Önmagát hibáztatta szakítása után Adél – fájdalmas igazság szabadította fel

Egy szakítás sokszor nemcsak a szerelmi életünket, hanem az önbizalmunkat is romba dönti – különösen akkor, ha a távozó fél mindenért a másikat teszi felelőssé. Adél története arról szól, hogy néha éppen akkor kapjuk meg a választ a legégetőbb kérdéseinkre, amikor már majdnem feladtuk a reményt. Ma is úgy hiszi, azon a nyáron az égiek egy különös találkozással segítették hozzá az igazsághoz – azóta is valóságos angyali közreműködésként, igazi csodaként tekint a történtekre.

Egy szakítás sosem könnyű. Fotó: Shutterstock

Mindenért önmagát hibáztatta a szakítás után

Harmincnyolc éves volt, amikor tizenkét év együttélés után Norbi közölte vele, hogy a kapcsolatuknak végérvényesen vége. A férfi nem egyszerűen csak elment, hanem abszolút bűnbaknak kiáltotta ki Adélt, mindenért őt hibáztatva. Azt állította, a nő túl sokat dolgozott és foglalkozott a karrierjével, már régen eltávolodtak egymástól, és fontosabb volt számára minden, még a közös kiskutyájuk is, mint ő. Még azt is a szemére vetette, hogy nem született gyerekük, pedig korábbi orvosi vizsgálatok alapján egyiküknél sem találtak olyan problémát, amely ezt egészségügyileg gátolta volna. Adél hiába próbált érvelni, és bizonyítani a szeretetét, Norbi hajthatatlan maradt.

Az önvád lassan felemésztette Adélt

A szakítás utáni hónapokban Adél szinte teljesen összeomlott, minden szempontból árnyéka lett önmagának. Rengeteget fogyott, éjszakánként alig tudott aludni, és újra meg újra végiggondolta, vajon tényleg ő rontott-e el mindent. Annyira megviselték a történtek, hogy végül hosszabb szabadságot vett ki a munkahelyén. Úgy érezte, csak akkor tud talpra állni, ha kis időre maga mögött hagyja a mindennapok terheit. A legrosszabb mégsem a magány volt, hanem az állandó önmarcangolás. Minden reggel ugyanazzal a kérdéssel ébredt: „Mi lett volna, ha másképp csinálom?”

Egy különös találkozás mindent megváltoztatott

Hogy lelkileg is újrakezdhesse az életét, befizetett egy másfél hetes távol-keleti, női jógatáborba. A természet közelsége, a meditáció és a jóga lassan kezdte megnyugtatni, ráadásul már az első napon összebarátkozott Dorkával, egy Ausztriában élő magyar lánnyal. Szinte azonnal megtalálták a közös hangot, és estéről estére hosszasan beszélgettek spirituális kérdésekről. Az egyik este Adél végül megnyílt: elmesélte a szakítása történetét, majd elővette a telefonját.