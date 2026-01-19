Rémesen középszerű lett a Netflix nagy fogása: Matt Damon a nézőket hibáztatja

Ismét alkotott a kaliforniai álomgyár híres „brománca”, azaz Matt Damon és Ben Affleck párosa. A két színész már pendelyes koruk óta ismeri egymást, és kéz a kézben hódították meg egész Hollywoodot. Az 1989-es Baseball álmok óta nem kevesebb, mint 16 filmben működtek közre együttes erővel, olyan kiváló alkotásokat hagyva az utókornak, mint a Good Will Hunting, a Dogma vagy az Air – Harc a legendáért. Újabb közös projektjükre 2026-ba lépve sem kellett sokat várni, hiszen a Netflixen január 16-án debütált A nagy fogás című akciómozijuk, melyet aligha emlegetnénk ennyit, ha nem Damon és Affleck nézne vissza ránk nagyon keményen a plakátokról.

A nagy fogás (The Rip) hozta el Matt Damon és Ben Affleck újabb akciózását (Fotó: Netflix)

Rossz zsaru és még rosszabb zsaru

A jó zsaruk iránti rajongás már a múlté? A nagy fogás nagyon is erről tanúskodik. A Ben Affleck-Matt Damon-filmek legújabb darabja egy csapat kétes erkölcsű rendőrről szól, akik rajtaütést szerveznek egy drogügyben gyanús házon, hogy ott aztán nulla gramm anyagot, viszont annál több zöldhasút találjanak. A problémalavina pedig csak ekkor zúdul le a cselekmény hegyéről. Hirtelen mindenki gyanús lesz, a barátokból ellenségek, a kollégákból riválisok válnak egy pillanat alatt.

Igen, A nagy fogás pont úgy hangzik, mint egy Joe Carnahan-film, merthogy pontosan az is. Az akciófilmek koronázatlan királya, akinek a nevéhez olyan durrogtatós popcornmozik köthetők, mint a Füstölgő ászok, A szupercsapat-remake vagy a Zsaru butik ráadásul nem csak rendezte, hanem írta is a legnézettebb Netflix-filmek listáját vezető A nagy fogást, méghozzá tankönyvbe illő módon. A válságos időket élő Affleckék újabb dobása ugyanis sem több, sem kevesebb egy átlagos akciómozinál, amit egyedül a főszereplők évtizedek alatt tökéletesre csiszolt dinamikája és összhangja emel ki a bűzös középszerűségből.

A nagy fogás szereplőinek kinézetéről sokat nem gondolkodhatott a stylist (Fotó: Netflix)

A nagy fogás nézők miatt lett buta?

Ugyan A nagy fogás túlságosan túlírt, fáradt csavarokkal teli forgatókönyve és kínosan igyekvő szereplői is próbálkoznak élettel megtölteni a karaktereket, a sztorit, valahogy mégsem tudunk értük igazán szorítani, sőt, a totális érdektelenség miatt a nézők unalmukban pont ahhoz az eszközhöz nyúlnak, amitől a készítők szabályosan rettegnek: a telefonjukhoz.