Szívszorító fotók szivárogtak ki Bruce Willisről: így van most a nagybeteg színész

Bruce Willis számára az idei apák napja különösen érzelmesre sikerült. A demenciával küzdő színészt volt felesége, Demi Moore, jelenlegi felesége, Emma Heming Willis és gyermekei is megható üzenetekkel köszöntötték. A család által megosztott fényképek és személyes vallomások ismét megmutatták, milyen szoros kötelék fűzi össze a Willis család tagjait a nehéz időszak ellenére is.
Az idei apák napja igazán meghatóra sikerült a Willis családban. Az egész család, még Bruce Willis volt felesége is szívszorító bejegyzésben köszöntötte a színészt. Demi Moore Instagram oldalán több közös családi fényképet is megosztott. Az egyik képen a színész látható lányai körében, amíg egy másik felvételen unokájával tölt időt. A színésznő rövid, de annál meghatóbb üzenetben méltatta egykori férjét mint apát és nagyapát. A bejegyzéshez pedig azt írta:
A szeretet generációi 💛 Ma ünnepeljük a csodálatos BW-t. Szeretetet küldünk minden apának, ma és mindig.
A családhoz közel álló források szerint Demi Moore rendszeresen látogatja volt férjét, és a betegség kezdete óta csak még szorosabb lett a kapcsolatuk. Emma Heming Willis pedig többször is nyilvánosan kiemelte, hogy mennyire hálás azért, hogy férje volt felesége is aktívan részt vesz a család életében.
Bruce Willis jelenlegi felesége is hasonlóképpen köszöntötte a színészt. Emma Heming Willis is egy sor személyes fotót osztott meg férjéről és gyermekeikről. A képek között voltak régebbi családi pillanatok és frissebb felvételek is, amelyek azt mutatták, hogy a család minden körülmények között összetart. Bruce Willis felesége a bejegyzéshez azt írta:
Boldog apák napját kívánunk minden apának, aki gondoskodik arról, hogy gyermekei biztonságban, szeretetben és teljes nyugalomban érezzék magukat a jelenlétükben és a karjaikban. Pont úgy, mint a mi Bruce-unk 💙
Bruce Willis lányai is szintén megemlékeztek édesapjukról. Rumer Willis Instagram oldalán idén humorosabbra vette a figurát és a megható közös képek mellett egy vicces szöveggel köszöntötte apját:
Boldog apák napját, apuci, a kedvenc fiadtól 😉 Imádok veled nevetni. Te vagy a legmenőbb figura a városban. Annyira szeretlek. Nagyon hálás vagyok az örömödért és a bolondságaidért, és a gyengédségedért. Bármikor veled mennék. A minden idők legjobbjának
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