Hallstatt télen varázslatosabb, mint bármikor – A városka, ahol a mesék életre kelnek

Hallstatt télen egy kihagyhatatlan élmény, amelyet egyszer mindenkinek látnia kell. Ez a festői fekvésű kis osztrák városka valósággal úgy néz ki, mint egy megelevenedett tündérmese, nem csoda, hogy sokan úgy vélik, hogy erről mintázták a Jégvarázs című animációs film királyságát, Elza és Anna otthonát, Arendelle-t. Bár sok helyen megfordultam már életemben, bejártam sok országot, vidéket, de őszintén mondom, hogy Hallstatt településénél hangulatosabb tájjal még nem találkoztam, legszívesebben azon nyomban odaköltöztem volna, ahogy először megláttam. 1997-ben az UNESCO Világörökségi listájára is felkerült. Tarts velem, és szeress bele te is az Alpok gyöngyszemébe, ahol már néhány nap alatt is feltöltődhetsz és új élményekkel gazdagodhatsz. Felkészültél?

Hallstatt télen a leglenyűgözőbb: okkal érdemelte ki az UNESCO Világörökség címet.

Fotó: Shutterstock

Hallstatt Felső-Ausztriában, a Hallstatti-tó partján fekszik

Autóval vagy vonattal is megközelíthető, de ha vonattal érkezel, csak hajóval tudsz átjutni a tó másik oldalán fekvő bájos kis városkába

Ez a mesés település minden évszakban lenyűgöző, szinte bármikor látogatható, de talán ősszel és télen a legszebb

Hallstatt az UNESCO világörökség része

Ideális választás, ha szeretnél egy kicsit kiszakadni a mindennapok mókuskerekéből

Hallstatt télen – Top 5 látnivaló egy családi utazáshoz

1. Séta a Hallstatti-tó partján

Mivel Hallstatt viszonylag elég aprócska – egyetlen fő-utcából áll, ami a tóparttal párhuzamosan fut – szinte már az első nap megtaláltam a leghíresebb látványosságokat. Első körben érdemes egy nagyot sétálni a település szívében, ami minden korosztálynak óriási élmény: gyönyörködhetünk a tájban, fotózhatunk kacsákat, gyönyörű hattyúkat, betekintést nyerhetünk az itt lakók életébe és a nap végén megpihenhetünk az egyik hangulatos étteremben – ráadásul babakocsival is egy könnyen járható útvonal.

2. Varázslat a Skywalk kilátóból

A felvonónak hála gyorsan feljuthatunk a csúcsra, ahonnan elképesztő panoráma nyílik a tóra és a városkára. A kilátó vége a hozzám hasonló tériszonyosoknak nem ajánlott, mivel az acélkilátó hosszú méterekkel nyúlik ki a sziklafaltól. De, aki nem fél a közel 350 méter magasságtól, annak felejthetetlen élményben lesz része. A gyerekek is imádni fogják ezt a magaslati élményt, az itt készült fotók pedig garantáltan a családi album főszereplői lesznek.