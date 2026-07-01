Nicola Peltz most Brooklyn Beckham húgába, Harper Beckhambe szállt bele

Folytatódik a Beckham-Peltz családi háború. Ezúttal azonban nem a legidősebb fiú, hanem a felesége, Nicola Peltz volt az, aki beleszállt a Beckham családba. Brooklyn Beckham felesége Instagram-oldalán tett egy kelletlen megjegyzést Harper Beckhamnek célozva.
Nicola Peltz az elmúlt hétvégén bátyja, Will Peltz esküvőjén vett részt, ahol a színész feleségül vette Kenya Kinski-Jones-t, Quincy Jones legendás zenei producer és Nastassja Kinski színésznő közös lányát. A legtöbb figyelmet azonban nem maga az esküvő, hanem egyetlen mondat kapta. Nicola Peltz Instagram-oldalán ugyanis egy bejegyzést osztott meg, amelyben azt írta, hogy bátyja 'hivatalosan is megajándékozta őt álmai nővérével'.
És bár első látásra ez csak egy ártatlan családi üzenetnek tűnhet, a rajongók azonban azonnal észrevették, hogy a színésznő néhány évvel korábban Brooklyn Beckham húgát, Harper Beckhamet nevezte ugyanígy. Sokan ezért úgy vélik, hogy a megfogalmazás nem volt véletlen, ez egy újabb odaszúrás a Beckham családnak.
A mostani beszólás azután történt, hogy Harper Beckham meglátogatta őket, amikor édesapja, David Beckham csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. A 14 éves lány egyedül, szülei nélkül próbált közeledni bátyjához úgy, hogy egy levelet vitt neki Los Angeles-i otthonához. Ám a találkozó végül nem jött össze, mivel sem Brooklyn, sem Nicola nem tartózkodott otthon. Így Harper percekkel később távozott is a helyszínről. A Peltz házaspár szóvivője később azt állította, hogy a látogatást előre megszervezték a fotósok számára, de a Beckham családhoz közel álló források határozottan visszautasítottak ezt.
Bennfentes források szerint Brooklyn Beckham anyja, Victoria Beckham eddig is különösen nehezen viselte a kialakult helyzetet, de most, hogy már lánya, Harper is belevonódott a családi viszályba, teljesen összetört. Éppen ezért mindent megtenne, hogy helyreálljon a kapcsolat legidősebb fiával, de egyelőre úgy tűnik, hogy sem Brooklyn, sem a felesége, Nicola nem mutat hajlandóságot a békülésre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.