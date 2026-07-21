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Tragédia! 35 éves korában elhunyt A Miss Universe Jamaica korábbi döntőse

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 21. 19:00
halálhírszépségkirálynőMiss Universe
LaToya Malcolm tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Miss Universe Jamaica korábbi döntőse mindössze 35 éves volt, a halál okát nem hozták nyilvánosságra.
Fekete Ágnes
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Mély megrendüléssel búcsúzik Jamaica LaToya Malcolmtól. A korábbi Miss Universe Jamaica döntőse, aki színésznőkét és táncművészként is ismert volt, mindössze 35 évesen hunyt el. Halálhírét a Miss Universe Jamaica szervezete jelentette be közösségi oldalán, de a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

LaToya Malcolm halálhírét a Miss Universe Jamaica szervezete jelentette be.
A Miss Universe Jamaica korábbi döntőse, LaToya Malcolm 35 éves korában elhunyt
(Fotó: Bildagentur-online/Chromorange/Northfoto)

 

  • LaToya Malcolm 35 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt
  • Halálhírét a Miss Universe Jamaica hivatalos oldala jelentette be július 18-án
  • 2024-ben vett részt az országos versenyen, és korábban a Miss Jamaica Bikini International cím birtokosa is volt.

A Miss Universe Jamaica korábbi döntőse 35 éves korában elhunyt

LaToya Malcolm halálát a Miss Universe Jamaica szervezete jelentette be egy megható Instagram-bejegyzésben. A közleményben azt írták, mély fájdalommal búcsúznak egykori versenyzőjüktől, akit soha nem fognak elfelejteni. A szervezet részvétét fejezte ki LaToya Malcolm családjának, barátainak és szeretteinek.

Mélyen megrázott minket a Miss Universe Jamaica egykori versenyzője, LaToya Malcolm halálának híre, aki büszkén vett részt a 2024-es Miss Universe Jamaica versenyen. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és szeretteinek. Nyugodj békében, LaToya! Soha nem felejtünk el téged.

A halál pontos okát egyelőre nem közölték.

A jelenlegi Miss Universe Jamaica szívszorító sorokkal búcsúzott

LaToya Malcolm halálhírére a közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánítások. A jelenlegi Miss Universe Jamaica, Gabrielle Henry is megemlékezett róla, és az Instagram-oldalán azt írta, hogy szenvedélyes, inspiráló nő volt, aki maradandó nyomot hagyott a jamaicai szépségversenyek világában.

LaToya halála hatalmas veszteség családja és Jamaica számára; sokáig emlékezni fogunk rá, hangját pedig soha nem felejtjük el. Legmélyebb részvétemet fejezem ki családjának. Nyugodjon békében.

A 2024-es Miss Universe Jamaica döntőse

LaToya Malcolm neve 2024-ben vált ismertté a nemzetközi szépségversenyek rajongói számára, amikor a Miss Universe Jamaica verseny döntősei közé jutott. És bár a koronát végül nem ő nyerte el, teljesítményével felhívta magára a figyelmet, és ugyanabban az évben megszerezte a Miss Jamaica Bikini International címet is. A győzelmét pedig különleges jelentőséggel ruházta fel, hiszen sikerét édesapjának ajánlotta, akit nem sokkal korábban vesztett el.

Szeretett édesapám, Mr. Malcolm, ezt a győzelmet neked ajánlom. Az egyetlen lányod továbbra is büszkévé tesz téged. Tudom, hogy a mennyből mosolyogsz rám.

 

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