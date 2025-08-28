Mickey Rourke felismerhetetlen: Csak árnyéka önmagának

Mickey Rourke Celebrity Big Brother botránya óta először volt látható. Az egykori profi bokszoló most négy hónappal később, felismerhetetlen külsővel jelent meg otthona előtt.
A Page Six által megszerzett fotókon a 72 éves Celebrity Big Brother UK egykori résztvevője teljesen felismerhetetlen. A 72 éves egykori profi bokszoló augusztus 11-én lépett ki otthonából, hogy beszéljen egy kártevőirtó és termeszirtó szakemberrel, amikor lefotózták. Mickey Rourke-ot egy cipzáras, szürke kapucnis pulóverben látták, alatta póló nélkül, zöld szabadidőnadrágban és tornacipőben. A korábbi profi bokszoló, aki sérülései miatt több rekonstrukciós műtéten esett át, ápolatlan, szürke hajjal, rendezetlen megjelenéssel tűnt fel. A képeket látva pedig úgy tűnik, szinte csak árnyéka önmagának.
Mickey Rourke sokkoló képei négy hónappal azután készültek, hogy távozni kényszerült a népszerű celeb valóságshow-ból. A 72 éves egykori profi bokszoló április 6-án csatlakozott a Celebrity Big Brother UK házához, de már az első pillanatokban kitűnt a viselkedésével. Mickey Rourke már a bemenetelekor sokkolta a nézőket. Majd ahogy beért, egy beszélgetés során belekötött az egyik villalakóba. Megkérdezte JoJo Siwa-t, hogy a fiúkat vagy lányokat szereti. Jojo Siwa elmondta, hogy a lányokat, és partnere nem bináris. A Sin City sztárja erre pedig azt válaszolta:
Ha tovább maradok, nem leszel már meleg.
De itt még nem ért véget a dolog. Ezt követően Mickey Rourke megjegyezte:
Gyorsan ki fogom szavazni a leszbikust.
JoJo Siwa ezt homofóbnak találta, és világossá tette, hogy nem fogadja el az ilyen megjegyzéseket. A 72 éves egykori profi bokszoló azonban nem csak vele veszett össze. Mickey Rourke és Chris Hughes között is szóváltás alakult ki egy játék során. Bár fizikai összetűzés nem történt, a szóhasználatot fenyegetőnek és agresszívnak ítélték meg. A műsor készítői ezért figyelmeztették őt, hogy amennyiben hasonló viselkedése folytatódik, ki kell majd lépnie a házból.
Végül hat nappal a bevonulása után, április 12-én Mickey Rourke beleegyezett, hogy elhagyja a Celebrity Big Brother házát. A műsor készítői közleményükben közölték, hogy a színész elfogadhatatlan nyelvezetet és viselkedést tanúsított, ezért távoznia kellett. A Sin City sztárja később bocsánatot kért, elmondta, hogy elvesztette a türelmét, és dolgozik azon, hogy javítson a viselkedésén. Végül azonban Mickey Rourke nem hagyta annyiban a történteket. Ügyvédje, Kimberly Hines nyilatkozatában kijelentette, hogy a műsor készítői kihasználták a színész provokatív személyiségét, majd nyilvánosan megalázták őt, továbbá megtagadták a teljes díjazását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.