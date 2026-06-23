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Szívszorító fotók szivárogtak ki Bruce Willisről: így van most a nagybeteg színész

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bruce Willis
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 16:30
Emma Heming WillisApák napjaRumer WillisDie HardDemi Mooredemencia
A rajongók könnyekig hatódtak Demi Moore apák napi bejegyzésén. Bruce Willis volt felesége Instagram oldalán szívszorító képekkel köszöntötte a színészt.
Fekete Ágnes
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Bruce Willis számára az idei apák napja különösen érzelmesre sikerült. A demenciával küzdő színészt volt felesége, Demi Moore, jelenlegi felesége, Emma Heming Willis és gyermekei is megható üzenetekkel köszöntötték. A család által megosztott fényképek és személyes vallomások ismét megmutatták, milyen szoros kötelék fűzi össze a Willis család tagjait a nehéz időszak ellenére is.

Bruce Willis volt felesége, Demi Moore is felköszöntötte a színészt apák napján
Bruce Willis volt felesége, Demi Moore is felköszöntötte a színészt apák napján
Fotó: Frederic Injimbert /  Northfoto
  • A 2026-os apák napja rendkívül meghatóra sikerült Bruce Willis számára
  • Demi Moore és Emma Heming Willis is szívszorító fotókat tett közzé a Die Hard sztárjáról
  • A színész lányai is így tettek, kivéve Rumer Willis-t, aki idén kicsit humorosabbra vette a figurát.

Bruce Willis volt felesége, Demi Moore szívszorító apák napi képeket osztott meg a színészről

Az idei apák napja igazán meghatóra sikerült a Willis családban. Az egész család, még Bruce Willis volt felesége is szívszorító bejegyzésben köszöntötte a színészt. Demi Moore Instagram oldalán több közös családi fényképet is megosztott. Az egyik képen a színész látható lányai körében, amíg egy másik felvételen unokájával tölt időt. A színésznő rövid, de annál meghatóbb üzenetben méltatta egykori férjét mint apát és nagyapát. A bejegyzéshez pedig azt írta:

A szeretet generációi 💛 Ma ünnepeljük a csodálatos BW-t. Szeretetet küldünk minden apának, ma és mindig.

 

A családhoz közel álló források szerint Demi Moore rendszeresen látogatja volt férjét, és a betegség kezdete óta csak még szorosabb lett a kapcsolatuk. Emma Heming Willis pedig többször is nyilvánosan kiemelte, hogy mennyire hálás azért, hogy férje volt felesége is aktívan részt vesz a család életében.

Emma Heming Willis Instagram oldalán köszöntötte férjét

Bruce Willis jelenlegi felesége is hasonlóképpen köszöntötte a színészt. Emma Heming Willis is egy sor személyes fotót osztott meg férjéről és gyermekeikről. A képek között voltak régebbi családi pillanatok és frissebb felvételek is, amelyek azt mutatták, hogy a család minden körülmények között összetart. Bruce Willis felesége a bejegyzéshez azt írta:

Boldog apák napját kívánunk minden apának, aki gondoskodik arról, hogy gyermekei biztonságban, szeretetben és teljes nyugalomban érezzék magukat a jelenlétükben és a karjaikban. Pont úgy, mint a mi Bruce-unk 💙

Bruce Willis lányai sem maradtak ki a sorból

Bruce Willis lányai is szintén megemlékeztek édesapjukról. Rumer Willis Instagram oldalán idén humorosabbra vette a figurát és a megható közös képek mellett egy vicces szöveggel köszöntötte apját:

Boldog apák napját, apuci, a kedvenc fiadtól 😉 Imádok veled nevetni. Te vagy a legmenőbb figura a városban. Annyira szeretlek. Nagyon hálás vagyok az örömödért és a bolondságaidért, és a gyengédségedért. Bármikor veled mennék. A minden idők legjobbjának

 

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