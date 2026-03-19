„Azt mondta, két nap múlva még forgatni megy!” – Szívszorító! Hajdú Péter kitálalt Bruce Willis betegségéről

Hogy repül az idő! Hollywood történetének egyik legnagyobb akciósztárja, Bruce Willis ma már 71 gyertyát is tehetne tortájára, a minden bizonnyal szűk családi körben tartott születésnapi buliján. A súlyos betegséggel, név szerint frontotemporális demenciával küzdő filmcsillag már évek óta elvonultan él, ezért is hatalmas szó, hogy Hajdú Péter néhány éve még személyesen találkozhatott vele egy reklámforgatáson. A Frizbi TV műsorvezetője a Bors kedvéért elevenítette fel a Bruce Willisszel történő találkozásának emlékét.

A születésnapos Bruce Willis betegsége előtti utolsó években még Hajdú Péterrel is forgatott

Így találkozott Bruce Willis és Hajdú Péter

Az akciófilmek koronázatlan királya és a magyar tévévilág kiemelkedő alakja még 2021-ben találkozott egymással először, és valószínűleg utoljára. Tudniillik Bruce Willis volt akkoriban a Hell reklámarca, és az energiaital reklámfilmjének New York-i forgatásán Hajdú Péternek is lehetősége volt részt venni. A forgatáson egyébként csak úgy hemzsegtek a sztárok, hiszen a promóció másik főszereplője Willis mellet a Despacito című videóklip gyönyörűsége, a Puerto Ricó-i szépségkirálynő, Zuleyka Rivera volt.

Ez azonban még nem minden, hiszen Bruce Willis közvetlenségének hála Hajdú Péter beleshetett a kulisszák mögé, válthatott pár szót a születésnapossal, mi több, még közös képük is készült. A találkozásra Hajdú még ma is kedves emlékként gondol vissza, egy dolgot viszont már akkor is furcsának talált:

Fantasztikus élmény volt, még beszélgetni is tudtam vele, készítettünk közös fotót is. A legérdekesebb az egészben az volt, hogy a forgatáson ott volt a dublőre is, aki nagyon hasonlított rá: ugyanolyan magas volt, ugyanaz a testalkat, ugyanúgy kopasz volt, és a próbákat vele kellett megcsinálni, és amikor már kész volt minden, akkor jött be a szettbe fogatni

– kezdett bele a nosztalgiázásba a Bors kedvéért Hajdú.

Hajdú Péter 2021-ben találkozott az akciósztárral, ám akkor még nem találta gyanúsnak Bruce Willis állapotát

Az említett Bruce Willis hasonmás egyébként több mint valószínű, hogy a híres hollywoodi kaszkadőr, Stuart F. Wilson volt, aki a színészt aktív pályafutásának végső állomásaira is elkísérte, és a Bruce Willis-filmek legutolsó darabjainak készítése során már jóval több képernyőidőt kapott, hogy ezzel is megkönnyítsék az egyre csak súlyosbodó betegséggel küzdő sztár helyzetét.