Őszi csoda a stájer hegyekben: így tölts el öt napot Ausztriában, Murau környékén

Amint átlépjük az osztrák határt, rögtön észrevesszük a különbséget: a falvak házai gondozottabbak, minden ablakban muskátlik virágoznak, a hegyek pedig kanyarról kanyarra magasabbra emelkednek. Itt bármerre indultunk, olyan, mintha egy mesébe csöppentünk volna: őt napot töltöttünk Murau környékén, Ausztria csodavilágában.
A következő napok kirándulásaihoz a szállásunk az 1028 méter magasan fekvő Sankt Lambrechtben volt, egy hangulatos kis faluban, ahol már az első pillanatban otthon éreztük magunkat. A település központjában álló bencés apátság, amelyet a 11. században alapítottak, az ország legjelentősebb kolostorai közé tartozik és máig meghatározza a falu képét. A középkori történelmet idéző épületek mögött terül el egy gondosan kialakított kert, amely a 17. századi barokk kertrendezés szellemében született meg. A Sankt Lambrecht utcáin sorakozó házak többsége az 1300-as évekből maradt fenn. A falut még különlegesebbé tette számunkra, hogy a szállásunk magyar tulajdonosa kedves és családias hangulatot teremtett, így valóban otthonosan mozogtunk itt. Jó érzés volt, hogy rengeteg kirándulási tippet kaptunk, amelyeket alább veled is megosztunk.
Igazi kirándulós napra indultunk. Kabinos felvonóval jutottunk fel a magasabb területre, amelyet télen a síelők használnak. A 10 személyes panorámalifttel mindössze nyolc perc alatt 1654 méter magasra érkeztünk. Itt vadi új játszótér fogadja gyerekeket: dupla drótkötélpálya, ugrálópárna, hinta, faház mászófallal és izgalmas csőcsúszda.
A túránk innen vezetett tovább, még feljebb a sípályákon keresztül. Ősszel kifejezetten nyugodt a táj: a hegyoldalakon szabadon legelésző tehenek látványa fogadott minket, a kolompolásuk végigkísérte a túránkat. Nem volt könnyű felkapaszkodni, de a hegyi levegő és a csodás panoráma átlendített a nehezebb szakaszokon. A végső cél az 1870 méter magas Grebenzen-hegyen lévő Kreuz, vagyis kereszt volt a hegytetőn. Ott állva az ember tényleg azt érzi, hogy minden fáradság megérte. A kilátás a stájer hegyekre egyszerűen pazar.
A harmadik napon Murau város irányába indultunk, amely a Mura folyó partján terül el. A város tele van színes házakkal, barokk templomokkal és hangulatos terekkel. Az egyik legszebb része a híd, amely összeköti a folyó két oldalát. Itt érdemes megállni egy fotóra.
Murautól nem messze található Ausztria egyik legnagyobb vízesése, a Günster Wasserfall. Több mint 60 méteren zúdul le a víz három lépcsőben, és már a parkolóból hallani lehet a morajlását. Egy rövid, jól kiépített ösvény vezet a vízesés lábához, ahol fából készült hidakon és pallókon lehet közelebb menni a zuhataghoz. A levegő friss és hűvös, az egész környezet olyan, mintha egy apró esőerdőben járnánk. A hosszú lépcsősor megmászása helyenként nem könnyű, de megéri a fáradságot.
A vízesés után rövid autózással értünk az Etrachsee-hez, amely egy igazi gyöngyszem a hegyek között. Ez egy kristálytiszta vizű tó, amelyet fenyőerdők vesznek körbe. A tópartot körbe lehet járni, közben minden szögből gyönyörű kilátás nyílik a vízre és a környező hegyekre. A tó rendkívül csendes és nyugodt hangulatot áraszt. Mi leültünk egy padra és hosszú percekig csak csodáltuk, ahogy a tó felszíne visszatükrözte a környező hegyeket és fákat. Ez olyan romantikus és békés hely, ahova az ember visszavágyik.
A negyedik napon egy 25 kilométeres e-bike túrára indultunk, méghozzá a szállásunk magyar házigazdájának a vezetésével. Az elektromos rásegítéssel azok is bátran vállalkozhatnak egy ilyen túrára, akik nincsenek a hegyi biciklitúrákhoz szokva. Ami külön öröm volt, hogy mi a kutyánkkal érkeztünk, amely utánfutóban utazhatott velünk, így ő is részese lehetett a kalandnak. Jó érzés volt, hogy erre is gondoltak a szervezők, és a család négylábú tagja sem maradt ki az élményből.
A túravezetőnk pontosan tudta, melyik útvonalon érdemes haladni. Olyan ösvényeket választott, amelyek élvezetesek, de teljesíthetők: hegyen-völgyön, hol erdőkön át tekertünk, hol mezők mellett haladtunk. Többször is megálltunk egy kis pihenőre, és hogy gyönyörködjünk a kilátásban. Az út során feltekertünk egy kis kápolnához, a Maria Schönanger Kapelléhez. Ez egy csendes tisztáson áll, ahova a helyiek minden vasárnap és ünnepnap felzarándokolnak. A túra közben egy kristálytiszta vizű forráshoz is eljutottunk, ahol megtölthettük a kulacsainkat, valamint kisebb tavak partján is tartottunk egy-egy rövid pihenőt. Az egész program varázsa abban rejlett, hogy egyszerre volt sportos és pihentető. Tekerni a friss hegyi levegőn, miközben feltárul előttünk a Grebenzen és a Mura-völgy panorámája olyan élmény volt, amelyet biztosan sokáig emlegetni fogunk.
Úgy döntöttünk, külön szánunk egy napot a környék kisebb tavaira is. Ezek nem tartoznak a legismertebb látnivalók közé, sokszor csak a helyiek ismerik ezeket a helyszíneket, éppen ezért mindegyik nagyon nyugodt és csendes környék. Bármerre indulsz, biztosan találsz egy kis tengerszemet. Néhányhoz csak egy-egy rövid ösvény vezet a fenyők között.
Az egyik ilyen az Auerlingsee, amely 1295 méteren fekszik, erdők és hegyek ölelésében. A partján sétaút, padok és piknikezőhelyek vannak, a víz pedig kristálytiszta – szinte festményszerűen tükröződnek benne a környező fák. Mi leginkább csendben üldögélő horgászokkal találkoztunk a parton. Az Auerlingsee hangulata nyugodt, békés, és pont annyi élményt ad, amennyire az embernek egy lazább kirándulós napon szüksége van.
Ha teljesítitek ezt az öt napos túrát és marad még energiátok, érdemes kipróbálnotok az alpesi bobpályát. Gyerekeknek és felnőtteknek is felejthetetlen élményt nyújt a kanyargós pályán való száguldás, miközben hegyek és fenyvesek mellett suhanhatnak el. Az őszi napsütésben tökéletes lezárása lehet ez a program egy tartalmas kirándulásnak. Ha pedig kisgyerekkel érkeztek, akkor a környék más programlehetőségei közül is válogathattok: a termálfürdő, az állatsimogató, az alpaka farm és egy beltéri játszóház is garantáltan jó választás.
