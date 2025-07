Ekkora a balhé? Közel 30 év elteltével sem áll szóba egymással Jennifer Love Hewitt és Sarah Michelle Gellar

Közel 30 év elteltével sem tudtak kibékülni a Tudom mit tettél tavaly nyáron sztárjai. Jennifer Love Hewitt és Sarah Michelle Gellar bár együtt indították be karrierjüket a slasher horrorral, viszonyuk korántsem felhőtlen. A pletykák szerint hiába forgattak most is együtt a filmszéria harmadik részében, továbbra sem állnak szóba egymással.

Hollywood sosem volt mentes a viszályoktól, legyen szó színészi allűrökről vagy valódi, szó szerint vérre menő testvérharcról, mondjuk egy Oscar-díj miatt. A díváskodás ma sem áll távol a színésznőktől, a legújabb pletyka Jennifer Love Hewitt és Sarah Michelle Gellar viszályáról szól. A két egykori tinisztár most már közel áll az ötvenhez, a karrierjük pedig látott már szebb napokat is. A sikolykirálynők azonban a múlt héten visszatértek, méghozzá a Tudom mit tettél tavaly nyáron harmadik, legújabb részében, ám majdnem 30 évvel az eredeti slasher után sem álltak szóba egymással. Freddie Prinze Jr. – aki szintén játszik a botrányosan rossz folytatásban – felesége mélyen hallgat, ám a Szellemekkel suttogók sztárja nyilatkozott a viszállyal kapcsolatban. Az mindenesetre beszédes, hogy az új film premierjén sem voltak hajlandók összeállni egy fotóra - írta az Origo. Jennifer Love Hewitt és a Tudom mit tettél tavaly nyáron sztárjai: Sarah Michelle Gellar nem állt oda a csoportképre... (Fotó: FS) Jennifer Love Hewitt végre kimondta az igazat Sarah Michellle Gellarról A két színésznő a kilencvenes években futott be, de az utóbbi esztendőkben mindkettőjük karrierje megfeneklett, bár Michelle Gellar hamarosan újra visszatér a horrorfilmekhez remélve, hogy új lendületet kap a karrierje. Kampókéz első kalandjaiban Love Hewitt alakította a főhős Julie Jamest, míg a szépséges szőkeség Helent a másik színésznő játszotta. A siker után jött a folytatás, amiben Sarah már nem vett részt, lévén (spoiler) a karaktere meghal az első film vége felé. A 2025-ös folytatásban azonban a 48 éves szőke színésznő is visszatért férje és Jennifer mellett egy döbbenetes kínos cameo jelenetben. A film úgy tűnik szolid siker lesz, ám egy valamire biztos jó volt: újra elindította azokat a pletykákat, miszerint a két színésznő utálja egymást és már a közel 30 évvel ezelőtti film forgatásán sem jöttek ki jól. Sarah Michelle Gellar férje, a szintén visszatérő Freddie Prinze Jr. oldalán volt hajlandó kizárókag pózolni, így csak erősítették a viszályról szól pletykákat (Fotó: FS) Jennifer Love Hewitt nem ülne fel a pletykáknak Jennifer Love Hewitt a Vulturne-nak adott interjút az új film kapcsán, ahol rákérdeztek arra, miért nem beszélt a kolléganőjével közel 3 évtizede. Őszintén szólva fogalmam sincs, hogyan alakult ki ez a pletyka. Azt hiszem, az emberek nem akarják, hogy a történet könnyű legyen. Miért kell mindig egymás ellen és egymásért harcolnunk? – vetette fel a kérdést a színésznő, aki nem hagyta annyiban a szerinte rosszmájú pletykákat, bár picit rájuk is erősített a következő gondolataival: Nem láttam Sarah-t. Szó szerint, azóta nem beszéltünk, hogy 18 éves koromban kijött az első film. Ezért olyan vicces számomra... ami engem illet, jól megvagyunk. Fogalmam sincs, honnan jön ez az egész – tette hozzá a Szellemekkel suttogó sztárja.

Jennifer Love Hewitt filmekben való feltűnése alaposan megcsappant az elmúlt évtizedekben (Fotó: FS) Leszerepelt a Tudom mit tettél tavaly nyáron A Tudom mit tettél tavaly nyáron 13 millió dollárral nyitott az amerikai mozikban. A stúdió közel a másfélszeresére számított, ám a negatív kritikák és a rossz nézői visszajelzések nem tettek jót a filmnek. A 18 milliós költségei így is busásan megtérülnek, sőt a film és az alkotók is belengették egy negyedik rész lehetőségét is. A Tudom mit tettél tavaly nyáron országszerte látható a mozikban.