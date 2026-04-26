Christina Applegate barátai már felkészültek a legrosszabbra: "Mindenki tudatában van, talán nem lesz holnapja..."

Christina Applegate egészségi állapota ismét aggodalomra ad okot. Az Egy rém rendes család sztárja kórházi kezelése és súlyosbodó betegsége miatt közeli barátai és kollégái attól tartanak, hogy bármikor rosszabbra fordulhat a helyzet. És bár a színésznő biztató üzenetet küldött rajongóinak, a háttérben egészen más hangulat uralkodik.
Miután Christina Applegate kórházba került, a hozzá közel állók aggodalmukat fejezték ki a színésznő egészségi állapotával kapcsolatban. És bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy a kezelés közvetlenül a betegségéhez kapcsolódik, a források szerint a helyzet komoly volt, és sokakat megijesztett. Christina Applegate híres barátai is szinte azonnal felvették a kapcsolatot a színésznővel, mert biztosra akartak menni, hogy semmi nem marad kimondatlanul.
Több sztár - Katey Sagal, Linda Cardellini, Will Ferrell és Jean Smart - is támogatásáról biztosította. Még Ed O'Neill, aki az Egy rém rendes család című sorozat óta szinte családtagként tekint a színésznőre, is azonnal üzent neki egy hozzá közel álló forrás szerint:
Amikor Ed meghallotta a hírt, hogy Christina kórházba került, azonnal üzenetet írt neki, és megkérdezte, segíthet-e valamiben, elmondta neki, hogy szereti, és hogy bármiben is van rá szüksége, ő ott lesz neki.
Mindez nagyon jól esett a színésznőnek, hiszen mindig is nagyon szoros kapcsolatban volt a sorozatbéli apjával:
Nem akarom azt mondani, hogy Ed apafigura számára, de az Egy rém rendes család korszak óta folyamatosan tartják a kapcsolatot, és nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz. Mindig is így volt. SMS-eznek, találkoznak, telefonon beszélnek.
És bár Christina Applegate Instagram oldalán próbálta megnyugtatni a rajongókat, bennfentes források szerint a színésznő egészségi állapota jelenleg kiszámíthatatlan, és 'bármi megtörténhet'.
Minden visszaeséskor - ha őszinték akarunk lenni - mindenki tudatában van annak, hogy talán nem lesz holnapja vele
- nyilatkozta egy a színésznő környezetében élő bennfentes.
Ez a bizonytalanság pedig teljesen leterheli a környezetét. A helyzet súlyosságát pedig az is mutatja, hogy a sztár legközelebbi barátai is fontosnak érezték, hogy kimondják neki mindazt, amit eddig csak halogattak.
