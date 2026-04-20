„Talán nem lesz holnapja” – Pokoli a helyzet! Christina Applegate ilyen állapotban szenvedhet a kórházban

Súlyos hírek érkeztek Christina Applegate egészségi állapotáról. A színésznőt nemrég kórházba szállították, és a háttérben zajló 'pokoli' küzdelem miatt barátai már a legrosszabbtól tartanak. A világsztár évek óta harcol súlyos betegségével, a legfrissebb információk szerint pedig állapota aggasztó fordulatot vett.

Christina Applegate kórházba került pár nappal ezelőtt

2021-ben a színésznő bejelentette, hogy szklerózis multiplex-szel diagnosztizálták.

Az Egy rém rendes család Kelly Bundy -ja azóta nyíltan beszél betegségéről és mindennapi küzdelmeiről.

A hírek szerint Christina Applegate-et nemrég kórházba szállították Los Angeles-ben, ami komoly aggodalmat váltott ki a közeli ismerősei körében. Bár a pontos okokat hivatalosan nem erősítették meg, a beszámolók szerint állapota rendkívül súlyos, és a helyzetet 'pokolinak' írják le. Egy bennfentes úgy fogalmazott a Dailymail-nek, hogy minden egyes visszaesés után egyre inkább felmerül a környezetében a gondolat, hogy talán nem lesz több 'holnap' számára:

Minden visszaeséskor - ha őszinték akarunk lenni - mindenki tudatában van annak, hogy talán nem lesz holnapja vele.

Christina Applegate mindig nyíltan beszélt mindennapi küzdelmeiről

Christina Applegate nincs egyedül

A súlyos helyzet ellenére Christina Applegate nincs egyedül. A környezetében lévők folyamatosan mellette állnak, és érzelmi támogatást nyújtanak neki, még a legnehezebb pillanatokban is. A bennfentes szerint barátai nemcsak jelen vannak az életében, hanem aktívan segítik is: meghallgatják, vele együtt sírnak, és igyekeznek erőt adni neki a mindennapokhoz. És bár a helyzet most rendkívül nehéz, úgy gondolja a színésznő egy 'harcos' típus, akinek a pozitív hozzáállása pedig - még ha csak rövid időre is - segít neki abban, hogy átvészelje a legnehezebb időszakokat. Christina Applegate korábban is bizonyította, hogy képes szembenézni a legnagyobb kihívásokkal, és most is ebben bíznak azok, akik szeretik. Ugyanakkor a jelenlegi állapot súlyossága miatt sokan attól tartanak, hogy a küzdelem kimenetele bizonytalan.