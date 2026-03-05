Christina Applegate őrülten szerelmes volt Johnny Deppbe

Christina Applegate memoárjában meglepő részleteket árult el fiatalkoráról és hollywoodi éveiről. A színésznő bevallotta, hogy tinédzserként hosszú éveken át titokban szerelmes volt Johnny Deppbe, akivel a nyolcvanas években ismerkedett meg.
Az Egy rém rendes család sztárja új memoárjában, a You With the Sad Eyes-ban, emlékszik vissza hollywoodi életének hullámzó kezdeteire, a betegségére és nem utolsó sorban a szerelmi életére is. Az egyik legérdekesebb részlet pedig kétség kívül az, hogy Christina Applegate éveken át őrülten szerelmes volt Johnny Deppbe. A két fiatal még a nyolcvanas években találkozott, amikor a színésznő vendégszerepelt a Depp számára áttörést hozó sorozatban, a 21 Jump Street-ben. Christina Applegate elárulta, hogy tinédzser lányként rajongással figyelte a sztárt. Ezt pedig bizonyítani is tudja, ugyanis már 13 éves kora óta vezetett naplót, és azokban a feljegyzésekben számos bejegyzés szólt a Johnny Depp iránti érzelmeiről. A naplók szerint a fiatal színésznő 'őrülten szerelmes' volt a színészbe, és gyakran írt arról, mennyire nagy hatással volt rá a találkozásuk:
A szekrényemben van egy lezárt doboz, amelyben az összes naplóm van 13 éves koromtól kezdve egészen addig, amíg már nem akartam írni. Szerencséd van – a doboz nyitva van.
És bár a két színész kapcsolata inkább baráti volt, a színésznő bevallása szerint a kamaszévekben ez a rajongás nagyon fontos része volt az életének.
Christina Applegate memoárja nem csupán egy egyszerű életrajz, hanem egyfajta személyes időutazás is. A színésznő több évtizeden át megőrzött naplóbejegyzéseket, amelyek részletesen bemutatják, milyen volt fiatalon Hollywoodban felnőni. A könyvben szereplő bejegyzésekből pedig kiderül, hogy a tinédzser Applegate sokszor álmodott Johnny Deppről, és ezek az álmok erős érzelmeket váltottak ki belőle:
Nagyon furcsa álmaim vannak Johnnyról. Nem tudom őket elemezni, mert felébredés után nem emlékszem rájuk. Csak arra emlékszem, ki szerepel bennük... Johnny.
A színésznő később úgy fogalmazott, hogy ezek a naplók segítettek neki feldolgozni a kamaszkor bonyolult érzéseit és a hollywoodi élet nyomását.
Christina Applegate memoárja továbbá azért is különleges, mert a könyvben őszintén beszél a hibáiról, a fiatal kori döntéseiről és arról is, milyen nehéz volt eligazodni a hollywoodi sztárvilágban. A You With the Sad Eyes egy személyes vallomás arról, milyen érzés volt fiatalon a reflektorfénybe kerülni, szerelmesnek lenni egy világsztárba, majd évtizedekkel később visszatekinteni ezekre az élményekre.
