„Már mindenkivel lefeküdtem!” – Eva Longoria kitálalt a Született feleségekről

A Született feleségek a 2000-res évek egyik legnépszerűbb sorozata volt Felicity Huffman, Marcia Cross, Teri Hatcher, James Denton, Ricardo Antonio Chavira, Nicollette Sheridan, Jesse Metcalfe és nem utolsósorban Eva Longoria közkedvelt karaktereivel. A gárda nem biztos, hogy újra összeáll és erre a gyönyörű modellnek és aktivistának nagyon jó oka van.
Bár Eva Longoria Született feleségek szerepe révén lett népszerű, az utóbbi években sokat tett azért, hogy ez az asszociáció más irányokba terelődjön. Évekig modellkedett, majd a befolyt összeget befektette és producerként, illetve rendezőként is kipróbálta magát. A sokoldalú színésznő legutóbb a Dinner’s On Me című podcastben adott interjút, ahol kiderült, hogy ő maga soha nem nézte újra az Akácfa köz kalandjait:
Mindenki újranézi. Valamelyik streaming platformon második helyen volt a minap. Mindig kapom az értesítéseket, hogy „Nem akarod megnézni a Született feleségeket?” Mire mondom, miért akarnám, én benne voltam!
– mondta nevetve a színésznő.
A műsorvezető Jesse Tyler Ferguson ezután megkérdezte, hogy valamikor újranézte-e a sorozatot, mire azt mondta: „Nem.” Ebből adódott a következő kérdés, hogy látta-e egyáltalán egyszer is, mire a válasz ugyanez volt. Eva Longoria tehát soha nem látott egy epizódot sem a sorozatból, amely berobbantotta a karrierjét. Jóllehet ezzel nincs egyedül, például Natalie Portman se szívesen nézi vissza a Star Wars-filmeket.
Az interjú során szóba jött, hogy szeretne-e bármikor visszatérni ebbe a világba és a válasz minden bizonnyal kellemetlenül érintheti a kétezres évek legnépszerűbb szappanoperájának rajongóit:
„Mindenkinek az az első kérdése, hogy „Mikor lesz reboot? Mikor lesz reboot?” mert hogy annyi mindent újrakezdtek mostanság. De a sorozat alkotója [Marc Cherry] azt mondta, hogy nem, esélytelen. Úgy van vele, hogy a maga idejében évadonként 24 epizódot csináltunk, nem volt ez a hat-hét epizódos sz*rság, ami mostanság van. Marc szerint teljesen kibontottuk a karaktereket.”
Meg amúgy is, már nem tudnék még egy fickóval összebújni. A sorozat végére már mindenkivel lefeküdtem!
– viccelődött Longoria.
