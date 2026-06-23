Szívszorító fotók szivárogtak ki Bruce Willisről: így van most a nagybeteg színész

Bruce Willis számára az idei apák napja különösen érzelmesre sikerült. A demenciával küzdő színészt volt felesége, Demi Moore, jelenlegi felesége, Emma Heming Willis és gyermekei is megható üzenetekkel köszöntötték. A család által megosztott fényképek és személyes vallomások ismét megmutatták, milyen szoros kötelék fűzi össze a Willis család tagjait a nehéz időszak ellenére is.

Bruce Willis volt felesége, Demi Moore is felköszöntötte a színészt apák napján

Fotó: Frederic Injimbert / Northfoto

A 2026-os apák napja rendkívül meghatóra sikerült Bruce Willis számára

számára Demi Moore és Emma Heming Willis is szívszorító fotókat tett közzé a Die Hard sztárjáról

és is szívszorító fotókat tett közzé a sztárjáról A színész lányai is így tettek, kivéve Rumer Willis-t, aki idén kicsit humorosabbra vette a figurát.

Bruce Willis volt felesége, Demi Moore szívszorító apák napi képeket osztott meg a színészről

Az idei apák napja igazán meghatóra sikerült a Willis családban. Az egész család, még Bruce Willis volt felesége is szívszorító bejegyzésben köszöntötte a színészt. Demi Moore Instagram oldalán több közös családi fényképet is megosztott. Az egyik képen a színész látható lányai körében, amíg egy másik felvételen unokájával tölt időt. A színésznő rövid, de annál meghatóbb üzenetben méltatta egykori férjét mint apát és nagyapát. A bejegyzéshez pedig azt írta:

A szeretet generációi 💛 Ma ünnepeljük a csodálatos BW-t. Szeretetet küldünk minden apának, ma és mindig.

A családhoz közel álló források szerint Demi Moore rendszeresen látogatja volt férjét, és a betegség kezdete óta csak még szorosabb lett a kapcsolatuk. Emma Heming Willis pedig többször is nyilvánosan kiemelte, hogy mennyire hálás azért, hogy férje volt felesége is aktívan részt vesz a család életében.

Emma Heming Willis Instagram oldalán köszöntötte férjét

Bruce Willis jelenlegi felesége is hasonlóképpen köszöntötte a színészt. Emma Heming Willis is egy sor személyes fotót osztott meg férjéről és gyermekeikről. A képek között voltak régebbi családi pillanatok és frissebb felvételek is, amelyek azt mutatták, hogy a család minden körülmények között összetart. Bruce Willis felesége a bejegyzéshez azt írta: