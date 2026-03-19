„Azt mondta, két nap múlva még forgatni megy!” – Szívszorító! Hajdú Péter kitálalt Bruce Willis betegségéről

Hogy repül az idő! Hollywood történetének egyik legnagyobb akciósztárja, Bruce Willis ma már 71 gyertyát is tehetne tortájára, a minden bizonnyal szűk családi körben tartott születésnapi buliján. A súlyos betegséggel, név szerint frontotemporális demenciával küzdő filmcsillag már évek óta elvonultan él, ezért is hatalmas szó, hogy Hajdú Péter néhány éve még személyesen találkozhatott vele egy reklámforgatáson. A Frizbi TV műsorvezetője a Bors kedvéért elevenítette fel a Bruce Willisszel történő találkozásának emlékét.
Az akciófilmek koronázatlan királya és a magyar tévévilág kiemelkedő alakja még 2021-ben találkozott egymással először, és valószínűleg utoljára. Tudniillik Bruce Willis volt akkoriban a Hell reklámarca, és az energiaital reklámfilmjének New York-i forgatásán Hajdú Péternek is lehetősége volt részt venni. A forgatáson egyébként csak úgy hemzsegtek a sztárok, hiszen a promóció másik főszereplője Willis mellet a Despacito című videóklip gyönyörűsége, a Puerto Ricó-i szépségkirálynő, Zuleyka Rivera volt.
Ez azonban még nem minden, hiszen Bruce Willis közvetlenségének hála Hajdú Péter beleshetett a kulisszák mögé, válthatott pár szót a születésnapossal, mi több, még közös képük is készült. A találkozásra Hajdú még ma is kedves emlékként gondol vissza, egy dolgot viszont már akkor is furcsának talált:
Fantasztikus élmény volt, még beszélgetni is tudtam vele, készítettünk közös fotót is. A legérdekesebb az egészben az volt, hogy a forgatáson ott volt a dublőre is, aki nagyon hasonlított rá: ugyanolyan magas volt, ugyanaz a testalkat, ugyanúgy kopasz volt, és a próbákat vele kellett megcsinálni, és amikor már kész volt minden, akkor jött be a szettbe fogatni
– kezdett bele a nosztalgiázásba a Bors kedvéért Hajdú.
Az említett Bruce Willis hasonmás egyébként több mint valószínű, hogy a híres hollywoodi kaszkadőr, Stuart F. Wilson volt, aki a színészt aktív pályafutásának végső állomásaira is elkísérte, és a Bruce Willis-filmek legutolsó darabjainak készítése során már jóval több képernyőidőt kapott, hogy ezzel is megkönnyítsék az egyre csak súlyosbodó betegséggel küzdő sztár helyzetét.
Hiába a hollywoodi miliő és a vérprofi hozzáállás, amikor a kamera nem forgott, a sokak számára ismeretlen teljes névvel bíró Bruce Willisről korántsem lehetett azt mondani, hogy beképzelt vagy rideg lett volna. Ezt Hajdú is megerősítette, aki azt is elmesélte, hogy a rendkívül közvetlen és barátságos akcióhős külön engedélyének hála még olyan helyekre is bekukkanthatott, ahova mások nem:
Nagyon kedves és közvetlen volt, még azt is megengedte, hogy ott legyek a forgatás közvetlen közelében és behind the scenes (magyarul: kulisszák mögötti) videókat készítsek, pedig a menedzsmentje ezt megtiltotta
– számolt be a sztárral való találkozásáról a Frizbi TV házigazdája.
A világgal együtt természetesen Hajdú Pétert is sokként érte, mikor fény derült Bruce Willis gyógyíthatatlan betegségére, a tévésztár kérdésünkre azt is elárulta, hogy a Die Hard-filmek keményfiújával folytatott beszélgetése során tapasztalt-e bármit Willis betegségének kezdeti jeleiből:
Nem. Semmi nyoma nem volt! Ráadásul mondta is, hogy megy forgatni egy nagy hollywoodi produkciót két nap múlva, és mesélte, hogy emellett még több felkérése is volt, tehát abszolút semmit nem láttam rajta
– zárta a beszélgetést Hajdú.
