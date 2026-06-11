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Elképesztő videó: Hailey Bieber apró bikiniben pucsított, felforr tőle a levegő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hailey Bieber
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 13:30
BikiniJustin Bieber
Justin Bieber felesége elképesztő fotókkal jelentkezett. Így pózol Hailey Bieber.

Hailey Bieber új reklámkampánya ismét nagy figyelmet kapott a közösségi médiában. A 29 éves modell az olasz Calzedonia fürdőruhamárka kampányában szerepel, aminek május óta digitális nagykövete.

Hailey Bieber mindenkit lenyűgözött.
Hailey Bieber mindenkit lenyűgözött.
Fotó: PA /  Northfoto

Hailey Bieber bikinike és a jégkrém

A Palm Springsben készült felvételeken Hailey egy rózsaszín bikiniben látható, miközben fagylaltot fogyaszt a kaliforniai hőségben. A fotózás egy olyan időszakban érkezett, amikor több találgatás is napvilágot látott Hailey Bieber és férje, Justin Bieber kapcsolatáról. A házaspár ugyan nem reagált közvetlenül a pletykákra, Hailey több interjúban is beszélt arról, hogyan éli meg a nyilvánosság figyelmét.

Az Interview magazinnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy szerinte sokan félreértik a személyiségét. Elmondása szerint az emberek többsége nem ismeri őt olyan mélységben, mint azok, akik személyesen kapcsolatban állnak vele. A modell szerint a nyilvánosság előtt szereplő emberek esetében gyakori, hogy a közönség egy kialakult kép alapján ítéli meg őket, ami nem feltétlenül tükrözi a valós személyiségüket.

Hailey arról is beszélt, hogy férjével jelenleg elsősorban a családjukra és gyermekük nevelésére koncentrálnak. Kiemelte, hogy védelmezően viszonyulnak a fiukhoz és igyekeznek lépésről lépésre kezelni a nyilvánossággal járó kihívásokat. A modell nemrég Justin Bieber egyik fellépésén is feltűnt, ahol gyermekükkel együtt támogatta az énekest. Nyilatkozataiban többször hangsúlyozta, hogy büszke férjére, derül ki a Daily Star cikkéből.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu