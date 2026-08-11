Megtalálta új otthonát Fodor Zsóka! „Rátaláltam álmaim lakására”

A legendás színésznő élete során már sokszor esett át költözéseken, ám most ismét rákényszerült, hogy otthagyja eddigi otthonát, sőt mindkét lakásától megszabadul. Eddig Budapesten és Pécsen is volt egy hely, amit otthonnak nevezhetett, mivel előadásai miatt ebben a két városban is többször kellett éjszakáznia. Fodor Zsóka lapunknak elárulta, hogy innentől már csak egy pesti lakcíme lesz, Pécsett pedig barátnőinél fogja tölteni az estéket.

Megvan Fodor Zsóka lakása (Fotó: DFP)

Fodor Zsóka már megtalálta új lakását

84 évesen kilencedszer kezdek új életet. Ez nem sok nővel történik meg, úgy érzem. Ahol jelenleg bérlem a lakást, ott a tulajnak szüksége van rá teljesen jogosan, így érthető, hogy nekem költöznöm kell. Azonban szerencsére már megtaláltam álmaim otthonát, így nyugodt szívvel tudok most menni Pécsre próbálni

– mesélte lapunknak a művésznő.

A lakáskeresés sohasem egyszerű dolog, mivel Budapesten elég nehéz jelenleg megfelelő albérletet találni. Fodor Zsóka is átesett sok lakáslátogatáson és szerencsére elég gyorsan sikerült rátalálnia a tökéletesre. „Három különböző lakást is megnéztem, amik nem feleltek meg, különböző okok miatt, ám barátaimnál végre megtaláltam a helyemet” – jegyezte meg a legendás színésznő.

A Barátok közt Magdi anyusa szeretne túllenni a költözésen és berendezkedni új lakásába (Fotó: Szabolcs László)

Fodor Zsóka a költözés mellett sem unatkozik

Augusztus 26-án pedig kiadom a könyvemet, aminek címe, hogy Erzsikétől Anyusig. Aznap lesz a KAS kiadónál a könyvbemutatóm, ahol hivatalosan is megjelenik majd. Az életemet fogja feldolgozni, és egy könnyed olvasmány lesz, amit az emberek remélem, hogy nagyon fognak élvezni

– árulta el lapunknak a színésznő.

Korábban a Mokka című műsorban elmesélte azt a vicces történetet, amikor elhatározta, hogy szeretne egy Fodor Zsóka könyvet kiadni az életéről. „Egy eseményen odamentem a KAS kiadó vezetőjéhez, aki szerencsére megismert és egyből elkezdtünk beszélgetni. Mondtam neki, hogy én nem szeretnék könyvet, bár felkértek rá. Akkor elővette a telefont és a mesterséges intelligenciától megkérdezte, hogy kell-e nekem könyvet írnom. Kidobott egy csomó mindent és kiírta, hogy 10 ezer könyvre van kalibrálva. Mondom, akkor lekuporodok a komód elé és elkezdem írni a könyvet” – mondta a Mokka stúdiójában Fodor Zsóka.