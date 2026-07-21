Közel volt a tragédia! A Házasság első látásra sztárja lefagyott a félelemtől

Kovács Reni élete közel sem unalmas az elmúlt időben. Szakítás, új kapcsolat, szülei házának leégése és most majdnem kutyusát is elveszítette. Nagy szerencséjére azonban talált olyan ügyeletet, ahol segítettek neki az orvosok. A Házasság első látásra sztárja annyira megijedt, hogy egyből felhívott minden olyan állatorvost, aki fogadni tudja őket azonnal, ám sokaknál nem járt sikerrel, így személyesen kellett elmennie a dokikhoz.

A Házasság első látásra Renije nagyon megijedt, hogy egy év után újabb kis kedvencét veszíti el (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja lapunknak mesélt az ijesztő esetről

Csak arra lettem figyelmes, hogy a kutyusom valamit rág és amikor megláttam, hogy egy rágógumi van a szájában, akkor nagyon megijedtem. Az abban lévő anyag ugyanis nagyon mérgező, szóval egyből elkezdtem keresni az ügyeleteket. Baromi nagy csalódás volt számomra, hogy a három kirendelt ügyeletből, kettő még a telefont sem vette fel pont ebben az időben, tehát találomra menjen oda az ember, hogy hátha beengedik

– mesélte Kovács Reni.

Az influenszer azonban megpróbálta minél gyorsabban megoldani az ügyet, mivel ilyenkor maximum három óra van arra, hogy az orvos meghánytassa a kutyát. „Egy ügyeletet elértem és tudtam velük beszélni, de kijelentették, hogy ők nem tudnak engem fogadni, hiába meséltem el, hogy mi történt. Három óra után a májban olyan károkat tud okozni a rágó, ami akár végzetes is lehet” – jelentette ki a Házasság első látásra bombázója.

Kovács Reni kutyája végül megmenekült és ismét egészséges (Fotó: Instagram)

Nem fogadták kedvesen Reniéket az állatkórházban

Nem elég, hogy tele volt a hely, de olyan atrocitás ért, hogy ez valami elképesztő. Nyilván én is tudok olvasni, én is látom, hogy nem szabad kopogni, de egy ilyen helyzetnél nem tudok órákat várni. Korábban is volt hasonló eset, ahol az orvos mondta, hogy jól tettem, hogy kopogtam, mert ezzel nem szabad várakozni. Erre az emberek elkezdtek engem szidni, hogy miért vágok be eléjük

– mondta a Borsnak az influenszer.

Végül az orvossal sem tudott beszélni, így egy újabb telefonhívás kellett, hogy valahol ellássák a kutyust. „Felhívtam egy másik helyet, akik korábban azt mondták, hogy nem tudnak fogadni, de könyörögtem nekik, hogy kifutunk az időből és szerencsére ellátták Tofut. Nagyon hálás vagyok nekik és szerencsére már minden rendben van” – tette hozzá a Házasság első látásra sztárja.