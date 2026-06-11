Elképesztő videó: Hailey Bieber apró bikiniben pucsított, felforr tőle a levegő

Hailey Bieber új reklámkampánya ismét nagy figyelmet kapott a közösségi médiában. A 29 éves modell az olasz Calzedonia fürdőruhamárka kampányában szerepel, aminek május óta digitális nagykövete.

Hailey Bieber mindenkit lenyűgözött.

Fotó: PA / Northfoto

Hailey Bieber bikinike és a jégkrém

A Palm Springsben készült felvételeken Hailey egy rózsaszín bikiniben látható, miközben fagylaltot fogyaszt a kaliforniai hőségben. A fotózás egy olyan időszakban érkezett, amikor több találgatás is napvilágot látott Hailey Bieber és férje, Justin Bieber kapcsolatáról. A házaspár ugyan nem reagált közvetlenül a pletykákra, Hailey több interjúban is beszélt arról, hogyan éli meg a nyilvánosság figyelmét.

Az Interview magazinnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy szerinte sokan félreértik a személyiségét. Elmondása szerint az emberek többsége nem ismeri őt olyan mélységben, mint azok, akik személyesen kapcsolatban állnak vele. A modell szerint a nyilvánosság előtt szereplő emberek esetében gyakori, hogy a közönség egy kialakult kép alapján ítéli meg őket, ami nem feltétlenül tükrözi a valós személyiségüket.

Hailey arról is beszélt, hogy férjével jelenleg elsősorban a családjukra és gyermekük nevelésére koncentrálnak. Kiemelte, hogy védelmezően viszonyulnak a fiukhoz és igyekeznek lépésről lépésre kezelni a nyilvánossággal járó kihívásokat. A modell nemrég Justin Bieber egyik fellépésén is feltűnt, ahol gyermekükkel együtt támogatta az énekest. Nyilatkozataiban többször hangsúlyozta, hogy büszke férjére, derül ki a Daily Star cikkéből.