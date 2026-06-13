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Végleg megtagadta Brad Pittet a fia: Knox is eldobta a világhírű színész nevét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Brad Pitt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 18:25
Knox Jolie-PittAngelina Jolie
Brad Pitt és Angelina Jolie legkisebb fia, Knox is drasztikus lépésre szánta el magát alig néhány héttel a 18. születésnapja előtt. Úgy tűnik, a hollywoodi sármőr végleg elveszítette a gyerekeit, akik egymás után radírozzák ki az életükből még a nevét is.
Bors
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Mindent elsöprő szerelemnek indult, de Hollywood legvéresebb háborúja lett belőle. Brad Pitt és Angelina Jolie 2024 decemberében, nyolc évnyi sárdobálás után végre hivatalosan is elváltak, de a csatának koránt sincs vége. A színész most a legfájdalmasabb veszteséggel kénytelen szembenézni: a saját húsával és vérével.

Végleg darabokra tört a család: Brad Pitt és Angelina Jolie gyermekei egy emberként fordultak szembe az apjukkal
Végleg darabokra tört a család: Brad Pitt és Angelina Jolie gyermekei egy emberként fordultak szembe az apjukkal Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

A Page Six információi szerint a sztárpár legkisebb fia, Knox a gimnáziumi ballagásán már csak „Knox Jolie”-ként vonult fel, teljesen elhagyva a Pitt vezetéknevet. A tinédzser jövő hónapban tölti be a 18-at, és a kaliforniai törvények szerint ekkor már szülői beleegyezés nélkül, hivatalosan is megváltoztathatja a nevét – amire a jelek szerint nem is kell sokat várni.

Kitagadták a családfőt

Nem ő az egyetlen a családban, aki hallani sem akar a világhírű apáról. A legidősebb fiú, a 24 éves Maddox idén májusban adta be a hivatalos papírokat, hogy neve Maddox Chivan Jolie legyen. Az In Touch magazin szerint a fiúnak ráadásul bíróság elé kell állnia:

Maddox szeptemberben jelenik meg a bíróságon, hogy megindokolja, miért akarja jogilag is megváltoztatni a nevét.

Bosszút állnak Brad Pitt és Angelina Jolie gyermekei?

A lavinát egyébként Shiloh indította el, aki azonnal bírósághoz fordult, amint betöltötte a 18-at, de Zahara is büszkén hirdeti az új korszakot. A PEOPLE magazin által megszerzett hivatalos dokumentumok szerint a lány szintén kérvényezte a Pitt név elhagyását, a Spelman College diplomaosztóján pedig már így mutatták be: Zahara Marley Jolie.

Knox ikertestvére, Vivienne szintén száműzte a színészt az életéből, a The Outsiders című Broadway-darab színlapján már csak Vivienne Jolie-ként szerepelt. Egyedül a 22 éves Pax esetében kérdéses, hogy megtartotta-e a nevét, ő ugyanis teljesen visszavonult a nyilvánosságtól.

Sötét titkok a repülőgépen

A gyerekek radikális döntése mögött a múlt sötét árnyai állnak. Angelina Jolie korábban azzal vádolta meg exét, hogy a színész bántalmazta őt és a gyerekeket a hírhedt, 2016-os franciaországi repülőúton. Bár Pitt minden vádat tagadott, és az eljárást később megszüntették, a gyerekek döntése egyértelmű: választottak a szüleik között, és Brad Pitt nem szerepel a jövőjükben – írja a LADbible.

 

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