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Hatalmas balhéba keveredett Travis Scott! A biztonságiaknak is közbe kellett avatkozniuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors balhé
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 21. 17:00
Travis Scottklubverekedés50 Centkoncert
A rapper üvegdobálásos verekedésbe keveredett egy exkluzív klubban. Travis Scottot és csapatát végül a biztonságiak dobták ki a szórakozóhelyről.
Fekete Ágnes
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Hatalmas botrány Travis Scott körül. A rapper New York egyik legexkluzívabb privát klubjában, 50 Cent koncertje közben verekedett össze egy vendéggel, amiért az titokban videózni kezdte őt. A balhé egyik pillanatról a másikra robbant ki és egy profi sportoló is belekeveredett. Végül a szórakozóhely biztonsági őrei avatkoztak közbe, akik kivezették a hírességet és csapatát.

Travis Scott azért rágott be, mert egy vendég engedély nélkül kezdte filmezni.
Travis Scottot kivezették egy klubból, miután verekedésbe keveredett egy másik vendéggel
(Fotó: KGC-158/Northfoto)
  • Travis Scott verekedésbe keveredett egy exkluzív klubban, miután egy vendég engedély nélkül filmezni kezdte őt
  • A balhé gyorsan eszkalálódott, a dulakodás közben üvegek is repülni kezdtek és egy profi sportoló, Jordan Clarkson is belekeveredett
  • A rappert és csapatát végül a biztonsági őrök vezették ki a szórakozóhelyről. 

Travis Scott verekedésbe keveredett

A kellemetlen incidens a Manhattan NoHo negyedében található, kizárólag tagok számára nyitott Zero Bond klubban történt, ahol aznap este 50 Cent volt az egyik sztárfellépő. A Page Six információi szerint Travis Scott épp a koncertet nézte, amikor észrevette, hogy egy másik vendég feltehetően a mobiltelefonjával rögzíti őt. A rapper odalépett az illetőhöz, hogy számon kérje, a helyzet pedig pillanatok alatt elmérgesedett. Szemtanúk szerint a balhé gyorsan tettlegességig fajult, és a dulakodás közben üvegek is repülni kezdtek.

Egy profi sportoló is belekeveredett

A New York Knicks NBA-játékosa, Jordan Clarkson is a helyszínen volt, ő megpróbálta szétválasztani őket, aminek végül az lett a következménye, hogy őt is és a rappert is kivezették a szórakozóhelyről. A balhét követően 50 Cent koncertje zavartalanul folytatódott, a közönség nagy része pedig szinte észre sem vette, hogy néhány méterrel arrébb kisebb botrány alakult ki. Az esetről sem Travis Scott, sem képviselői nem adtak ki hivatalos közleményt és a Zero Bond vezetése sem kívánta kommentálni az eseményeket.

Travis Scottnak nem ez volt az első balhéja.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Travis Scott verekedésbe keveredett
(Fotó: imageSPACE/Northfoto)

Travis Scott botrányos múltja

Nem ez volt az első alkalom, hogy a rapper ilyen helyzetbe kerül.  Travis Scott neve az elmúlt években többször is összefonódott hasonló incidensekkel. A Page Six korábban beszámolt arról is, hogy Michael Rubin híres fehér partiján, valamint egy amfAR gála utáni luxusjachton rendezett afterparty-n is olyan összetűzések történtek, amelyekben a rapper vagy a társasága is érintett volt. Az elmúlt években koncertjein és klubfellépésein is előfordultak rendbontások, emellett 2024-ben egy miami jachtos incidens miatt is rendőrségi ügybe keveredett. És bár ezek közül több esetben nem emeltek vádat ellene, a botrányok rendszeresen visszatérnek a neve mellett.

 

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