Sokkoló fotók: Mickey Rourke ennyire lecsúszott? Fogatlanul jelent meg

A korábban sármos hollywoodi sztárt sokkoló külsővel kapták lencsevégre Los Angeles utcáin. A felvételeken Mickey Rourke feltűnően megviseltnek tűnt, több foga is hiányzott, ruházata rendezetlen volt, miközben kutyáit sétáltatta.

Mickey Rourke már csak árnyéka önmagának

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

A visszavonult profi bokszolót sokkoló külsővel kapták lencsevégre Los Angeles-ben

Mickey Rourke fogatlanul, foltos pulóverben sétáltatta kutyáit, néhány hónappal azután, hogy kilakoltatták őt bérelt otthonából

fogatlanul, foltos pulóverben sétáltatta kutyáit, néhány hónappal azután, hogy kilakoltatták őt bérelt otthonából A rajongók aggódnak a 73 éves sztár egészségi állapota miatt.

Mickey Rourke sokkoló állapotban, fogatlanul jelent meg

Mickey Rourke, aki korábban sármos külsejével, izmos testalkatával robbant be Hollywood-ba még az 1980-as években, most lepukkant állapotban mászkált Los Angeles utcáin. A lesifotósok egy szürke kapucnis felsőben, szakadt farmerben és napszemüvegben kapták lencsevégre, miközben a kutyáját sétáltatta. A képeken jól látható, hogy több foga hiányzik, arca fáradt ruhája pedig foltos. A fotók gyorsan bejárták az internetet, és a rajongók számára különösen megrázó volt látni, hogy az egykor Hollywood egyik legnagyobb szívtiprójaként ismert színész ennyire megváltozott.

Mickey Rourke kilakoltatása után utcára került

A mostani megjelenés azért is kapott nagy figyelmet, mert néhány hónappal korábban Mickey Rourke-ot kilakoltatták Los Angeles-i bérelt otthonából. A bírósági dokumentumok szerint közel 60 ezer dollárnyi elmaradt bérleti díjat halmozott fel, ezért a tulajdonos jogi útra terelte az ügyet. A színész azonban határozottan állította, hogy nem önkényesen hagyta abba a bérleti díj fizetését. Elmondása szerint az ingatlanban súlyos problémák voltak: rágcsálófertőzés, visszatérő vízvezeték-hibák és más karbantartási hiányosságok, amelyeket a tulajdonos hosszú időn keresztül nem orvosolt. A bíróság végül a tulajdonos javára döntött, Mickey Rourke-nek pedig el kellett hagynia az ingatlant. Azóta a színész hotelekben száll meg, és jelenleg nincs állandó lakcíme.

Mickey Rourke kilakoltatása után hotelekben szállt meg

Fotó: Luis-DR/X17online.com / Northfoto

GoFundMe alapítványt indítottak érte, de az egész csak átverés volt

Ezek után még adománygyűjtő kampányt is indult az egykori bokszoló számára, amely rövid idő alatt jelentős összeget gyűjtött össze. A színész azonban később nyilvánosan elhatárolódott az akciótól. Egy videóüzenetben kijelentette, hogy az egész egy átverés, nem kért senkitől pénzt, és soha nem akar jótékonysági adományokra támaszkodni. Azt mondta, inkább vállalja a nehézségeket, mint hogy mások segítségére szoruljon: