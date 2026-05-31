BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Totális káoszba fulladt Travis Scott budapesti koncertje – Mentőket hívtak a helyszínre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Travis Scott
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 15:56
bl-döntőbotrányBL-döntőkoncert
Sokkoló jelenetek zajlottak le Csepelen a BL-döntő után! Travis Scott legutóbbi fellépése percek alatt pokollá változott. A világhírű rapper alig tíz perc után elhagyta a helyszínt.
Bors
A szerző cikkei

Ami exkluzív BL-döntő utáni partinak indult, az pillanatok alatt horrorrá változott szombat este Csepelen. A rajongók az első sorokban áttörték a kordonokat, verekedések törtek ki, és olyan ütemben lettek rosszul egyre többen, hogy a helyszínre még a mentősöket is riasztani kellett. Travis Scott látva, hogy senki sincs biztonságban, alig 10 perc után letette a mikrofont és levonult a színpadról. A korai finálé és a helyszíni botrány után azonnal brutális kommentháború robbant ki a közösségi médiában, ahol akakadt olyan, aki a felelőtlen nézőket hibáztatta, amiért nem voltak felkészülve a rapper hírhedt stílusára.

Travis Scott Magyarországon adott koncertet.
A Travis Scott budapesti koncert totális káoszba fulladt (Fotó: Roy Rochlin)

Megbukott Travis Scott koncertje

Veszélyes káosz, 40 perces késés és csillagászati jegyárak: kijelenthető, hogy botrányba fulladt Travis Scott fellépése. A TikTokon látható horrorisztikus jelenetek után pedig valósággal felrobbant az internet a dühös kommentektől. Miközben a tömegben egymást taposták az emberek, a felháborodott nézők szerint az egész egy hatalmas lehúzás volt.

Oké, klub party, oké, playback, meg 3 számot letolt dj setten… De komolyan, mindezt 40 perc késéssel, 40-50 ezerért

 – írta egy kommentelő, majd egy másik így nyilatkozott:

Travis Scott koncert.
Travis Scott koncertjén voltak akik rosszul lettek, és mentőt kellett hívni hozzájuk (Fotó: Erika Goldring)

Megmondták, hogy ne koncertre számítson senki, ha jobban utánanéztek volna az emberek, mindenki tudta volna, milyenek Travisnek ezek a bulijai.

Bár a főszervezők utólag közölték, hogy a csúszások a meccshez voltak igazítva és mindent Travis Scott menedzsmentjének kreatív szabadságára bíztak, a közönség jelentős része szerint felháborító, ami történt. Az exkluzív eseményre egyébként a hazai sztárvilág és a sportélet krémje is kíváncsi volt, a tömegben ugyanis ott bulizott Szoboszlai Dominik, Marics Peti, T.Danny és Azahriah is. A pórul járt rajongók mindenesetre most tömegesen követelik vissza a méregdrága jegyek árát a mindössze 10 perces, életveszélyes és botrányos hakni után.

Travis Scott Astroworld nevű fesztiválja halálos áldozatokat követelt

2021. november 5-én újabb a rapper szülővárosában, Houstonban álmodott meg egy fesztivált, az Astroworldöt. A rendezvényen akkora tömeg gyűlt össze koncertjére, hogy végül tíz halálos áldozatot és több száz sérültet szállítottak el a helyszínről. Az esetről a Netflix Teljes káosz című sorozata is beszámolt, amelyben áldozatok hozzátartozói, és résztvevők szólaltak fel a rapper ellen. 

@michalstepaniuk Ass club ngl lol 🤣 @Travis Scott #travis #scott #travisscott #cactusjack #sickomode ♬ oryginalny dźwięk - Michał 🦹🏼

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu