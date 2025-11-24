Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Hallstatt télen varázslatosabb, mint bármikor – A városka, ahol a mesék életre kelnek

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 12:45
kiránduláshallstattHallstattol
Az osztrák Alpok gyöngyszeme régóta szerepelt a képzeletbeli bakancslistámon: páratlan szépségével, képeslapra illő panorámájával, hófödte hegycsúcsaival és gazdag gasztronómiájával nem véletlen, hogy ez a kis település ennyire népszerű a turisták körében. Hallstatt télen ráadásul sokkal szebb, mint bármikor, és csak egy karnyújtásnyira van Magyarországtól.
Antalfi Krisztina
Hallstatt télen egy kihagyhatatlan élmény, amelyet egyszer mindenkinek látnia kell. Ez a festői fekvésű kis osztrák városka valósággal úgy néz ki, mint egy megelevenedett tündérmese, nem csoda, hogy sokan úgy vélik, hogy erről mintázták a Jégvarázs című animációs film királyságát, Elza és Anna otthonát, Arendelle-t. Bár sok helyen megfordultam már életemben, bejártam sok országot, vidéket, de őszintén mondom, hogy Hallstatt településénél hangulatosabb tájjal még nem találkoztam, legszívesebben azon nyomban odaköltöztem volna, ahogy először megláttam. 1997-ben az UNESCO Világörökségi listájára is felkerült. Tarts velem, és szeress bele te is az Alpok gyöngyszemébe, ahol már néhány nap alatt is feltöltődhetsz és új élményekkel gazdagodhatsz. Felkészültél?

Hallstatt télen, ahogy egy nő nézi a havas tájat.
Hallstatt télen a leglenyűgözőbb: okkal érdemelte ki az UNESCO Világörökség címet.
Fotó: Shutterstock 
  • Hallstatt Felső-Ausztriában, a Hallstatti-tó partján fekszik 
  • Autóval vagy vonattal is megközelíthető, de ha vonattal érkezel, csak hajóval tudsz átjutni a tó másik oldalán fekvő bájos kis városkába 
  • Ez a mesés település minden évszakban lenyűgöző, szinte bármikor látogatható, de talán ősszel és télen a legszebb
  • Hallstatt az UNESCO világörökség része
  • Ideális választás, ha szeretnél egy kicsit kiszakadni a mindennapok mókuskerekéből

Hallstatt télen – Top 5 látnivaló egy családi utazáshoz

1. Séta a Hallstatti-tó partján

Mivel Hallstatt viszonylag elég aprócska – egyetlen fő-utcából áll, ami a tóparttal párhuzamosan fut – szinte már az első nap megtaláltam a leghíresebb látványosságokat. Első körben érdemes egy nagyot sétálni a település szívében, ami minden korosztálynak óriási élmény: gyönyörködhetünk a tájban, fotózhatunk kacsákat, gyönyörű hattyúkat, betekintést nyerhetünk az itt lakók életébe és a nap végén megpihenhetünk az egyik hangulatos étteremben – ráadásul babakocsival is egy könnyen járható útvonal.

2. Varázslat a Skywalk kilátóból

A felvonónak hála gyorsan feljuthatunk a csúcsra, ahonnan elképesztő panoráma nyílik a tóra és a városkára. A kilátó vége a hozzám hasonló tériszonyosoknak nem ajánlott, mivel az acélkilátó hosszú méterekkel nyúlik ki a sziklafaltól. De, aki nem fél a közel 350 méter magasságtól, annak felejthetetlen élményben lesz része. A gyerekek is imádni fogják ezt a magaslati élményt, az itt készült fotók pedig garantáltan a családi album főszereplői lesznek.

3. Ősi titkok a sóbánya mélyén

A Hallstatt felett elhelyezkedő Salzbergen, azaz Sóhegy a világ legrégibb sóbányája, amit kér lenne kihagyni, hiszen ez egy igazi családi kaland: kisvasút, csúszdák, ősi lenyomatok és interaktív kiállítások várják a családokat. A sóbányában hideg van, ezért öltözz melegen és viselj strapabíró cipőt. Valamint arra is nagyon figyelj, ha a gyerkőcök is veled tartanak, hogy 4 éven aluli gyermeket nem engednek be a sóbányába!

Hallstatt télen: ez talán Ausztria legszebb főtere, pont olyan, mint egy mesebeli karácsonyi képeslap.
Fotó: RuslanKphoto /  Shutterstock 

4. A lenyűgöző óváros és a főtér

Miután megcsodáltad Hallstatt panorámáját, ellátogattál a Maria Himmelfahrt templomig, látogatást tettél a híres Csontházba, ahol 610 díszes koponya található, ettél egy isteni bécsi szeletet, kis időre pihenj meg Hallstatt főterén. Az osztrák kis városka ezen része igazi mesebeli díszletként szolgál egy családi fotóhoz, nem mellesleg itt szokták tartani a hallstatti karácsonyi vásárt is, ami kézműves ajándékokkal és gasztronómiai élményekkel vár mindenkit.

5. Kihagyhatatlan élmény a tavon

A Hallstatti-tó (Hallstätter See) Ausztria egyik legikonikusabb természeti kincse, amely Felső-Ausztriában, a Dachstein-hegység lábánál található. A nyugodt vízen tett hajókirándulás kihagyhatatlan, a gyerekek imádni fogják, miközben te a legszebb szögből csodálhatod meg Hallstatt ikonikus látképét. A természet védelme és a zajszennyezés elkerülése érdekében motorcsónakok bérlése egyik tavon sem engedélyezett, így a lehető legnagyobb nyugalomban élvezheted a táj szépségét. Kell ennél több? 

Hogy jutunk el Hallstattba?

Budapestről Hallstatt körülbelül 500 kilométerre található, autóval nagyjából 5–6 óra alatt érhető el, forgalomtól és kisebb pihenők beiktatásától függően. A városka szűk elhelyezkedése miatt csak nagyon kevés parkolóhely áll rendelkezésre: mindössze négy nagyobb parkoló működik a környéken, amelyek gyakran gyorsan megtelnek, főleg a nap közepén. Érdemes ezért korán reggel érkezni, vagy előre a településre szállást foglalni, ahogy én tettem, mert így engedéllyel lehet behajtani a városba. A település természetesen vonattal is elérhető, ám a vasútállomás a tó túloldalán (Obertraun megálló) található. Onnan kizárólag komppal vagy taxival lehet átjutni az osztrák településre, de így is megéri.

Hallstatt télen? Ezt a videót feltétlenül nézd meg, ha idén ide utaznál:

