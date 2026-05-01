Britney Spears elkerülheti a börtönt – egy feltétellel

Újabb fordulat Britney Spears ittas vezetés ügyében. A világsztár egy megállapodásnak köszönhetően akár el is kerülheti a börtönt, de csak egyetlen feltétellel: bűnösnek kell vallania magát egy enyhébb vádban.

Britney Spears így kerülheti el a börtönt

A 44 éves énekesnőt 2026. március 4-én tartóztatták le a kaliforniai Ventura-ban, ittas vezetés gyanúja miatt. Most azonban úgy tűnik, az ügy nem feltétlenül végződik súlyos következményekkel. Az ügyészek ugyanis azt ajánlották számára, hogy ha bűnösnek vallja magát egy enyhébb, úgynevezett 'gondatlan vezetés' vádjában, akkor elkerülheti a börtönt. Ebben az esetben viszont egy év próbaidőt kapna, el kell végeznie egy ittas vezetésről szóló tanfolyamot, és meg kell fizetnie az állam által előírt bírságokat és díjakat. Az ilyen fajta megállapodás egyáltalán nem szokatlan az Egyesült Államokban, különösen akkor, ha az érintettnek nincs korábbi hasonló ügye, és nem történt baleset vagy személyi sérülés.

Britney Spears rehabilitációra vonult

További enyhítő körülmény, hogy az eset után egy hónappal Britney Spears önként bevonult egy rehabilitációs intézménybe, ami a hatóságok szerint is arra utal, hogy igyekszik kezelni a problémáit. Bennfentes források szerint ebben hatalmas szerepet játszott két fia, Sean Preston és Jayden James:

A fiai nagy szerepet játszottak abban, hogy elmenjen a rehabilitációra. Egyértelműen megmondták neki: csak azt akarják, hogy meggyógyuljon. A letartóztatása után nagyon zaklatott volt, hiszen rettegett attól, hogy börtönbe kerül. Hetekbe telt, mire rájött, hogy a rehabilitáció a legjobb megoldás.

Britney Spears május 4-én áll bíróság elé az ittas vezetéses ügyével kapcsolatban

Britney Spears tárgyalása

A rendőrségi beszámolók szerint március 4-én az énekesnő feltűnően szabálytalanul vezetett: sávok között cikázott, és kiszámíthatatlanul fékezett, ami miatt a hatóságok megállították. Az intézkedés során a sztárnál az ittasság vagy más szerek hatására utaló jeleket észleltek, ezért vérvizsgálatra vitték és őrizetbe vették. És bár néhány óra múlva már szabadon is engedték, Britney Spears ittas vezetéses botránya már így is a címlapokra került. Az énekesnő képviselője később úgy nyilatkozott a sajnálatos esetről, hogy:

Ez egy sajnálatos eset volt, amelyre semmi sem szolgálhat mentségül. Britney meg fogja tenni a szükséges lépéseket, és betartja a törvényt, remélhetőleg ez lehet az első lépés abban a régóta esedékes változásban, amelyre Britney életében szükség van. Remélhetőleg megkapja a szükséges segítséget és támogatást ebben a nehéz időszakban.

Továbbá hozzátette, hogy az énekesnő családtagjai, legfőképpen a fiai segíteni fogják őt, és ezáltal Britney Spears újra rendben lesz.