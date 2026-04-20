„Talán nem lesz holnapja” – Pokoli a helyzet! Christina Applegate ilyen állapotban szenvedhet a kórházban

Súlyos hírek érkeztek Christina Applegate egészségi állapotáról. A színésznőt nemrég kórházba szállították, és a háttérben zajló 'pokoli' küzdelem miatt barátai már a legrosszabbtól tartanak. A világsztár évek óta harcol súlyos betegségével, a legfrissebb információk szerint pedig állapota aggasztó fordulatot vett.
A hírek szerint Christina Applegate-et nemrég kórházba szállították Los Angeles-ben, ami komoly aggodalmat váltott ki a közeli ismerősei körében. Bár a pontos okokat hivatalosan nem erősítették meg, a beszámolók szerint állapota rendkívül súlyos, és a helyzetet 'pokolinak' írják le. Egy bennfentes úgy fogalmazott a Dailymail-nek, hogy minden egyes visszaesés után egyre inkább felmerül a környezetében a gondolat, hogy talán nem lesz több 'holnap' számára:
Minden visszaeséskor - ha őszinték akarunk lenni - mindenki tudatában van annak, hogy talán nem lesz holnapja vele.
A súlyos helyzet ellenére Christina Applegate nincs egyedül. A környezetében lévők folyamatosan mellette állnak, és érzelmi támogatást nyújtanak neki, még a legnehezebb pillanatokban is. A bennfentes szerint barátai nemcsak jelen vannak az életében, hanem aktívan segítik is: meghallgatják, vele együtt sírnak, és igyekeznek erőt adni neki a mindennapokhoz. És bár a helyzet most rendkívül nehéz, úgy gondolja a színésznő egy 'harcos' típus, akinek a pozitív hozzáállása pedig - még ha csak rövid időre is - segít neki abban, hogy átvészelje a legnehezebb időszakokat. Christina Applegate korábban is bizonyította, hogy képes szembenézni a legnagyobb kihívásokkal, és most is ebben bíznak azok, akik szeretik. Ugyanakkor a jelenlegi állapot súlyossága miatt sokan attól tartanak, hogy a küzdelem kimenetele bizonytalan.
Christina Applegate 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplex-szel (SM) diagnosztizálták, amely egy krónikus autoimmun betegség, és jelentősen befolyásolja az idegrendszer működését. A színésznő azóta nyíltan beszél a mindennapi küzdelmeiről, amelyek az évek során egyre súlyosabbá váltak. A közelmúltban maga is elárulta, hogy gyakran ágyhoz kötött állapotba kerül az állandó fájdalmak miatt. Ennek ellenére igyekszik megőrizni a hétköznapi rutin egy részét, például azt, hogy elvigye a lányát iskolába - még ha ez komoly erőfeszítést is igényel tőle. A betegsége mellett azonban más súlyos egészségügyi problémák is jelentkeztek nála. Korábban például egy fájdalmas vesefertőzésről számolt be, amely mindkét veséjére kiterjedt, és rendkívüli szenvedést okozott számára. Ezek mind azt mutatják, hogy a szervezete jelentősen le van gyengülve. Christina Applegate barátai szerint a színésznő állapota hullámzó: vannak jobb és rosszabb napjai, de igazán jó napjai már nincsenek. Ez a folyamatos küzdelem pedig fizikailag és lelkileg is rendkívül megterhelő számára.
