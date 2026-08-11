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Kínos baki, még kínosabb magyarázat: kiderült, miért kerülhetett adásba Károly király téves halálhíre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baki
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 11. 14:00
Károly királyrádióállomásOfcomtévedéshalálhír
Hatalmasat bakizott a Radio Caroline. A Károly király halálhírét tévesen bejelentő rádióállomás szerint egy dolgozó kíváncsisága okozta a szarvashibát.
Fekete Ágnes
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Döbbenetes hibát vétett a Radio Caroline. A brit rádióállomás májusban véletlenül tévesen közölte Károly király halálhírét. A műsorban még a brit nemzeti himnusz is felcsendült, mielőtt kiderült, hogy tévedés történt. Az Ofcom vizsgálatot indított és megállapították, hogyan történhetett a nem mindennapi baki. 

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Károly király halálhírét tévesen jelentette be egy brit rádióállomás (Fotó: PA/Northfoto)
  • Még májusban a Radio Caroline három előre felvett bejelentést sugárzott, amelyek tévesen közölték Károly király halálhírét
  • Augusztus 10-én az Ofcom, a brit médiafelügyeleti hatóság jelentést tett közzé az esetről, amelyben megállapította, hogy az állomás ezzel a bakival két műsorszolgáltatási szabályzatot is megsértett
  • A brit rádióállomás azzal védekezett, hogy egy alkalmazott kíváncsiságból hallgatta meg a fájlokat.

Károly király halálhíre egy dolgozó kíváncsisága miatt került tévesen adásba

Szokatlan és meglehetősen súlyos rádiós baki miatt került a figyelem középpontjába a Radio Caroline. A brit rádióállomás egy májusi adás során tévesen olyan előre rögzített bejelentéseket sugárzott, amelyek szerint a jelenlegi brit uralkodó meghalt. Az adás során nemcsak egy, hanem három különböző, III. Károly király haláláról szóló közlés is elhangzott, mindemellett pedig még a brit nemzeti himnuszt, a 'God Save the King'-et is lejátszották. És bár rövid időn belül felismerték a hibát, a helyzet helyreállítása nem volt azonnali. Az adásban nagyjából 16 perc csend következett, mielőtt a rendes program visszatért volna. A műsorvezető pedig körülbelül fél órával a téves bejelentés után kért csak bocsánatot a hallgatóktól, és tisztázta, hogy Károly király halálhíre téves volt. 

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Károly király halálhírét tévesen bejelentő rádióállomás ellen vizsgálatot indított az Ofcom (Fotó: PA/Northfoto)

Az Ofcom vizsgálatot indított a rádióállomás ellen

Az ügy végül a brit médiafelügyelet, az Ofcom elé került. A hatóság pedig megállapította, hogy a Radio Caroline két fontos szabályt is megsértett. Az egyik a hírműsorok pontosságára vonatkozó előírás volt. A másik probléma az volt, hogy a rádió nem korrigálta kellő gyorsasággal a hibát. Az Ofcom szerint ilyen esetben különösen fontos, hogy a közönség minél hamarabb egyértelmű tájékoztatást kapjon arról, hogy a korábbi információ téves volt.

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Károly király halálhírét egy rádióállomáson dolgozó kíváncsisága miatt sugározták tévesen (Fotó: KGC-09/Northfoto)

Egy alkalmazott kíváncsisága okozta a bakit

Augusztus 10-én az Ofcom újabb jelentést tett, amelyből kiderült, hogyan történhetett a rendkívüli hiba. Az egyik alkalmazott éppen egy stúdió számítógépén végzett karbantartást, amikor rátalált a Károly király halálát bejelentő, előre rögzített fájlokra. De ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyta volna, kíváncsiságból lejátszotta a felvételeket. A jelentésből továbbá az is kiderült, hogy a Radio Caroline komoly szabálysértésként kezelte az esetet: az érintett munkatársat megrovásban részesítették és gondoskodtak arról, hogy hasonló hiba ne fordulhasson elő ismét.

 

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