Károly király olyat tett az amerikai kongresszusban, amire 250 éve nem volt példa – Még a lélegzet is elakadt a teremben

Sokan hitték, hogy a brit királyi család és Amerika viszonya örökre megromlott a családi drámák és a tengerentúli költözések miatt. Ám április 28-án Károly király olyat tett, ami után még a legvérmesebb republikánusok is megemelték a kalapjukat. A Capitolium monumentális csarnokában, ahol több mint ezer ember lélegzetvisszafojtva várta az uralkodót, nem egy merev protokollesemény, hanem egy történelmi diadalmenet vette kezdetét. Simon Perry, a PEOPLE magazin tudósítója három évtizede követi a Windsorok minden lépését, de most ő is érezte: ez valami más.

Károly király beszéde alatt több mint hússzor állt fel ünnepelni az amerikai elit Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Károly király egyetlen poénnal vette meg az amerikaiakat

A hangulat már az első percekben vibrált. Amikor Károly belépett a terembe, a demokrácia fellegvára úgy zsongott, mint egy méhkas. A király pedig nem okozott csalódást: bár beszéde komoly politikai üzeneteket, a NATO fontosságát és a keresztény hitet is érintette, az igazi áttörést a védjegyévé vált fanyar brit humor hozta meg.

Amikor az amerikai függetlenség elnyerésére terelődött a szó, Károly egyetlen mondattal levette a lábáról a közönséget. A 250 évvel ezelőtti eseményekre utalva csak annyit jegyzett meg:

Vagy, ahogy mi mondjuk: mintha csak tegnap lett volna!

A teremben felrobbant a nevetés. Az uralkodó bölcsessége és szellemessége teljesen lenyűgözte a jelenlévőket, akik még a vöröskabátosok korszaka feletti győzelmet is a „két György meséjeként” emlegető királyi humort is imádták.

Megosztott világot egyesített

A siker mértékét jól jelzi, hogy a tervezett 20 perces beszéd végül a duplájára nyúlt. Hogy miért? Mert a képviselők és szenátorok legalább húsz alkalommal szakították meg vastapssal az uralkodót. Perry szerint ritka az ilyen pillanat:

Nem könnyű úgy szólni az emberekhez a politikai paletta mindkét oldalán, hogy mindenki kapjon valami útravalót. De az az érzésem – és a kétoldali lelkesedés is ezt bizonyítja –, hogy a királynak ez sikerült

– vélekedett a szakértő.

Ahogy a tömeg hömpölygött kifelé a Capitoliumból, a tudósító egy liftbe került egy családdal. A két kisgyermek valószínűleg még nem fogta fel, de szüleik évekig mesélik majd nekik: ott voltak, amikor a történelem kereke fordult egyet. Károly nemcsak látogatást tett, hanem hidat épített a múlt és a jelen közé, bebizonyítva, hogy a brit korona még mindig tudja, hogyan kell rabul ejteni a világot.