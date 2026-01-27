Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Odüsszeia balhé: Christopher Nolan Travis Scott miatt veszítheti el a trójai háborút

Travis Scott
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 19:15
Christopher NolanOdüsszeia
Christopher Nolan egész antik eposza belebukhat ebbe a döntésbe. A rendező az Odüsszeia új előzetesébe trójai falóként csempészte be Travis Scott rappert, a rajongók pedig legalább annyira meglepődtek, mint a rászedett trójai nép időszámításunk előtt.
Bors
A szerző cikkei

Nagyon úgy tűnik, hogy Christopher Nolan Odüsszeiája felnő az eposzi feladathoz. A casting eddig sem szenvedett hiányt A-listás hollywoodi szupersztárokban, a legújabb, televízióban leadott előzetesből azonban most az is kiderült, hogy Sir Nolan képes még rápakolni egy lapáttal, és újabb gigantikus neveket igazolni a produkcióba, ugyanis a vasárnap megjelent trailerben nem más látható, mint Amerika egyik leghíresebb rappere, Travis Scott. A hír nagy port kavart, a rajongói vélemények megoszlanak a rendező választásával kapcsolatban.

Travis Scott Look Mom I can fly című dokumentumfilmje premierjén.
Travis Scott nem először dogozik együtt Christopher Nolannel, de ez a közös munka most az Odüsszeia sikerébe kerülhet (Fotó: ImagePressAgency/face to face)

Travis Scott miatt nézőket veszíthet az Odüsszeia 

A vasárnapi NFL bajnokság félidejében vetítette le a Fox csatorna Christopher Nolan Odüsszeiájának legfrissebb előzetesét, melyben feltűnt Amerika egyik leghíresebb rappere, Travis Scott is. Az internet népe azonnal akcióba lendült és az összes létező közösségi platformon kifejtették a véleményüket Nolan választásával kapcsolatban. Sajnos a kommentek és posztok általános hangulatából leszűrhető, hogy Sir Nolan nagy bakot lőtt, már ami az amerikai közönséget illeti. Sokan kifogásolták, hogy a rendező csupán a kötelező kvótát akarta kipipálni Scottal, de a kommentelők szerint a szerepre bármelyik tehetséges színész alkalmasabb lett volna a minimális színészi tapasztalattal rendelkező rappernél. Ehhez szorosan kapcsolódik az a kritika is, hogy Menelaosz (Jon Bernthal) és Agamemnón (Benny Safdie) seregében vajmi kevés eséllyel harcoltak színes bőrű katonák, így a rajongók már a film történelmi hitelességét is megkérdőjelezték. Utóbbihoz érdemes fűzni pár gondolatot. Valóban, semmilyen írásos, művészeti és archeológiai bizonyíték nem maradt fenn arról, hogy a mükénéi sereg sorai között lettek volna színes bőrű harcosok, azonban ezt talán meg tudjuk bocsátani Nolannek, tekintve, hogy már maga a Trójai háború ténye is bizonyos kutatók szerint kérdéses. Ezen gondolat mentén az egész filmet elkaszálhatnák a történelmi hitelességhez megszállottan ragaszkodó kritikusok, mert lehetséges, hogy az egész csak Homérosz költői szellemének szüleménye. Travis Scott castingolása azonban kicsit sem légből kapott. Christopher Nolan már 2020-ban együtt dolgozott a Grammy-jelölt rapperrel a Tenet című thrillerében, melyben a jelenleg Oscar-jelöléssel gazdagodó Ludwig Göranssonnal közösen készítették el a film zenéjét.  

„Az ő hangja volt a puzzle régóta hiányzó utolsó darabja. Éleslátó és mélyreható meglátásai voltak a zenei és narratív mechanizmusról, amit Ludwig Göransson zeneszerzővel együtt kitaláltunk” – mondta Nolan a közös munkáról még 2020-ban.  

Részlet Christopher Nolan Odüsszeia című filmjéből.
Christopher Nolan már eddig is sok kritikát kapott az Odüsszeiát illetően (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Travis Scott Astroworld tragédiáját nem felejtik a rajongók

Ez alapján az Eredet rendezője elégedett volt Travis Scott teljesítményével, de a rajongók szemében még ez sem menti fel. A történelmi hitelességen esett csorba mellett van egy olyan elefánt a szobában Travis Scott személyével kapcsolatban, amit a háborgó nép nem tud elfelejteni a rappernek. 2021 november 5-én, a texasi Houstonban, a rapper által megálmodott Astroworld fesztiválon történt az a tragédia, ami úgy tűnik egy életre rányomta a bélyegét Scott karrierjére. Az előadó Drake-kel közös koncertje közben a tömeg olyan intenzíven záródott a színpad köré, hogy az események tömegszerencsétlenségbe torkolltak. 10 ember vesztette életét és több ezren szereztek súlyos sérüléseket. A rapper ellen többek között az áldozatok családjai is pert indítottak. A helyi tűzoltóparancsnok szerint is sokkal korábban le kellett volna állítani a koncertet. Az eset után a közvélemény is azon az állásponton volt, hogy Travis Scottnak komoly felelőssége van a történtekben, a színpadról látnia kellett volna, hogy baj van, és le kellett volna állítania a műsort. A texasi esküdtszék 2023-ban végül elutasította a vádemelést a rapper ellen, de a rajongók a mai napig nem bocsátották meg neki a történteket. A Redditen minden második komment erről szól az Odüsszeia-beli szereplése kapcsán, sokan nem értik, hogy tud ezek után Christopher Nolan közösséget vállalni az előadóval, sőt, a legtöbben már azt is megjegyezték, hogy emiatt nem fogják megnézni a filmet.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu