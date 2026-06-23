Britney Spears 44 évesen újra anya akar lenni!

Britney Spears ezúttal egy személyes vallomással lepte meg a rajongóit. A 44 éves popikon, aki az utóbbi időben leginkább a botrányos viselkedéséről volt híres, egy apák napi Instagram bejegyzésben árulta el, hogy szeretne még egy gyermeket.

Britney Spears újabb bizarr táncos videót tett közzé Instagram-oldalán

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

A 44 éves énekesnő még csak nemrég tért haza a rehabilitációról, máris újra 'akcióba lendült' a közösségi felületein

a közösségi felületein Britney Spears Instagram-oldalán egy újabb táncos videóval lepte meg a rajongóit

Instagram-oldalán egy újabb táncos videóval lepte meg a rajongóit A ...Baby one more time énekesnője egy meglepő vallomást is tett a felvétel mellé: újra anya akar lenni.

Britney Spears vallomása: újra anya akar lenni

Britney Spears apák napján egy újabb táncos videóval ajándékozta meg a rajongóit az Instagram-oldalán. A felvételen egy sárga mini ruhában vonaglik egy lila kis gitárral a kezében. A bizarr tánca mellé pedig még egy meglepő vallomást is tett:

Ez egy érzelmekkel teli nap számomra… a gitárok kis idegenekre emlékeztetnek… olyan gyengéd húrok… azt mondják, a zene az angyalok beszéde. Ezt Mexikóban vettem abban a reményben, hogy egy napon lesz még egy babám.

A popcsillagnak már van két gyermeke, de ők már mindketten felnőttek. Britney Spears fiai, Sean Preston és Jayden James korábbi férjétől, Kevin Federline-tól születtek. És bár az elmúlt években a kapcsolatuk többször is hullámvölgybe került, a közelmúltban több jel is arra utalt, hogy anya és fiai között javul a viszony.

Britney Spears legutóbbi próbálkozásánál elvetélt

A mostani kijelentés különösen azért is keltett feltűnést, mert Britney Spears korábban már többször is beszélt arról, hogy szeretne újra gyermeket vállalni. 2022-ben akkori férjével, Sam Asghari-val közösen jelentették be, hogy gyermeket várnak, ám a terhesség tragikus módon vetéléssel végződött. A veszteség mélyen megviselte az énekesnőt, aki később többször is utalt arra, hogy az anyaság mindezek ellenére továbbra is fontos szerepet játszik az életében. A mostani kijelentésével viszont mégsem ért mindenki egyet.

Britney Spears és akkori párja, Sam Asghari szerettek volna közös gyermeket, de az énekesnő a terhesség korai szakaszában elvetélt

Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com / Northfoto

Britney Spears botrányos múltja

Sokak szerint ugyanis nem megfelelő az időzítés, hiszen Britney Spears nemrég tért vissza a rehabilitációjáról, amire az ittas vezetése miatt kötelezték. És bár az énekesnő ismerősei szerint a sztár a gyógyulás útjára lépett, még hosszú út áll előtte ahhoz, hogy visszanyerje a régi önmagát. A beszámolók alapján ebben nagy szerepet játszott két fia is. A családhoz közel álló források szerint Sean és Jayden határozottan arra ösztönözték édesanyjukat, hogy kérjen segítséget, amikor szüksége van rá.