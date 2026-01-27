Odüsszeia balhé: Christopher Nolan Travis Scott miatt veszítheti el a trójai háborút

Nagyon úgy tűnik, hogy Christopher Nolan Odüsszeiája felnő az eposzi feladathoz. A casting eddig sem szenvedett hiányt A-listás hollywoodi szupersztárokban, a legújabb, televízióban leadott előzetesből azonban most az is kiderült, hogy Sir Nolan képes még rápakolni egy lapáttal, és újabb gigantikus neveket igazolni a produkcióba, ugyanis a vasárnap megjelent trailerben nem más látható, mint Amerika egyik leghíresebb rappere, Travis Scott. A hír nagy port kavart, a rajongói vélemények megoszlanak a rendező választásával kapcsolatban.
A vasárnapi NFL bajnokság félidejében vetítette le a Fox csatorna Christopher Nolan Odüsszeiájának legfrissebb előzetesét, melyben feltűnt Amerika egyik leghíresebb rappere, Travis Scott is. Az internet népe azonnal akcióba lendült és az összes létező közösségi platformon kifejtették a véleményüket Nolan választásával kapcsolatban. Sajnos a kommentek és posztok általános hangulatából leszűrhető, hogy Sir Nolan nagy bakot lőtt, már ami az amerikai közönséget illeti. Sokan kifogásolták, hogy a rendező csupán a kötelező kvótát akarta kipipálni Scottal, de a kommentelők szerint a szerepre bármelyik tehetséges színész alkalmasabb lett volna a minimális színészi tapasztalattal rendelkező rappernél. Ehhez szorosan kapcsolódik az a kritika is, hogy Menelaosz (Jon Bernthal) és Agamemnón (Benny Safdie) seregében vajmi kevés eséllyel harcoltak színes bőrű katonák, így a rajongók már a film történelmi hitelességét is megkérdőjelezték. Utóbbihoz érdemes fűzni pár gondolatot. Valóban, semmilyen írásos, művészeti és archeológiai bizonyíték nem maradt fenn arról, hogy a mükénéi sereg sorai között lettek volna színes bőrű harcosok, azonban ezt talán meg tudjuk bocsátani Nolannek, tekintve, hogy már maga a Trójai háború ténye is bizonyos kutatók szerint kérdéses. Ezen gondolat mentén az egész filmet elkaszálhatnák a történelmi hitelességhez megszállottan ragaszkodó kritikusok, mert lehetséges, hogy az egész csak Homérosz költői szellemének szüleménye. Travis Scott castingolása azonban kicsit sem légből kapott. Christopher Nolan már 2020-ban együtt dolgozott a Grammy-jelölt rapperrel a Tenet című thrillerében, melyben a jelenleg Oscar-jelöléssel gazdagodó Ludwig Göranssonnal közösen készítették el a film zenéjét.
„Az ő hangja volt a puzzle régóta hiányzó utolsó darabja. Éleslátó és mélyreható meglátásai voltak a zenei és narratív mechanizmusról, amit Ludwig Göransson zeneszerzővel együtt kitaláltunk” – mondta Nolan a közös munkáról még 2020-ban.
Ez alapján az Eredet rendezője elégedett volt Travis Scott teljesítményével, de a rajongók szemében még ez sem menti fel. A történelmi hitelességen esett csorba mellett van egy olyan elefánt a szobában Travis Scott személyével kapcsolatban, amit a háborgó nép nem tud elfelejteni a rappernek. 2021 november 5-én, a texasi Houstonban, a rapper által megálmodott Astroworld fesztiválon történt az a tragédia, ami úgy tűnik egy életre rányomta a bélyegét Scott karrierjére. Az előadó Drake-kel közös koncertje közben a tömeg olyan intenzíven záródott a színpad köré, hogy az események tömegszerencsétlenségbe torkolltak. 10 ember vesztette életét és több ezren szereztek súlyos sérüléseket. A rapper ellen többek között az áldozatok családjai is pert indítottak. A helyi tűzoltóparancsnok szerint is sokkal korábban le kellett volna állítani a koncertet. Az eset után a közvélemény is azon az állásponton volt, hogy Travis Scottnak komoly felelőssége van a történtekben, a színpadról látnia kellett volna, hogy baj van, és le kellett volna állítania a műsort. A texasi esküdtszék 2023-ban végül elutasította a vádemelést a rapper ellen, de a rajongók a mai napig nem bocsátották meg neki a történteket. A Redditen minden második komment erről szól az Odüsszeia-beli szereplése kapcsán, sokan nem értik, hogy tud ezek után Christopher Nolan közösséget vállalni az előadóval, sőt, a legtöbben már azt is megjegyezték, hogy emiatt nem fogják megnézni a filmet.
