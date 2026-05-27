„Már mindenkivel lefeküdtem!” – Eva Longoria kitálalt a Született feleségekről

A Született feleségek a 2000-res évek egyik legnépszerűbb sorozata volt Felicity Huffman, Marcia Cross, Teri Hatcher, James Denton, Ricardo Antonio Chavira, Nicollette Sheridan, Jesse Metcalfe és nem utolsósorban Eva Longoria közkedvelt karaktereivel. A gárda nem biztos, hogy újra összeáll és erre a gyönyörű modellnek és aktivistának nagyon jó oka van.

Eva Longoria fizetése az egekbe szökött a Született feleségek után (Fotó: ABC)

Eva Longoria fiatalon a sorozat legszebb karakterét játszotta

Bár Eva Longoria Született feleségek szerepe révén lett népszerű, az utóbbi években sokat tett azért, hogy ez az asszociáció más irányokba terelődjön. Évekig modellkedett, majd a befolyt összeget befektette és producerként, illetve rendezőként is kipróbálta magát. A sokoldalú színésznő legutóbb a Dinner’s On Me című podcastben adott interjút, ahol kiderült, hogy ő maga soha nem nézte újra az Akácfa köz kalandjait:

Mindenki újranézi. Valamelyik streaming platformon második helyen volt a minap. Mindig kapom az értesítéseket, hogy „Nem akarod megnézni a Született feleségeket?” Mire mondom, miért akarnám, én benne voltam!

– mondta nevetve a színésznő.

A műsorvezető Jesse Tyler Ferguson ezután megkérdezte, hogy valamikor újranézte-e a sorozatot, mire azt mondta: „Nem.” Ebből adódott a következő kérdés, hogy látta-e egyáltalán egyszer is, mire a válasz ugyanez volt. Eva Longoria tehát soha nem látott egy epizódot sem a sorozatból, amely berobbantotta a karrierjét. Jóllehet ezzel nincs egyedül, például Natalie Portman se szívesen nézi vissza a Star Wars-filmeket.

Az interjú során szóba jött, hogy szeretne-e bármikor visszatérni ebbe a világba és a válasz minden bizonnyal kellemetlenül érintheti a kétezres évek legnépszerűbb szappanoperájának rajongóit:

„Mindenkinek az az első kérdése, hogy „Mikor lesz reboot? Mikor lesz reboot?” mert hogy annyi mindent újrakezdtek mostanság. De a sorozat alkotója [Marc Cherry] azt mondta, hogy nem, esélytelen. Úgy van vele, hogy a maga idejében évadonként 24 epizódot csináltunk, nem volt ez a hat-hét epizódos sz*rság, ami mostanság van. Marc szerint teljesen kibontottuk a karaktereket.”

Meg amúgy is, már nem tudnék még egy fickóval összebújni. A sorozat végére már mindenkivel lefeküdtem!

– viccelődött Longoria.