„Minden nagyon sorsszerű volt”– Kamarás Norbi és Kármán Odett újra együtt

Kamarás Norbi és Kármán Odett párkapcsolata a kezdetektől fogva viharosnak mondható. Az életüket szinte teljes egészében a nyilvánosság előtt élték, ezért a közöttük lévő feszültségek is nagyobb figyelmet kaptak. Az Éjjel-Nappal Budapest forgatásán megismerkedő sztárpár nemrég döntött úgy, hogy kibékülnek és megpróbálják együtt folytatni az életüket.

Kamarás Norbi és Bernát Odett az Exek csatájában békültek ki egymással.

(Fotó: hot! magazin/ RTL)

Újra egymásra talált Kamarás Norbi és Kármán Odett

Olykor kiszámíthatatlan helyzetekbe sodorja az embert az élet – olyanokba, amelyek megváltoztatják a jövőjét. Kamarás Norbert és Kármán Odett egy ilyen helyzetnek köszönhetik, hogy sikerült rendezniük a párkapcsolatukat, és a végleges szakítás helyett újra egymásra találtak.

„Ha ez a műsor egy évvel ezelőtt nem jön az életünkbe, akkor örökre búcsút intettünk volna egymásnak Odett-tel” – kezdte a hot!-nak Norbi a kibékülésük történetét. – „Mindig is azt éreztem, hogy nálunk minden nagyon sorsszerű volt, hiszen nem sokkal azután, hogy elváltak az útjaink, jött a felkérés az Exek csatája című műsorba. Szinte a nyilvánosság előtt éljük az életünket, így volt, akitől azt is megkaptuk, hogy megrendeztük az egészet, és csak azért mentünk szét, hogy ide bekerüljünk. Nem volt bennünk semmi ilyen, viszont gyorsan kiderült, hogy ennek a történetnek még nincs vége” – mondta Kamarás Norbi, aki nem titkolja, hogy a legnagyobb problémát az idő hiánya jelentette számukra. Nem tudták megoldani, hogyan figyelhetnének jobban egymásra.

Amikor a műsor véget ért, Odett kérte, hogy nézzük meg, hogyan tudunk majd együttműködni a hétköznapokban. Csak ezt követően mertük kimondani, hogy újra egy pár vagyunk. Amikor szétváltak az útjaink, szinte azonnal jött a felismerés, hogy nem jó döntést hoztunk.

– árulta el a műsorvezető.

Sosem adta fel a reményt, hogy újra egy párt alkossanak

„Próbáltam ugyan időnként közeledni Odetthez, de nem sikerült. Mert ha fel is hívtam, hogy beszélgessünk, mégsem jutott elég idő a másikra. Nem tudtunk úgy figyelni, ahogyan azt a másik elvárta. Rengeteg munkánk volt, én pedig azt éreztem, hogy ugyanúgy egy helyben topogunk. A forgatás alatt viszont nem tudtunk elmenekülni a beszélgetések elől, a játékok kapcsán pedig jöttek a felismerések, és nekünk akkor pontosan erre volt szükségünk” – mondta az Éjjel-Nappal Budapest Lalijaként ismert sztár.