Buffy, a vámpírok réme halottakat támaszt fel: Készül a népszerű sorozat új évada

A Buffy, a vámpírok réme több mint húsz éve lezárult. A sorozat 1997 és 2003 között futott. Azonban már javában zajlanak az előkészületek, hogy újraélesszék a nagysikerű fantasy drámát. A filmipar jelenleg a játékfilmek terén a remake-ek korát éli, és a sorozatok világa is csatlakozni látszik ehhez a tendenciához. A 90-es évek most tombol a divat- és zeneiparban is, így ezt a hullámot meglovagolva sorra kerülnek elő olyan sorozatok, melyek ebben az évtizedben voltak a csúcson, például a Szex és New York napjainkba átültetett folytatása az És egyszer csak, vagy a Dexter, ami már a sokadik újabb évaddal érkezik.

Sarah Michelle Gellar is visszatér a Buffy, a vámpírok réme folytatásában (Fotó: 20th Century Fox Television)

Buffy, a vámpírok réme feltámasztaná a halottakat

Sarah Michelle Gellar, aki a címszereplő Buffy-t alakította, egy interjúban mesélt az előkészület alatt álló újdonságról. Elmondása szerint titkos vágya, hogy az eredeti epizódok során elhalálozott karakterek, ha nem is maradéktalanul, de „feltámadjanak” az újonnan készülő részekben. A hét évad alatt meglehetősen sok szereplőtől kellett elbúcsúzni, így nem kis vállalás lesz a készítőktől, ha mindenkit vissza akarnak csábítani a sorozatba. Sajnos lesz olyan, aki így is kimarad a sorból. Idén februárban tragikusan fiatalon elhunyt a Gossip Girl sztárja, Michelle Trachtenberg, aki Buffy húgát, Dawn-t alakította az ötödik évadtól. De a szomorú eseménytől függetlenül is kérdéses, hogy olyan kulcsszereplők visszatérnek-e, mint Willow, a boszorkány, akit az Így jártam anyátokkal sztárja, Alyson Hannigan alakított, vagy Spike (James Marsters) és Angel (David Boreanaz), akiket szerelmi szálak fűztek Buffy-hoz.

David Boreanaz, aki azóta a Dr. Csont sztárja, anno Buffy egyik szerelmét alakította a sorozatban (Fotó: Photo12 via AFP)

Ugyan a forgatás részleteit hét lakat alatt őrzik, de az már biztos, hogy a fő cselekményszál egy új vámpírvadász megjelenése lesz, akit a Buffy szerepében visszatérő Sarah Michelle Gellar segít majd a vámpírvadásszá válás rögös útján. A vadásznövendék szerepében Ryan Kiera Armstrong-ot láthatjuk majd, ezt még májusban jelentette be a stúdió. Gellar nyilatkozata szerint a régi szereplők feltámasztása ellenére sem az a cél, hogy az eredeti sorozat remake-je készüljön el. Teret akarnak adni új történeteknek, új karaktereknek úgy, hogy közben az ős rajongótábor igényeit is kielégítsék egy csipetnyi nosztalgiával.