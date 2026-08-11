Kínos baki, még kínosabb magyarázat: kiderült, miért kerülhetett adásba Károly király téves halálhíre

Döbbenetes hibát vétett a Radio Caroline. A brit rádióállomás májusban véletlenül tévesen közölte Károly király halálhírét. A műsorban még a brit nemzeti himnusz is felcsendült, mielőtt kiderült, hogy tévedés történt. Az Ofcom vizsgálatot indított és megállapították, hogyan történhetett a nem mindennapi baki.

Károly király halálhírét tévesen jelentette be egy brit rádióállomás (Fotó: PA/Northfoto)

Még májusban a Radio Caroline három előre felvett bejelentést sugárzott, amelyek tévesen közölték Károly király halálhírét

három előre felvett bejelentést sugárzott, amelyek tévesen közölték halálhírét Augusztus 10-én az Ofcom , a brit médiafelügyeleti hatóság jelentést tett közzé az esetről, amelyben megállapította, hogy az állomás ezzel a bakival két műsorszolgáltatási szabályzatot is megsértett

, a brit médiafelügyeleti hatóság jelentést tett közzé az esetről, amelyben megállapította, hogy az állomás ezzel a bakival két műsorszolgáltatási szabályzatot is megsértett A brit rádióállomás azzal védekezett, hogy egy alkalmazott kíváncsiságból hallgatta meg a fájlokat.

Károly király halálhíre egy dolgozó kíváncsisága miatt került tévesen adásba

Szokatlan és meglehetősen súlyos rádiós baki miatt került a figyelem középpontjába a Radio Caroline. A brit rádióállomás egy májusi adás során tévesen olyan előre rögzített bejelentéseket sugárzott, amelyek szerint a jelenlegi brit uralkodó meghalt. Az adás során nemcsak egy, hanem három különböző, III. Károly király haláláról szóló közlés is elhangzott, mindemellett pedig még a brit nemzeti himnuszt, a 'God Save the King'-et is lejátszották. És bár rövid időn belül felismerték a hibát, a helyzet helyreállítása nem volt azonnali. Az adásban nagyjából 16 perc csend következett, mielőtt a rendes program visszatért volna. A műsorvezető pedig körülbelül fél órával a téves bejelentés után kért csak bocsánatot a hallgatóktól, és tisztázta, hogy Károly király halálhíre téves volt.

Károly király halálhírét tévesen bejelentő rádióállomás ellen vizsgálatot indított az Ofcom (Fotó: PA/Northfoto)

Az Ofcom vizsgálatot indított a rádióállomás ellen

Az ügy végül a brit médiafelügyelet, az Ofcom elé került. A hatóság pedig megállapította, hogy a Radio Caroline két fontos szabályt is megsértett. Az egyik a hírműsorok pontosságára vonatkozó előírás volt. A másik probléma az volt, hogy a rádió nem korrigálta kellő gyorsasággal a hibát. Az Ofcom szerint ilyen esetben különösen fontos, hogy a közönség minél hamarabb egyértelmű tájékoztatást kapjon arról, hogy a korábbi információ téves volt.