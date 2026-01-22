Ben Affleck és J.Lo is belekeveredett Blake Lively botrányába

A nyilvánosságra került levelezések miatt újabb sztárok lettek érintettek Blake Lively és Justin Badoni jogi csatájában. A Velünk véget ér színésznője az utómunkálatok során Ben Afflecktől, Jennifer Lopeztől és Matt Damontól kért segítséget a már akkor fennálló feszültségek miatt.

Blake Lively Velünk véget ér című filmje lelkileg majdnem tönkretette a színésznőt

Fotó: Sonia Moskowitz Gordon / Northfoto

Blake Lively levelezései miatt Ben Affleck is érintett lett

Blake Lively és Justin Baldoni közötti elhúzódó jogi csatározás közepette új bírósági dokumentumok kerültek nyilvánosságra. Ezek közül pedig az egyik legmeglepőbb egy e-mail, amelyet a Velünk véget ér című film színésznője egy Ben Afflecknek tűnő címzettnek küldött. A nyilvánosságra került levelezés 2024 májusában lett elküldve, amikor Lively és Baldoni állítólag annyira összeütköztek a projekt kreatív irányvonalát illetően, hogy egymással versengő változatokat készítettek a filmből. Az e-mailben Blake Lively arra kéri a színészt, hogy 'nézze meg a filmet, és adjon neki ötleteket vagy megjegyzéseket' a vágásról. Továbbá utalt arra is, hogy 'vad HR-problémák' vannak Justin Baldonival kapcsolatban:

Most jutottam túl (vagyis majdnem) a legmegrázóbb élményen, amit valaha filmforgatáson átéltem. Ennek a filmnek a dokumentumfilmje érdekesebb lenne, mint maga a film.

Blake Lively Ben Afflecktől és Jennifer Lopeztől is segítséget kért a posztprodukció során

Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Blake Lively Jennifer Lopez segítségét is kérte

A nyilvánosságra került e-mailben Blake Lively visszajelzést kért Ben Affleck akkori feleségétől, Jennifer Lopeztől is:

Nagy rajongója vagyok Jennifernek, ezt minden alkalommal elmondtam neki, amikor találkoztunk, és megtiszteltetés lenne, ha ő is részt venne ebben.

Továbbá hozzátette, hogy:

Ismétlem, nincs nyomás. Csak nagyon szeretném, ha ez sikerülne, miután ennyi mindent fektettem bele. Ez a film majdnem megölt. És nagyon kevés embert tudok elképzelni, aki olyan felkészült és éleslátó lenne, mint te.

Matt Damon és felesége, Luciana Barroso, a segítségük mellett egy új film rendezését is felajánlották Blake Lively-nek

Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos / Northfoto

Ben Affleck legjobb barátja, Matt Damon is belekeveredett

De nem ő az egyetlen hollywoodi sztár az, aki újonnan belekeveredett ebbe a jogi csatározásba. A US Weekly információi szerint a nemrég nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokban előkerültek olyan üzenetváltások is, amelyeket Blake Lively és férje, Ryan Reynolds állítólag Ben Affleck legjobb barátjának, Matt Damonnak és feleségének, Luciana Barrosónak küldtek, és amelyekben Justin Baldoni 'hatalmas egóját' ostorozták:

A rendező/társszereplő/producer/finanszírozó/stúdióvezető (igen, mind egy személy) semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett, de a jó hír az, hogy ízléssel sem, viszont hatalmas egóval igen, de csak azért, mert egy szektában van, és azt hiszi, ő a mi századunk prófétája. Bárcsak ezek közül akár csak egy is túlzás lenne...

Matt Damon és felesége válaszul együttérzésüket fejezték ki és felajánlották segítségüket, továbbá egy új film rendezésének lehetőségét is.