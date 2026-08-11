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Sárkányszobor Nyírbátorban

A sárkányok városában életre kel egy legenda – fedezzétek fel Nyírbátor varázslatos helyszíneit

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 11. 12:00
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Ha egy szuper kis programot kerestek, amely a gyerekeknek is felejthetetlen élményt nyújt és számotokra is tartalmas, akkor vegyétek kelet felé az irányt! Rengeteg felfedeznivaló vár rátok a sárkányok városában, Nyírbátorban.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei
  • Sárkánylegendák és történelmi helyszínek várnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban.
  • Rövid, gyerekekkel is könnyen bejárható útvonalak találhatók a városban.
  • Látványos műemlékek és interaktív élmények színesíthetik az ott töltött időt.

Van egy magyar város, ahol a történelem és a sárkánylegendák kéz a kézben járnak és ez az utcákon sétálva is tapasztalható. Nyírbátorban szobrok, templomok, sétányok mesélnek a múltról. A gyerekek itt járva úgy érezhetik, mintha egy középkori kalandra utaztak volna vissza az időben. Mutatjuk, mi az, amit ne hagyjatok ki, ha a sárkányok városában jártok!

A Báthory Várkastély Nyírbátorban
A Báthory Várkastély Nyírbátorban.
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Nyírbátor: látnivalók és programok

Nyírbátornak nem hétköznapi története van. A legendák szerint a Báthory-család egyik őse egy sárkányt győzött le a környéken, és ennek emlékét őrzi a város híres címere is. A legenda ma is él, nem veszett a múltba: visszaköszön a város arculatában. Ha végigsétáltok a településen, szinte minden utcasarkon beleütközhettek a sárkánytörténet egy darabkájába.

A nyírbátori kastély

A kirándulást érdemes a felújított Báthory Várkastélynál kezdeni. Már maga az épület is látványos, de bent egy izgalmas kiállítás vár benneteket. A termekben megelevenedik a középkor: csaták, legendák, történelmi alakok sorakoznak fel élethű viaszfigurák formájában.

A nyírbátori templomok

A sárkányok városa két középkori templommal büszkélkedhet. A református templom és az ahhoz tartozó, teljes egészében fából épült harangláb egészen elképesztő látványt nyújt. Nem messze innen megtaláljátok a minorita templomot és a rendházat, ahol a barokk faragványok és a régi oltárok csempésznek különleges hangulatot a kirándulásba.

A minorita rendház épületében működő nyírbátori múzeum inkább a nagyobb gyerekeknek és a felnőtteknek izgalmas. Fegyverek, dísztárgyak, faragványok, valamint a Báthoryak relikviái mesélnek a helyi történelemről.

A Várostörténeti sétány Nyírbátorban
A Várostörténeti sétányon rengeteg szobrot és műemléket láthattok.
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A nyírbátori „sárkányos” sétány

A két templom között húzódó Várostörténeti sétány kötelező eleme a kirándulásnak – főleg ha gyerekekkel mentek. A nem túl hosszú, de annál izgalmasabb sétány tele van érdekes megállókkal és a város történetéről mesélő apró részletekkel.

Szobrok, információs pontok vezetnek keresztül rajta, a végén pedig a Papok-réti-tóhoz értek, ahol egy hatalmas sárkányalak emelkedik ki a víz mellől.

A nyírbátori tó környéke pedig tökéletes helyszín egy kis pihenésre vagy szaladgálásra.

Bors-tipp: Nyírbátori fürdőzés

Ha az egész napos séta előtt vagy után lazítanátok egy kicsit Nyírbátorban, ejtsétek útba a város nevéhez hű, helyi Sárkány Wellnes és Gyógyfürdőt is.

Az alábbi videóra kattintva a híres Báthory Erzsébet történetéről hallhatsz:

Nézz körül még több szuper programötletért a tavaszi szünetre:

 

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