Britney Spears 44 évesen újra anya akar lenni!

Britney Spears ezúttal egy személyes vallomással lepte meg a rajongóit. A 44 éves popikon, aki az utóbbi időben leginkább a botrányos viselkedéséről volt híres, egy apák napi Instagram bejegyzésben árulta el, hogy szeretne még egy gyermeket.
Britney Spears apák napján egy újabb táncos videóval ajándékozta meg a rajongóit az Instagram-oldalán. A felvételen egy sárga mini ruhában vonaglik egy lila kis gitárral a kezében. A bizarr tánca mellé pedig még egy meglepő vallomást is tett:
Ez egy érzelmekkel teli nap számomra… a gitárok kis idegenekre emlékeztetnek… olyan gyengéd húrok… azt mondják, a zene az angyalok beszéde. Ezt Mexikóban vettem abban a reményben, hogy egy napon lesz még egy babám.
A popcsillagnak már van két gyermeke, de ők már mindketten felnőttek. Britney Spears fiai, Sean Preston és Jayden James korábbi férjétől, Kevin Federline-tól születtek. És bár az elmúlt években a kapcsolatuk többször is hullámvölgybe került, a közelmúltban több jel is arra utalt, hogy anya és fiai között javul a viszony.
A mostani kijelentés különösen azért is keltett feltűnést, mert Britney Spears korábban már többször is beszélt arról, hogy szeretne újra gyermeket vállalni. 2022-ben akkori férjével, Sam Asghari-val közösen jelentették be, hogy gyermeket várnak, ám a terhesség tragikus módon vetéléssel végződött. A veszteség mélyen megviselte az énekesnőt, aki később többször is utalt arra, hogy az anyaság mindezek ellenére továbbra is fontos szerepet játszik az életében. A mostani kijelentésével viszont mégsem ért mindenki egyet.
Sokak szerint ugyanis nem megfelelő az időzítés, hiszen Britney Spears nemrég tért vissza a rehabilitációjáról, amire az ittas vezetése miatt kötelezték. És bár az énekesnő ismerősei szerint a sztár a gyógyulás útjára lépett, még hosszú út áll előtte ahhoz, hogy visszanyerje a régi önmagát. A beszámolók alapján ebben nagy szerepet játszott két fia is. A családhoz közel álló források szerint Sean és Jayden határozottan arra ösztönözték édesanyjukat, hogy kérjen segítséget, amikor szüksége van rá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.