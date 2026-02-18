Újabb részletek derültek ki James Van Der Beek halála előtt időszakáról – Megható, amit a feleségével tett

James Van Der Beek neve örökre összeforrt a '90-es évek ikonikus televíziós sorozataival, ám a színész életének utolsó fejezete a reflektorfény helyett sokkal inkább a családról és a szeretetről szólt. A Dawson és a haverok sztárja halála előtt egy romantikus lépésre szánta magát: megújította fogadalmát feleségével, akivel több mint 15 éve voltak házasok.

James Van Der Beek a Dawson és a haverok című sorozattal vált ismertté még a '90-es évek végén

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Mit tudunk eddig James Van Der Beek haláláról? A Dawson és a haverok sztárja 2026. február 11-én hunyt el, 48 éves korában, vastagbélrák következtében

sztárja 2026. február 11-én hunyt el, 48 éves korában, vastagbélrák következtében Halálhírét felesége, Kimberly jelentette be az Instagram-oldalán

jelentette be az Instagram-oldalán A színész halála óta a család anyagi nehézségekkel küzd, ezért egy GoFundMe kampányon keresztül pénzgyűjtést szerveztek nekik

kampányon keresztül pénzgyűjtést szerveztek nekik James Van Der Beek halála előtt még egy utolsó romantikus lépésre szánta el magát: megújította fogadalmát feleségével.

James Van Der Beek halála előtt romantikus gesztust tett

James Van Der Beek felesége, Kimberly a People magazinnak adott interjújában szívszorító emlékeket osztott meg néhai férjéről. Állítása szerint a színész halála előtt pár nappal egy megható fogadalom megújítást tartottak a barátaik segítségével. A ceremónia nem hagyományos körülmények között zajlott: otthonukban, az ágyukban, szűk családi és baráti körben erősítették meg újra házassági fogadalmukat. A szobát virágok és gyertyák díszítették, a zenéről pedig egyik ismerősük, Poranguí gondoskodott. A ceremónián néhány barát személyesen is részt vett, mások pedig online kapcsolódtak be, hogy együtt lehessenek a családdal.

Két nappal előtte döntöttünk, barátaink új gyűrűket vettek nekünk, virágokkal és gyertyákkal töltötték meg a hálószobánkat, és az ágyból újítottuk meg eskünket.

Kimberly Van Der Beek hozzátette, hogy a a szertartás egyszerű, gyönyörű és megható volt.

James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek 2010. augusztus 1-jén házasodott össze Tel-Avivban, Izraelben

(Fotó: James Van Der Beer Has Passed Away/Northfoto)

James Van Der Beek házassága

James Van Der Beek feleségével, Kimberly Van Der Beekkel 2009-ben ismerkedett meg, majd egy évvel később, 2010. augusztus 1-jén össze is házasodtak Tel Avivban, Izraelben. A hosszú házasságuk alatt pedig hat gyermekük született: Olivia (15), Annabel (12), Emilia, (9), Gwendolyn (7), Joshua (13) és Jeremiah (4). A színész többször hangsúlyozta interjúkban és közösségi oldalain, hogy számára a család minden szakmai sikernél fontosabb. Amikor pedig 2024-ben nyilvánosságra hozta, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, követői és rajongói világszerte együttérzésükről biztosították. A betegség elleni küzdelem során is igyekezett pozitív maradni, és rendszeresen beszélt arról, mennyire hálás a felesége és a gyermekei támogatásáért.