Alig három hónappal azután, hogy a Dawson és a haverok sztárja vastagbélrák következtében elhunyt, James Van Der Beek exfelesége újra férjhez ment. Heather McComb egy meghitt ceremónián mondta ki a boldogító igent Scott Michael Campbell-nek.
James Van Der Beek exfelesége életében új fejezet kezdődött. Heather McComb Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy kimondta az igent párjának, Scott Michael Campbell-nek. Az esküvőre Montana államban, Missoula városában került sor, amely a pár egyik kedvenc helyszíne. Heather pedig több fotót is megosztott a nagy napról és azt írta, hogy szívük tele van hálával, és rendkívül meghatotta őket az a szeretet, amely körülvette őket a nagy napon. Külön köszönetet mondott azoknak a családtagoknak és barátoknak, akik az ország különböző pontjairól utaztak el az eseményre. A ceremóniát a színésznő testvére vezette, ami még személyesebbé és meghittebbé tette az alkalmat. A férj, Scott Michael Campbell is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán a nagy napjukról, és élete egyik legcsodálatosabb időszakának nevezte az esküvő hetét, és hangsúlyozta, mennyire hálás mindenkinek, aki hozzájárult a különleges nap sikeréhez.
Heather McComb James Van Der Beek első felesége volt. A pár 2003-ban házasodott össze, kapcsolatuk pedig hosszú éveken át stabilnak tűnt. Végül azonban 2010-ben külön utakra léptek. Van Der Beek ezt követően pedig még ugyanabban az évben feleségül vette Kimberly Van Der Beek-et, akivel később hat gyermeket neveltek együtt. A színész a kilencvenes évek végén vált világsztárrá, amikor főszerepet kapott a Dawson és a haverok című sikersorozatban. Karrierje során számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt, ám a legtöbben máig Dawson Leery karakterével azonosítják.
És bár már régóta külön utakon jártak, James Van Der Beek halála sokkolta Heathert. A színész 48 éves korában hunyt el 2026. februárjában, miután hosszú ideig küzdött a vastagbélrákkal. Betegségéről korábban nyilvánosan is beszélt, és igyekezett felhívni a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. McComb a tragédia után szívszorító üzenetben búcsúzott egykori férjétől. Instagram-oldalán 'gyönyörű léleknek' nevezte a színészt, és azt írta, hogy kapcsolatuk, barátságuk és kölcsönös szeretetük évtizedeken át megmaradt. Továbbá külön együttérzését fejezte ki James Van Der Beek özvegye, Kimberly és gyermekei felé.
