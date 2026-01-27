Odüsszeia balhé: Christopher Nolan Travis Scott miatt veszítheti el a trójai háborút

Nagyon úgy tűnik, hogy Christopher Nolan Odüsszeiája felnő az eposzi feladathoz. A casting eddig sem szenvedett hiányt A-listás hollywoodi szupersztárokban, a legújabb, televízióban leadott előzetesből azonban most az is kiderült, hogy Sir Nolan képes még rápakolni egy lapáttal, és újabb gigantikus neveket igazolni a produkcióba, ugyanis a vasárnap megjelent trailerben nem más látható, mint Amerika egyik leghíresebb rappere, Travis Scott. A hír nagy port kavart, a rajongói vélemények megoszlanak a rendező választásával kapcsolatban.

Travis Scott nem először dogozik együtt Christopher Nolannel, de ez a közös munka most az Odüsszeia sikerébe kerülhet (Fotó: ImagePressAgency/face to face)

Travis Scott miatt nézőket veszíthet az Odüsszeia

A vasárnapi NFL bajnokság félidejében vetítette le a Fox csatorna Christopher Nolan Odüsszeiájának legfrissebb előzetesét, melyben feltűnt Amerika egyik leghíresebb rappere, Travis Scott is. Az internet népe azonnal akcióba lendült és az összes létező közösségi platformon kifejtették a véleményüket Nolan választásával kapcsolatban. Sajnos a kommentek és posztok általános hangulatából leszűrhető, hogy Sir Nolan nagy bakot lőtt, már ami az amerikai közönséget illeti. Sokan kifogásolták, hogy a rendező csupán a kötelező kvótát akarta kipipálni Scottal, de a kommentelők szerint a szerepre bármelyik tehetséges színész alkalmasabb lett volna a minimális színészi tapasztalattal rendelkező rappernél. Ehhez szorosan kapcsolódik az a kritika is, hogy Menelaosz (Jon Bernthal) és Agamemnón (Benny Safdie) seregében vajmi kevés eséllyel harcoltak színes bőrű katonák, így a rajongók már a film történelmi hitelességét is megkérdőjelezték. Utóbbihoz érdemes fűzni pár gondolatot. Valóban, semmilyen írásos, művészeti és archeológiai bizonyíték nem maradt fenn arról, hogy a mükénéi sereg sorai között lettek volna színes bőrű harcosok, azonban ezt talán meg tudjuk bocsátani Nolannek, tekintve, hogy már maga a Trójai háború ténye is bizonyos kutatók szerint kérdéses. Ezen gondolat mentén az egész filmet elkaszálhatnák a történelmi hitelességhez megszállottan ragaszkodó kritikusok, mert lehetséges, hogy az egész csak Homérosz költői szellemének szüleménye. Travis Scott castingolása azonban kicsit sem légből kapott. Christopher Nolan már 2020-ban együtt dolgozott a Grammy-jelölt rapperrel a Tenet című thrillerében, melyben a jelenleg Oscar-jelöléssel gazdagodó Ludwig Göranssonnal közösen készítették el a film zenéjét.