent. Noha Krakkótól alig 2 órára fekszik Zakopane, logikus lenne, ha repülőben is gondolkodhatnánk, de jelenleg sajnos egyetlen közvetlen járat sem közlekedik Budapest és Krakkó között, így legfeljebb átszállással (például Bécs) oldhatnánk meg. Aki mégis ezt a megoldást választaná, annak jó hír, hogy van közvetlen buszjárat a két lengyel város között 36 złotyért, vagyis kb. 3260 forintért.
Zakopane síterepei kezdőknek is tökéletesek, ami pedig külön öröm, hogy itt a síleckék és a felszerelés kölcsönzése is alig kerül 13 ezer forintba (kb. 145 zloty), összehasonlítva Európa más síterepeivel, ahol nagyjából 22 000 – 48 000 forint körül mozognak.
De mit lehet még csinálni Zakopanéban? Ha elfáradnánk a síelésben, érdemes siklóvasúttal felmenni a 1123 méter magas Gubałówkára, ahonnan elképesztő kilátás nyílik a városra és a Tátra csúcsaira. Számos panoráma vendéglő is akad itt, egy ebédre is jó ötlet lehet beülni.
A város szélén találjuk a paraszt barokk stílusú, 1847-ben épült fatemplomot, amely Zakopane legrégebbi vallási helyszíne. Érdemes betérni is, faszobrai nagyon hangulatossá teszik az egyszerű kis templomot.
A Krupówki utca – Zakopane sétálóutcája – szintén említésre érdemes: a környező faházak az itt élő ősi nép, a górálok építészetét tükrözik, és minden télen itt találjuk a zakopanei karácsonyi vásárt is, ahová már advent idején is érdemes ellátogatni. Vendéglőiben a lengyel és a górál konyha ízeit kóstolhatjuk, hideg téli napokon életmentő lehet egy jó fűszeres Kwaśnica, vagyis savanyú káposztaleves füstölt hússal, kolbásszal, krumplival, ami egy igazi klasszikus helyi téli étel.
Hosszabb itt tartózkodás esetén érdemes kipróbálni a helyi termálfürdőket, amelyekből a város 20 kilométeres határán belül hat is van, vagy kipróbálni a Snowlandia hólabirintusát, esetleg ellátogatni Chochołów bájos falujába, ahol az egyforma faházak igazán mesebeli hangulatot kínálnak.
Az alábbi videóban megelevenedik a téli köntösbe öltözött Zakopane:
