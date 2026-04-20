70 éves lett Eric Roberts: Julia Roberts szívtipró bátyja világrekordot tart a szupersztárok között

Április 18-án 70 éves lett Eric Roberts, A cigányok királya, a Szökevényvonat, a The Expendables és A sötét lovag sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Egy Mississippi állambeli kisvárosban, Biloxiban jött világra, a teljes, hivatalos neve Eric Anthony Roberts. A szülei ingatlanosként és porszívóügynökként dolgoztak, de korábban maguk is próbálkoztak színészi karrierrel, csak épp sikertelenül.
Csak egyszer játszott együtt a világsztár húgával
A szülei még gyerekkorában elváltak, és ő az apjával maradt, míg a két húga az anyjával. Így utóbbiakkal nem alakult ki szoros kapcsolata, még úgy sem, hogy később mindketten szintén Hollywoodban kötöttek ki. Lisa Roberts Gillan színésznői karriert cserélt az utóbbi években producerire, míg Julia Roberts nevét mindenki ismeri. Utóbbival Eric Roberts csak egyetlen filmben, az 1989-es Vörös vérben játszott együtt.
Oscar-esélyes színművészként indult a karrierje
Manapság már inkább másféle szerepekben és filmekben láthatjuk Julia Roberts bátyját, Eric Robertset, de a színészi indulásakor a komoly, drámai alakításaival Hollywood élvonalába került. Élete első filmszerepéért A cigányok királyában rögtön Golden Globe-ra jelölték, miként az Egy aktmodell haláláért is, a Szökevényvonat pedig a Golden Globe mellett egy Oscar-jelölést is hozott számára.
Megjárta a börtönt
És nem valamelyik filmje forgatásán, hanem a való életben is! Igaz, nem sokáig kellett a rácsok mögött csücsülnie: amikor letartóztatták kokain és marihuána birtoklásáért és hatósági közeg bántalmazásáért, bűnösnek vallotta magát, így csak 36 óráig tartott a börtönbüntetése.
Maradandó sérülést szedett össze egy balesetben
1981-ben autóbalesetet szenvedett, és a kocsijával együtt ő maga is annyira összetört, hogy életben maradása is sokáig kétségesnek tűnt. Három napig feküdt kómában, és maradandó károsodása is származott az esetből: az egyik gyűrűsujja deformálódott.
Több mint három évtizede jó útra tért
A balhés évek után 1995-ben jött el számára a fordulat: azóta nem iszik egy csepp alkoholt sem, továbbá vegán életmódot folytat. Az állati eredetű ételeket nem csak egészségügyi okokból, de elvi alapon is kerüli. Hatalmas rajongója az állatoknak, otthon számos macskát tartanak a feleségével, és állatvédő mozgalmakat is támogat.
A lánya is hollywoodi sztár lett
Az életmódváltása a kilencvenes években egy nagy szerelemnek is köszönhető, hiszen már több mint három évtizede a felesége Eliza Roberts színésznő. Közös gyermekük nem született, de Eric Roberts korábbi kapcsolatából származó lánya, Emma Roberts már szintén híres hollywoodi sztár lett olyan filmek és sorozatok révén, mint a Családi üzelmek, az Idegpálya, az Amerikai Horror Story, vagy a Madame Web.
Nem akarnál vele bunyózni
Ugyan Eric Roberts már 70 éves, de kiváló fizikai formában van, mivel a hobbija és kedvenc testmozgása a harcművészetek gyakorlása. Fekete öves mester taekwondóból, de nem jön zavarba akkor sem, ha a shotokan, kjokusin, hapkido, vagy a shaolin kung fu szabályai szerint kell megküzdenie valakivel.
Nem nézi meg a saját filmjeit
Nehéz is volna teljesítenie ezt, mivel ő a legtöbbet szereplő hollywoodi színész. A filmográfiája egészen elképesztő mennyiséget, világrekordot jelentő 826 produkciót számlál. Ezek nagy része egy-két jelenetes szerep, és Eric Roberts jó néhány éve híres is arról, hogy mindenféle B-filmben elvállalja a rosszarcú gonosz vagy zsaru szerepét, amiket saját bevallása szerint sem néz meg aztán.
70 felett sem lassít
Ezt az elképesztő tempót a jövőben sem tervezi lejjebb venni Eric Roberts. Jelenleg nem kevesebb, mint 90(!) olyat jövőbeli produkcióban szerepel a neve, amikhez már leszerződött, amiket most forgatnak, vagy amik a forgatás után bemutatóra várnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.