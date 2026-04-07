Eric Roberts meglepően őszinte vallomást tett arról, milyen volt számára az apaság kezdete. A színész elismerte, hogy lánya, Emma Roberts születése idején érzelmileg teljesen instabil volt, és saját bevallása szerint nem tudott megfelelően helytállni apaként.

Eric Roberts sokkoló vallomást tett az apaság kezdetéről: „Roncs voltam”

Eric Roberts legutóbbi podcast interjújában, a Really Famous with Kara Mayer Robinson-ban őszintén megnyílt arról, milyen állapotban volt, amikor lánya, Emma Roberts 1991-ben megszületett. Saját szavaival élve 'érzelmileg egy roncs' volt, és nem lehetett rá szülőként számítani. Elmondása szerint ebben az időszakban komoly problémái voltak. Eric Roberts függőségekkel, depresszióval és személyes traumákkal küzdött. Úgy fogalmazott, hogy ezek együtt vezettek oda, hogy nem tudta megfelelően kezelni az apasággal járó felelősséget. A színész azonban ma már nem próbálja meg szépíteni a múltat, teljes felelősséget vállal akkori viselkedéséért.

Eric Roberts lányával való kapcsolata

És bár Eric Roberts nehéz időszakon ment keresztül, lánya születésének pillanatát mégis élete egyik legmeghatározóbb élményeként írta le. Felidézte, hogy az újszülött Emma Roberts hangosan sírt születése pillanatában, ám amikor elkezdte neki énekelni a 'Happy Birthday' című dalt, a baba azonnal megnyugodott:

Amikor Emma végre megérkezett, nem volt éppen nyugodt és szelíd, de amikor elkezdtem neki énekelni a 'Happy Birthday'-t, biztosan felismerte a hangomat, mert azonnal megnyugodott.

A 69 éves színész szerint ez egy különleges, szinte megmagyarázhatatlan kapcsolat kezdetét jelentette. Úgy érezte, hogy a gyermeke már az első pillanatban reagált rá, és ez az élmény mélyen bevésődött az emlékezetébe:

Ez volt talán életem legtökéletesebb pillanata... És ott volt ő. És máris ismerte az én lényemet. … Varázslatos volt. És ez örökre megmarad bennem.

Mindezek ellenére a valóság később jóval nehezebbnek bizonyult. Hiába volt meg az érzelmi kötődés, Eric Roberts bevallotta, hogy nem tudott megbirkózni a mindennapi szülői feladatokkal. Saját szavaival élve egyszerűen nem volt felkészülve arra, hogy apa legyen.