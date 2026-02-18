Újabb részletek derültek ki James Van Der Beek halála előtt időszakáról – Megható, amit a feleségével tett

James Van Der Beek neve örökre összeforrt a '90-es évek ikonikus televíziós sorozataival, ám a színész életének utolsó fejezete a reflektorfény helyett sokkal inkább a családról és a szeretetről szólt. A Dawson és a haverok sztárja halála előtt egy romantikus lépésre szánta magát: megújította fogadalmát feleségével, akivel több mint 15 éve voltak házasok.
James Van Der Beek felesége, Kimberly a People magazinnak adott interjújában szívszorító emlékeket osztott meg néhai férjéről. Állítása szerint a színész halála előtt pár nappal egy megható fogadalom megújítást tartottak a barátaik segítségével. A ceremónia nem hagyományos körülmények között zajlott: otthonukban, az ágyukban, szűk családi és baráti körben erősítették meg újra házassági fogadalmukat. A szobát virágok és gyertyák díszítették, a zenéről pedig egyik ismerősük, Poranguí gondoskodott. A ceremónián néhány barát személyesen is részt vett, mások pedig online kapcsolódtak be, hogy együtt lehessenek a családdal.
Két nappal előtte döntöttünk, barátaink új gyűrűket vettek nekünk, virágokkal és gyertyákkal töltötték meg a hálószobánkat, és az ágyból újítottuk meg eskünket.
Kimberly Van Der Beek hozzátette, hogy a a szertartás egyszerű, gyönyörű és megható volt.
James Van Der Beek feleségével, Kimberly Van Der Beekkel 2009-ben ismerkedett meg, majd egy évvel később, 2010. augusztus 1-jén össze is házasodtak Tel Avivban, Izraelben. A hosszú házasságuk alatt pedig hat gyermekük született: Olivia (15), Annabel (12), Emilia, (9), Gwendolyn (7), Joshua (13) és Jeremiah (4). A színész többször hangsúlyozta interjúkban és közösségi oldalain, hogy számára a család minden szakmai sikernél fontosabb. Amikor pedig 2024-ben nyilvánosságra hozta, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, követői és rajongói világszerte együttérzésükről biztosították. A betegség elleni küzdelem során is igyekezett pozitív maradni, és rendszeresen beszélt arról, mennyire hálás a felesége és a gyermekei támogatásáért.
A Dawson és a haverok sztárja 2026. február 11-én hunyt el, 48 éves korában, miután hosszan tartó harcot vívott a vastagbélrákkal. James Van Der Beek felesége a közösségi oldalán jelentette be a tragikus hírt, hangsúlyozva, hogy férje az utolsó pillanatig bátorsággal és hittel viselte a betegséget. A színész halála után azonban Kimberly és a gyerekek anyagi nehézségekkel kerültek szembe, így a barátok összefogtak és egy GoFundMe kampányon keresztül pénzt kezdtek gyűjteni a családnak, ami rendkívül sikeresnek bizonyult, ugyanis nagyon rövid időn belül több, mint 2,5 millió dollár gyűlt össze.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.