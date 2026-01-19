Rémesen középszerű lett a Netflix nagy fogása: Matt Damon a nézőket hibáztatja

Ismét alkotott a kaliforniai álomgyár híres „brománca”, azaz Matt Damon és Ben Affleck párosa. A két színész már pendelyes koruk óta ismeri egymást, és kéz a kézben hódították meg egész Hollywoodot. Az 1989-es Baseball álmok óta nem kevesebb, mint 16 filmben működtek közre együttes erővel, olyan kiváló alkotásokat hagyva az utókornak, mint a Good Will Hunting, a Dogma vagy az Air – Harc a legendáért. Újabb közös projektjükre 2026-ba lépve sem kellett sokat várni, hiszen a Netflixen január 16-án debütált A nagy fogás című akciómozijuk, melyet aligha emlegetnénk ennyit, ha nem Damon és Affleck nézne vissza ránk nagyon keményen a plakátokról.
A jó zsaruk iránti rajongás már a múlté? A nagy fogás nagyon is erről tanúskodik. A Ben Affleck-Matt Damon-filmek legújabb darabja egy csapat kétes erkölcsű rendőrről szól, akik rajtaütést szerveznek egy drogügyben gyanús házon, hogy ott aztán nulla gramm anyagot, viszont annál több zöldhasút találjanak. A problémalavina pedig csak ekkor zúdul le a cselekmény hegyéről. Hirtelen mindenki gyanús lesz, a barátokból ellenségek, a kollégákból riválisok válnak egy pillanat alatt.
Igen, A nagy fogás pont úgy hangzik, mint egy Joe Carnahan-film, merthogy pontosan az is. Az akciófilmek koronázatlan királya, akinek a nevéhez olyan durrogtatós popcornmozik köthetők, mint a Füstölgő ászok, A szupercsapat-remake vagy a Zsaru butik ráadásul nem csak rendezte, hanem írta is a legnézettebb Netflix-filmek listáját vezető A nagy fogást, méghozzá tankönyvbe illő módon. A válságos időket élő Affleckék újabb dobása ugyanis sem több, sem kevesebb egy átlagos akciómozinál, amit egyedül a főszereplők évtizedek alatt tökéletesre csiszolt dinamikája és összhangja emel ki a bűzös középszerűségből.
Ugyan A nagy fogás túlságosan túlírt, fáradt csavarokkal teli forgatókönyve és kínosan igyekvő szereplői is próbálkoznak élettel megtölteni a karaktereket, a sztorit, valahogy mégsem tudunk értük igazán szorítani, sőt, a totális érdektelenség miatt a nézők unalmukban pont ahhoz az eszközhöz nyúlnak, amitől a készítők szabályosan rettegnek: a telefonjukhoz.
Ennek maga az önismétlő Matt Damon is hangot adott egy interjújában, amelyből az szűrhető le, hogy A nagy fogást direkt butították le, mert szerintük a Netflix TikTok-os ingerküszöbhöz szoktatott nézői képtelenek odafigyelni 5 percnél tovább bármire is:
Manapság már azt kérik, hogy az első öt percben legyen egy nagy durranás. Az a cél, hogy a néző maradjon. És az sem lenne baj, ha a cselekményt is úgy három-négyszer elismételnénk a dialógusokban, mert az emberek úgyis a telefonjukat nyomkodják film nézése közben
– árulta el lesújtó véleményét napjaink filmkészítési, valamint filmfogyasztási szokásairól Damon.
Noha A nagy fogás most kiélvezi a siker és a figyelem minden pillanatát, aligha fog pár napnál vagy egy-két hétnél tovább trónolni a toplista élén. A robbantások, puskapuffogtatások és az egy főre jutó szakállas, középkorú férfiak számát abszolút kimaxolja, de mégsem képes olyan filmélményt nyújtani, amire érdemes lenne bármikor is visszaemlékezni vagy akár csak odafigyelni rá, hiszen pont az lett a veszte, amitől az alkotók a legjobban féltek: még a TikTok görgetése is több élvezetet nyújt nála.
