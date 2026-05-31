Totális káoszba fulladt Travis Scott budapesti koncertje – Mentőket hívtak a helyszínre

Ami exkluzív BL-döntő utáni partinak indult, az pillanatok alatt horrorrá változott szombat este Csepelen. A rajongók az első sorokban áttörték a kordonokat, verekedések törtek ki, és olyan ütemben lettek rosszul egyre többen, hogy a helyszínre még a mentősöket is riasztani kellett. Travis Scott látva, hogy senki sincs biztonságban, alig 10 perc után letette a mikrofont és levonult a színpadról. A korai finálé és a helyszíni botrány után azonnal brutális kommentháború robbant ki a közösségi médiában, ahol akakadt olyan, aki a felelőtlen nézőket hibáztatta, amiért nem voltak felkészülve a rapper hírhedt stílusára.

A Travis Scott budapesti koncert totális káoszba fulladt (Fotó: Roy Rochlin)

Megbukott Travis Scott koncertje

Veszélyes káosz, 40 perces késés és csillagászati jegyárak: kijelenthető, hogy botrányba fulladt Travis Scott fellépése. A TikTokon látható horrorisztikus jelenetek után pedig valósággal felrobbant az internet a dühös kommentektől. Miközben a tömegben egymást taposták az emberek, a felháborodott nézők szerint az egész egy hatalmas lehúzás volt.

Oké, klub party, oké, playback, meg 3 számot letolt dj setten… De komolyan, mindezt 40 perc késéssel, 40-50 ezerért

– írta egy kommentelő, majd egy másik így nyilatkozott:

Travis Scott koncertjén voltak akik rosszul lettek, és mentőt kellett hívni hozzájuk (Fotó: Erika Goldring)

Megmondták, hogy ne koncertre számítson senki, ha jobban utánanéztek volna az emberek, mindenki tudta volna, milyenek Travisnek ezek a bulijai.

Bár a főszervezők utólag közölték, hogy a csúszások a meccshez voltak igazítva és mindent Travis Scott menedzsmentjének kreatív szabadságára bíztak, a közönség jelentős része szerint felháborító, ami történt. Az exkluzív eseményre egyébként a hazai sztárvilág és a sportélet krémje is kíváncsi volt, a tömegben ugyanis ott bulizott Szoboszlai Dominik, Marics Peti, T.Danny és Azahriah is. A pórul járt rajongók mindenesetre most tömegesen követelik vissza a méregdrága jegyek árát a mindössze 10 perces, életveszélyes és botrányos hakni után.

Travis Scott Astroworld nevű fesztiválja halálos áldozatokat követelt

2021. november 5-én újabb a rapper szülővárosában, Houstonban álmodott meg egy fesztivált, az Astroworldöt. A rendezvényen akkora tömeg gyűlt össze koncertjére, hogy végül tíz halálos áldozatot és több száz sérültet szállítottak el a helyszínről. Az esetről a Netflix Teljes káosz című sorozata is beszámolt, amelyben áldozatok hozzátartozói, és résztvevők szólaltak fel a rapper ellen.