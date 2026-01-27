Botrány! Nelson Peltz-t milliárdos zsarnoknak nevezték – Perel Brooklyn Beckham feleségének apja

Brooklyn Beckham felesége azóta uralja a címlapokat, mióta ő lett a Beckham-botrány középpontja. De nem meglepő, hogy Nicola Peltz nem fél kiállni a saját véleményéért, hiszen ezt a legjobbaktól tanulta. Apja, Nelson Peltz, ugyanis olyan milliárdos zsarnokként lett híres az üzleti világban, aki nem félt jogi vitákba bonyolódni azért, hogy elérje, amit akar.

Nicola Peltz apja a Wall street egyik legrettegettebb befektetője

Nicola Peltz apja, a milliárdos zsarnok

A Peltz család tagjai közül Brooklyn Beckham felesége, Nicola számít a legismertebbnek, de nem az üzleti életben. Édesapja, Nelson Peltz ugyanis a Procter & Gamble, a Heinz és a Disney társaságoknál folytatott proxy harcai után a Wall Street egyik legrettegettebb befektetőjeként szerzett magának hírnevet. Karrier útja meglehetősen figyelemre méltó, tekintve, hogy szállítóautó-sofőrként kezdte a pályafutását, majd fokozatosan felküzdötte magát, és megalapította a világ egyik legnagyobb élelmiszer-forgalmazó vállalatát. És bár családneve nem ismert világszinten úgy, mint a Beckham családé, mégis a vagyona több, mint kétszerese annak, mint amennyivel David és Victoria Beckham rendelkezik.

Brooklyn Beckham már csak a Peltz családdal tölti a szabadidejét

Nelson Peltz családi vagyona

Amíg a Beckham család vagyona mindössze körülbelül 673 millió dollárra, vagyis 221,3 milliárd forintra tehető, addig Nicola Peltz apjának, Nelson Peltz-nek a vagyona megközelíti az 1,6 milliárd dollárt, vagyis a körülbelül 526,1 milliárd forintot. Ezt a különbséget pedig előszeretettel hangsúlyozza is. Legutóbb a két család egyesülésekor bizonygatta anyagi hátterét, amikor is 3,5 millió dollárt költött lánya 2022-es esküvőjére.

Victoria Beckham és Nicola Peltz közötti feszültség az esküvő óta egyre csak nő

Esküvői dráma Nelson Peltz módra

De nem állt meg ennyinél. Pont azért, mert hatalmas összegeket áldozott lánya nagy napjára, úgy érezte bármit megtehet. Nelson Peltz pert indított a fiatal pár két esküvőszervezője ellen, akik erre válaszul milliárdos zsarnoknak bélyegezték őt. De maga az esküvő sem volt mentes a drámáktól. Amíg Nicola Peltz apja az esküvőszervezőkkel keveredett jogi harcba, addig Brooklyn Beckham anyja, Victoria a fiatal pár első táncát tette tönkre. A két család közötti feszültség pedig azóta is egyre csak nő, a Peltz és Beckham család továbbra is harcban áll egymással.