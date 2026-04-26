Christina Applegate barátai már felkészültek a legrosszabbra: "Mindenki tudatában van, talán nem lesz holnapja..."

Christina Applegate egészségi állapota ismét aggodalomra ad okot. Az Egy rém rendes család sztárja kórházi kezelése és súlyosbodó betegsége miatt közeli barátai és kollégái attól tartanak, hogy bármikor rosszabbra fordulhat a helyzet. És bár a színésznő biztató üzenetet küldött rajongóinak, a háttérben egészen más hangulat uralkodik.

Az Egy rém rendes család Kelly Bundy -ja 2021. augusztus 10-én jelentette be hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála

-ja 2021. augusztus 10-én jelentette be hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála Mivel az állapota folyamatosan rosszabbodott, rá két évre Christina Applegate MS betegsége miatt visszavonult a színészettől

MS betegsége miatt visszavonult a színészettől Múlt hónapban pedig ráadásul kórházba is került, a barátai és kollégái pedig attól tartanak, hogy bármikor rosszabbra fordulhat a helyzet.

Miután Christina Applegate kórházba került, a hozzá közel állók aggodalmukat fejezték ki a színésznő egészségi állapotával kapcsolatban. És bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy a kezelés közvetlenül a betegségéhez kapcsolódik, a források szerint a helyzet komoly volt, és sokakat megijesztett. Christina Applegate híres barátai is szinte azonnal felvették a kapcsolatot a színésznővel, mert biztosra akartak menni, hogy semmi nem marad kimondatlanul.

Ed O'Neill azonnal üzent a színésznőnek, amikor kiderült, hogy kórházba került

Ed O'Neill teljesen össze van törve

Több sztár - Katey Sagal, Linda Cardellini, Will Ferrell és Jean Smart - is támogatásáról biztosította. Még Ed O'Neill, aki az Egy rém rendes család című sorozat óta szinte családtagként tekint a színésznőre, is azonnal üzent neki egy hozzá közel álló forrás szerint:

Amikor Ed meghallotta a hírt, hogy Christina kórházba került, azonnal üzenetet írt neki, és megkérdezte, segíthet-e valamiben, elmondta neki, hogy szereti, és hogy bármiben is van rá szüksége, ő ott lesz neki.

Mindez nagyon jól esett a színésznőnek, hiszen mindig is nagyon szoros kapcsolatban volt a sorozatbéli apjával: