Botrány! Nelson Peltz-t milliárdos zsarnoknak nevezték – Perel Brooklyn Beckham feleségének apja

Brooklyn Beckham felesége azóta uralja a címlapokat, mióta ő lett a Beckham-botrány középpontja. De nem meglepő, hogy Nicola Peltz nem fél kiállni a saját véleményéért, hiszen ezt a legjobbaktól tanulta. Apja, Nelson Peltz, ugyanis olyan milliárdos zsarnokként lett híres az üzleti világban, aki nem félt jogi vitákba bonyolódni azért, hogy elérje, amit akar.
A Peltz család tagjai közül Brooklyn Beckham felesége, Nicola számít a legismertebbnek, de nem az üzleti életben. Édesapja, Nelson Peltz ugyanis a Procter & Gamble, a Heinz és a Disney társaságoknál folytatott proxy harcai után a Wall Street egyik legrettegettebb befektetőjeként szerzett magának hírnevet. Karrier útja meglehetősen figyelemre méltó, tekintve, hogy szállítóautó-sofőrként kezdte a pályafutását, majd fokozatosan felküzdötte magát, és megalapította a világ egyik legnagyobb élelmiszer-forgalmazó vállalatát. És bár családneve nem ismert világszinten úgy, mint a Beckham családé, mégis a vagyona több, mint kétszerese annak, mint amennyivel David és Victoria Beckham rendelkezik.
Amíg a Beckham család vagyona mindössze körülbelül 673 millió dollárra, vagyis 221,3 milliárd forintra tehető, addig Nicola Peltz apjának, Nelson Peltz-nek a vagyona megközelíti az 1,6 milliárd dollárt, vagyis a körülbelül 526,1 milliárd forintot. Ezt a különbséget pedig előszeretettel hangsúlyozza is. Legutóbb a két család egyesülésekor bizonygatta anyagi hátterét, amikor is 3,5 millió dollárt költött lánya 2022-es esküvőjére.
De nem állt meg ennyinél. Pont azért, mert hatalmas összegeket áldozott lánya nagy napjára, úgy érezte bármit megtehet. Nelson Peltz pert indított a fiatal pár két esküvőszervezője ellen, akik erre válaszul milliárdos zsarnoknak bélyegezték őt. De maga az esküvő sem volt mentes a drámáktól. Amíg Nicola Peltz apja az esküvőszervezőkkel keveredett jogi harcba, addig Brooklyn Beckham anyja, Victoria a fiatal pár első táncát tette tönkre. A két család közötti feszültség pedig azóta is egyre csak nő, a Peltz és Beckham család továbbra is harcban áll egymással.
