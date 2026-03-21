"Nehézségei voltak" – tragikus hirtelenséggel elhunyt a Buffy, a vámpírok réme színésze

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 07:32
Álmában érte a halál a népszerű színészt. Családja szívszorító közleményben búcsúzik az elhunyt sztártól.

54 éves korában, természetes okokból elhunyt Nicholas Brendon – erősítette meg a színész családja.

Elhunyt színészt gyászolnak a rajongók
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Brendon leginkább a Buffy, a vámpírok réme című sorozatból volt ismert, ahol Xander Harris karakterét alakította, de szerepelt a népszerű Gyilkos elmékben is.

Elhunyt a népszerű színész

A család közleményben tudatta a tragikus hírt:

Megtört szívvel jelentjük be testvérünk és fiunk, Nicholas Brendon halálát. Álmában, természetes okokból hunyt el.

Hozzátették:

A legtöbben színészként ismerték, olyan karakterekként, akiket életre keltett az évek során. Az utóbbi években azonban a festészet és a művészet lett a szenvedélye.

A család szerint Brendon imádta megosztani alkotásait szeretteivel és rajongóival. A közlemény arra is kitér, hogy a színész életében voltak nehézségek:

Nem titok, hogy Nicholasnak nehézségei voltak, gyógyszereket szedett, és optimistán tekintett a jövőbe halála idején.

A család végül magánéletük tiszteletben tartását kérte.

Botrányok és küzdelmek árnyékolták be az életét

A színész mind a hét évadon át a Buffy egyik központi szereplője volt, ám az utóbbi években több botrány és jogi probléma is övezte életét. Már 2010-ben többször is letartóztatták. Brendon nyíltan beszélt depressziójáról és szerhasználati problémáiról, valamint egészségügyi gondjairól is, amelyek 2021 óta súlyosbodtak.

2023-ban elárulta, hogy szívrohamon esett át, korábban pedig a cauda equina syndrome nevű súlyos gerincbetegségről is beszélt, amely miatt több műtéten esett át. 2015-ben szerepelt a Dr. Phil műsorban, ahol alkoholproblémáiról és mentális nehézségeiről beszélt volna, azonban az interjú közben kivonult a stúdióból.

Később elmondta: az interjú előtti este alkoholt fogyasztott a stressz miatt, és erősen reagált arra, hogy a műsorvezető kritikusan beszélt az édesanyjáról, miután ő gyermekkori szexuális bántalmazásáról vallott. A színész többször is elvonókúrán vett részt, 2017-ben pedig letartóztatták, miután bántalmazta barátnőjét.

Korábban így nyilatkozott:

A betegségeim és függőségeim napi küzdelmet jelentenek számomra, és elkötelezett vagyok amellett, hogy életem végéig dolgozzak rajtuk. Ennek fontos része, hogy a pozitív dolgokra koncentráljak. Én vagyok az első, aki elismeri, hogy sok hibát követtem el, és megbántottam embereket, akik fontosak számomra.

A rajongók gyászolnak

A hír hallatán a rajongók elárasztották a közösségi médiát megható üzenetekkel. Egy kommentelő így írt a színész utolsó Instagram-posztja alatt:

Ez teljesen sokkolt. Imádtam a munkáját, követtem a közösségi oldalait. Xander Harris örökre a kedvenc karakterem marad. Sírok, és öleléseket küldök

Brendon halála különösen megrázó, hiszen alig egy évvel ezelőtt hunyt el egykori kolléganője, Michelle Trachtenberg is, aki a sorozat későbbi évadaiban Dawnt alakította. A színésznő tavaly februárban, 39 éves korában vesztette életét – írja a Lad Bible.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
