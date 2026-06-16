Bruce Willis felesége megszólalt a színész állapotáról: tisztázta a félreértéseket

Emma Heming Willis megszólalt férje állapotáról. Bruce Willis felesége szerint a nyilvánosság jelentős része máig félreérti, milyen betegséggel küzd a hollywoodi sztár. A modell és aktivista egy podcast-interjúban hangsúlyozta, hogy férje frontotemporális demenciája nem ugyanaz, mint az Alzheimer-kór, ezért számos olyan feltételezés terjed róla, amely nem felel meg a valóságnak.

Bruce Willis felesége szerint sok tévhit terjed a színész állapotával kapcsolatban (Fotó: Harry Norton / Northfoto)

Emma Heming Willis szerint sokan félreértelmezik a frontotemporális demenciát

szerint sokan félreértelmezik a frontotemporális demenciát Éppen ezért tisztázta a színész állapotával kapcsolatos tévhiteket, és azt, hogyan vált férje gondozójává

Bruce Willis felesége kifejezte együttérzését a többi gondozóval szemben

Bruce Willis felesége tiszta vizet öntött a pohárba a színész állapotával kapcsolatban

Emma Heming egy legutóbbi podcast-beszélgetés során árulta el, hogy a közvélemény gyakran összemossa a különböző demenciatípusokat. Elmondása szerint amikor az emberek meghallják a demencia szót, szinte automatikusan memóriavesztésre gondolnak, pedig ez nem minden esetben jelentkezik ugyanúgy. Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd, amely elsősorban az agy homlok- és halántéklebenyét érinti. Emma hangsúlyozta, hogy a betegségnek több változata is létezik. A színész esetében az úgynevezett nyelvi variáns alakult ki, amely elsősorban a kommunikációs képességeket és a beszédet érinti. Emiatt sokkal nagyobb problémát jelent számára a nyelvhasználat, mint a memória:

Azt hiszem, ez egy nagyon gyakori tévhit, hogy amikor demenciára gondolunk, memóriavesztésre gondolunk.

Emma Heming Willis aktívan foglalkozik a gondozók támogatásával és a demenciával kapcsolatos ismeretterjesztéssel (Fotó: MediaPunch / Northfoto)

Emma Heming Willis felhívta a figyelmet a frontotemporális demencia súlyosságára

Bruce Willis felesége szerint fontos lenne, hogy az emberek többet tudjanak a frontotemporális demenciáról, mert ez a betegség sokszor fiatalabb korban jelentkezik, mint az Alzheimer-kór. És bár kevésbé ismert, a 60 év alattiaknál ez a demencia egyik leggyakoribb formája. Emma úgy véli, hogy a megfelelő tájékoztatás nemcsak a betegeknek, hanem a családtagoknak és a gondozóknak is segítséget nyújthat. Éppen ezért az elmúlt években tudatosan vállalta a nyilvánosságot, és rendszeresen beszél a férjét érintő betegségről.