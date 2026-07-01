Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
36°C Székesfehérvár

Annamária, Tihamér névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nicola Peltz most Brooklyn Beckham húgába, Harper Beckhambe szállt bele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors családi viszály
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 14:30
David BeckhamBeckham családNicola PeltzesküvőBrooklyn BeckhamHarper BeckhamVictoria BeckhamQuincy Jones
Brooklyn Beckham felesége újabb csapást mért a Beckham családra. Nicola Peltz Instagram-oldalán szállt bele férje húgába, a 14 éves Harper Beckhambe.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Folytatódik a Beckham-Peltz családi háború. Ezúttal azonban nem a legidősebb fiú, hanem a felesége, Nicola Peltz volt az, aki beleszállt a Beckham családba. Brooklyn Beckham felesége Instagram-oldalán tett egy kelletlen megjegyzést Harper Beckhamnek célozva.

Nicola Peltz Instagram oldalán szólt be Harper Beckham-nek
Nicola Peltz Instagram-oldalán szólt be Harper Beckhamnek (Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto)
  • Nicola Peltz bátyja feleségül vette Quincy Jones lányát, Kenya Kinski-Jones-t
  • Brooklyn Beckham felesége pedig ennek örömére ismét megragadta az alkalmat, hogy beszóljon a Beckham családnak
  • A 31 éves színésznő ezúttal Harper Beckhamet vette célba, neki intézett egy kelletlen megjegyzést az Instagram-oldalán keresztül. 

Nicola Peltz most Brooklyn Beckham húgába, Harper Beckhambe szállt bele

Nicola Peltz az elmúlt hétvégén bátyja, Will Peltz esküvőjén vett részt, ahol a színész feleségül vette Kenya Kinski-Jones-t, Quincy Jones legendás zenei producer és Nastassja Kinski színésznő közös lányát. A legtöbb figyelmet azonban nem maga az esküvő, hanem egyetlen mondat kapta. Nicola Peltz Instagram-oldalán ugyanis egy bejegyzést osztott meg, amelyben azt írta, hogy bátyja 'hivatalosan is megajándékozta őt álmai nővérével'.

És bár első látásra ez csak egy ártatlan családi üzenetnek tűnhet, a rajongók azonban azonnal észrevették, hogy a színésznő néhány évvel korábban Brooklyn Beckham húgát, Harper Beckhamet nevezte ugyanígy. Sokan ezért úgy vélik, hogy a megfogalmazás nem volt véletlen, ez egy újabb odaszúrás a Beckham családnak. 

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham 2022 óta házasok
Nicola Peltz és Brooklyn Beckham 2022 óta házasok (Fotó: Michael Mattes / Northfoto)

Harper Beckham sikertelen próbálkozása

A mostani beszólás azután történt, hogy Harper Beckham meglátogatta őket, amikor édesapja, David Beckham csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. A 14 éves lány egyedül, szülei nélkül próbált közeledni bátyjához úgy, hogy egy levelet vitt neki Los Angeles-i otthonához. Ám a találkozó végül nem jött össze, mivel sem Brooklyn, sem Nicola nem tartózkodott otthon. Így Harper percekkel később távozott is a helyszínről. A Peltz házaspár szóvivője később azt állította, hogy a látogatást előre megszervezték a fotósok számára, de a Beckham családhoz közel álló források határozottan visszautasítottak ezt. 

Harper Beckham is belekeveredett a családi viszályba
Harper Beckham is belekeveredett a családi viszályba (Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment / Northfoto)

Victoria Beckham összetört lánya miatt

Bennfentes források szerint Brooklyn Beckham anyja, Victoria Beckham eddig is különösen nehezen viselte a kialakult helyzetet, de most, hogy már lánya, Harper is belevonódott a családi viszályba, teljesen összetört. Éppen ezért mindent megtenne, hogy helyreálljon a kapcsolat legidősebb fiával, de egyelőre úgy tűnik, hogy sem Brooklyn, sem a felesége, Nicola nem mutat hajlandóságot a békülésre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu