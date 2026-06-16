Bruce Willis felesége megszólalt a színész állapotáról: tisztázta a félreértéseket

Emma Heming Willis megszólalt férje állapotáról. Bruce Willis felesége szerint a nyilvánosság jelentős része máig félreérti, milyen betegséggel küzd a hollywoodi sztár. A modell és aktivista egy podcast-interjúban hangsúlyozta, hogy férje frontotemporális demenciája nem ugyanaz, mint az Alzheimer-kór, ezért számos olyan feltételezés terjed róla, amely nem felel meg a valóságnak.
Emma Heming egy legutóbbi podcast-beszélgetés során árulta el, hogy a közvélemény gyakran összemossa a különböző demenciatípusokat. Elmondása szerint amikor az emberek meghallják a demencia szót, szinte automatikusan memóriavesztésre gondolnak, pedig ez nem minden esetben jelentkezik ugyanúgy. Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd, amely elsősorban az agy homlok- és halántéklebenyét érinti. Emma hangsúlyozta, hogy a betegségnek több változata is létezik. A színész esetében az úgynevezett nyelvi variáns alakult ki, amely elsősorban a kommunikációs képességeket és a beszédet érinti. Emiatt sokkal nagyobb problémát jelent számára a nyelvhasználat, mint a memória:
Azt hiszem, ez egy nagyon gyakori tévhit, hogy amikor demenciára gondolunk, memóriavesztésre gondolunk.
Bruce Willis felesége szerint fontos lenne, hogy az emberek többet tudjanak a frontotemporális demenciáról, mert ez a betegség sokszor fiatalabb korban jelentkezik, mint az Alzheimer-kór. És bár kevésbé ismert, a 60 év alattiaknál ez a demencia egyik leggyakoribb formája. Emma úgy véli, hogy a megfelelő tájékoztatás nemcsak a betegeknek, hanem a családtagoknak és a gondozóknak is segítséget nyújthat. Éppen ezért az elmúlt években tudatosan vállalta a nyilvánosságot, és rendszeresen beszél a férjét érintő betegségről.
Bruce Willis egészségi problémáiról először 2022-ben számolt be a család. Akkor derült ki, hogy a sztárnál afáziát diagnosztizáltak, amely miatt kénytelen volt visszavonulni a színészettől, és lezárni az évtizedeken át tartó hollywoodi pályafutását. A helyzet később tovább romlott, és 2023-ban az orvosok frontotemporális demenciát állapítottak meg nála. Az elmúlt években Emma Heming Willis vált férje egyik legfontosabb támaszává. Emellett Bruce Willis volt felesége, Demi Moore és közös lányaik is aktívan részt vesznek a családi összefogásban, így mutatnak közösen példát arra, hogyan lehet nehéz körülmények között is egységben támogatni egy szeretett hozzátartozót.
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