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Emlékszel a Barátok közt Vandájára? Kardos Eszter ma már kétgyerekes anyuka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kardos eszter
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 21. 13:00
szinkroncsalád
Az egész ország végignézhette, hogyan válik tinédzserből fiatal felnőtté. A Barátok közt egykori sztárja, Kardos Eszter ma már kétgyermekes édesanya, az ideje nagyrészét pedig szinkronstúdióban tölti.
Kiss Nikolett
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Sokan emlékezhetnek a Barátok közt Vandájára, aki tinédzserként került bele az ikonikus sorozatba. A színésznő azóta felnőtt, férjhez ment és két gyermek édesanyja lett. Kardos Eszter nemrég a családjával együtt nézte meg a Vaiana című film élőszereplős változatát, ami különösen közel áll a szívéhez. 

Kardos Eszter a családjával mozizott.
Kardos Eszter a Barátok közt után szinkronszínész lett (Fotó: Szabolcs László)

Kardos Eszter szinkronszínészként dolgozik

A Barátok közt egykori színésznője ma már elsősorban szinkronszínészként dolgozik, így bár ebben a filmben nem hallhatjuk a hangját, számos ismert mese, sorozat és mozifilm szereplőjét szólaltatta már meg.

Most már elsősorban a szinkron tölti ki a mindennapjaimat, szinte minden hétköznap délelőttől délutánig a stúdióban dolgozom. Pont ezt szeretem benne a legjobban, hogy rendkívül változatos: egy nap alatt akár három-négy, de néha öt különböző karaktert is megszólaltatok, legyen szó meséről, sorozatról, török szériáról vagy éppen mozifilmről. 

"Dolgoztam például a Kiúton, a Toy Story legújabb részében is volt néhány mondatom, nemrég pedig a Disney-re készülő Mackó című sorozat új évadát vettük fel. A Disney-mesék mindig is közel álltak hozzám, ezeken nőttem fel, ezért különösen szeretem a zenés, látványos családi filmeket. A Vaiana animációs változatát a gyerekeim is nagyon szerették, ezért kíváncsian vártam az élőszereplős feldolgozást. Ráadásul a Szépség és a Szörnyeteg élőszereplős változatában én lehettem Belle magyar hangja, így saját tapasztalatból tudom, milyen izgalmas egy klasszikus animáció újragondolása. Bízom benne, hogy ez a film is legalább olyan jól sikerült” – kezdte a Borsnak Kardos Eszter.

Kardos Eszter a férjével két gyermeket nevel.
Rengeteg filmben és sorozatban hallhatjuk a hangját (Fotó: Szabolcs László)

Kardos Eszter férjével folyamatosan egyeztet a gyerekekről

A kétgyermekes édesanya azt is elárulta, hogy a nyári szünet megszervezése minden évben komoly feladat számukra.

„Nálunk a nyár mindig egy nagy logisztikai feladat. A férjemmel folyamatosan egyeztetjük, hogy mikor ki tud a gyerekekkel lenni. A kisfiam már volt úszó- és focitáborban is, emellett nyaralást is tervezünk. Nagyon sok időt töltünk a kertben, felállítottunk egy medencét és van jakuzzink is, így a gyerekek egész nap ki-be rohangálnak a hideg és a meleg víz között. Sokat kirándulunk, igyekszünk minél több közös programot szervezni, bár hétköznap természetesen mi is dolgozunk. Moziba a gyerekekkel egyébként még nem sokszor jutottunk el, talán kétszer vagy háromszor voltak eddig, de mindig nagyon élvezték.”

@kardos.eszter 🎬🎙️KIÚT legújabb évad! 😉Ki nézi?Ki bírja még?Ki az aki már alig várta? 🎞️✨ Fogadjátok szeretettel az új szinkronos videót!😍 #szinkron #kardoseszter #színész #from #fy ♬ eredeti hang - Eszter Kardos

Kardos Eszter gyerekei kipróbálták már a szinkront

Bár a Barátok közt évekkel ezelőtt véget ért, Esztert a mai napig sokan felismerik.

„A Barátok közt miatt még most is rengetegen megismernek az utcán, de sokszor már a hangom alapján is. Előfordul, hogy beszélgetek valakivel, és a második-harmadik mondat után megkérdezi, hogy nem szinkronizálok-e."

A gyerekeim is rögtön kiszúrják, ha valamelyik mesében én szólalok meg. Ilyenkor csak annyit mondanak, hogy "Anya, ez te vagy", aztán nézik tovább a filmet, nekik ez már teljesen természetes. Többször eljöttek velem a stúdióba is, sőt, néhány mondat erejéig már ők is kipróbálták a szinkront, így pontosan tudják, hogyan készülnek ezek a felvételek.

 

 

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