Julia Roberts unokahúga álomszép menyasszony volt: Emma Roberts férjhez ment

Emma Roberts és párja, Cody John egy meghitt, családi esküvőn mondták ki a boldogító igent Idaho államban, ahol több híres rokon, köztük a híres nagynéni, Julia Roberts is jelen volt.

Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts férjhez ment (Fotó: Lev Radin/Northfoto)

Emma Roberts esküvőjét július 25-én tartották Idahóban

esküvőjét július 25-én tartották Idahóban A 35 éves színésznő Cody John nak mondta ki a boldogító igent egy meghitt ceremónia keretein belül

nak mondta ki a boldogító igent egy meghitt ceremónia keretein belül A különleges eseményen több híres rokon, köztük a sztár nagynénje, Julia Roberts is jelen volt.

Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts férjhez ment

Emma Roberts és Cody John július 25-én házasodtak össze egy szabadtéri ceremónián Sun Valley-ben, Idaho államban. A pár tudatosan kerülte a hollywoodi felhajtást: az esküvőt szűk családi és baráti körben tartották egy magánbirtokon. A szertartás után pedig a vendégek egy elegáns fogadáson ünnepeltek, majd a násznép egy része a közeli bárokban folytatta az estét. A Page Six beszámolója szerint a hangulat végig felszabadult volt, Emma Roberts és Cody John pedig láthatóan élvezték életük egyik legfontosabb napját.

Emma Roberts fiával sétált az oltár elé

A szemtanúk szerint az esküvő egyik legmeghatóbb pillanata egyértelműen az volt, amikor a színésznő ötéves fia kísérte oltárhoz az édesanyját. Rhodes Emma Roberts korábbi kapcsolatából, Garrett Hedlund színésztől született, és a sztár korábban többször is elmondta, hogy fia a legfontosabb az életében.

Emma Roberts esküvőjén a híres nagynénje, Julia Roberts is jelen volt (Fotó: Matt Baron/BEImages/Northfoto)

Emma Roberts esküvőjén újraegyesült a Roberts család

A vendégek között több híres rokon is ott volt, köztük Emma Roberts nagynénje, Julia Roberts is, aki férjével, Danny Moderrel vett részt a különleges eseményen. De jelen volt az Amerikai Horror Story sztárjának édesapja, Eric Roberts is, akivel nemrégiben sikerült rendeznie a kapcsolatát. Így Emma Roberts esküvője egy igazi Roberts családi újraegyesülés is volt.

Emma Roberts és Cody John kapcsolata

A kapcsolatuk 2022-ben vált nyilvánossá. 2024-ben pedig már el is jegyezték egymást, amit Emma Roberts Instagram-oldalán is közzétett. Egy közös képet osztott meg, amihez ezt írta:

Kirakom gyorsan ide, mielőtt anyukám mindenkinek elmondaná.

A színésznő bár a pár továbbra sem tervezi, hogy gyakran beszéljen magánéletéről, a legfontosabb pillanatokról azért mindig megoszt valamit a közösségi oldalán.