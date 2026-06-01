Alig három hónappal azután, hogy a Dawson és a haverok sztárja vastagbélrák következtében elhunyt, James Van Der Beek exfelesége újra férjhez ment. Heather McComb egy meghitt ceremónián mondta ki a boldogító igent Scott Michael Campbell-nek.

James Van Der Beek és Heather McComb 2003 és 2010 között voltak házasok (Fotó: Northfoto)

James Van Der Beek exfelesége életében új fejezet kezdődött. Heather McComb Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy kimondta az igent párjának, Scott Michael Campbell-nek. Az esküvőre Montana államban, Missoula városában került sor, amely a pár egyik kedvenc helyszíne. Heather pedig több fotót is megosztott a nagy napról és azt írta, hogy szívük tele van hálával, és rendkívül meghatotta őket az a szeretet, amely körülvette őket a nagy napon. Külön köszönetet mondott azoknak a családtagoknak és barátoknak, akik az ország különböző pontjairól utaztak el az eseményre. A ceremóniát a színésznő testvére vezette, ami még személyesebbé és meghittebbé tette az alkalmat. A férj, Scott Michael Campbell is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán a nagy napjukról, és élete egyik legcsodálatosabb időszakának nevezte az esküvő hetét, és hangsúlyozta, mennyire hálás mindenkinek, aki hozzájárult a különleges nap sikeréhez.

A James Van Der Beekkel közös múlt

Heather McComb James Van Der Beek első felesége volt. A pár 2003-ban házasodott össze, kapcsolatuk pedig hosszú éveken át stabilnak tűnt. Végül azonban 2010-ben külön utakra léptek. Van Der Beek ezt követően pedig még ugyanabban az évben feleségül vette Kimberly Van Der Beek-et, akivel később hat gyermeket neveltek együtt. A színész a kilencvenes évek végén vált világsztárrá, amikor főszerepet kapott a Dawson és a haverok című sikersorozatban. Karrierje során számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt, ám a legtöbben máig Dawson Leery karakterével azonosítják.