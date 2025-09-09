Őszi csoda a stájer hegyekben: így tölts el öt napot Ausztriában, Murau környékén

A Grebenzen hegyre panorámafelvonóval jutunk fel.

Fotó: Porosz Viktória

3. nap: Murau, Günster vízesés és az Etrachsee

A harmadik napon Murau város irányába indultunk, amely a Mura folyó partján terül el. A város tele van színes házakkal, barokk templomokkal és hangulatos terekkel. Az egyik legszebb része a híd, amely összeköti a folyó két oldalát. Itt érdemes megállni egy fotóra.

Günster Wasserfall – a dübörgő óriás

Murautól nem messze található Ausztria egyik legnagyobb vízesése, a Günster Wasserfall. Több mint 60 méteren zúdul le a víz három lépcsőben, és már a parkolóból hallani lehet a morajlását. Egy rövid, jól kiépített ösvény vezet a vízesés lábához, ahol fából készült hidakon és pallókon lehet közelebb menni a zuhataghoz. A levegő friss és hűvös, az egész környezet olyan, mintha egy apró esőerdőben járnánk. A hosszú lépcsősor megmászása helyenként nem könnyű, de megéri a fáradságot.

A Günster wasserfall Stájerország legmagasabb vízesése.

Fotó: Porosz Viktória

Etrachsee – béke és nyugalom a hegyek között

A vízesés után rövid autózással értünk az Etrachsee-hez, amely egy igazi gyöngyszem a hegyek között. Ez egy kristálytiszta vizű tó, amelyet fenyőerdők vesznek körbe. A tópartot körbe lehet járni, közben minden szögből gyönyörű kilátás nyílik a vízre és a környező hegyekre. A tó rendkívül csendes és nyugodt hangulatot áraszt. Mi leültünk egy padra és hosszú percekig csak csodáltuk, ahogy a tó felszíne visszatükrözte a környező hegyeket és fákat. Ez olyan romantikus és békés hely, ahova az ember visszavágyik.

A gyönyörű Etrachsee hegyi tó 1374 méteres tengerszint feletti magasságban.

Fotó: Porosz Viktória

4. nap: e-bike túra

A negyedik napon egy 25 kilométeres e-bike túrára indultunk, méghozzá a szállásunk magyar házigazdájának a vezetésével. Az elektromos rásegítéssel azok is bátran vállalkozhatnak egy ilyen túrára, akik nincsenek a hegyi biciklitúrákhoz szokva. Ami külön öröm volt, hogy mi a kutyánkkal érkeztünk, amely utánfutóban utazhatott velünk, így ő is részese lehetett a kalandnak. Jó érzés volt, hogy erre is gondoltak a szervezők, és a család négylábú tagja sem maradt ki az élményből.

A túravezetőnk pontosan tudta, melyik útvonalon érdemes haladni. Olyan ösvényeket választott, amelyek élvezetesek, de teljesíthetők: hegyen-völgyön, hol erdőkön át tekertünk, hol mezők mellett haladtunk. Többször is megálltunk egy kis pihenőre, és hogy gyönyörködjünk a kilátásban. Az út során feltekertünk egy kis kápolnához, a Maria Schönanger Kapelléhez. Ez egy csendes tisztáson áll, ahova a helyiek minden vasárnap és ünnepnap felzarándokolnak. A túra közben egy kristálytiszta vizű forráshoz is eljutottunk, ahol megtölthettük a kulacsainkat, valamint kisebb tavak partján is tartottunk egy-egy rövid pihenőt. Az egész program varázsa abban rejlett, hogy egyszerre volt sportos és pihentető. Tekerni a friss hegyi levegőn, miközben feltárul előttünk a Grebenzen és a Mura-völgy panorámája olyan élmény volt, amelyet biztosan sokáig emlegetni fogunk.