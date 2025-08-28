Mickey Rourke felismerhetetlen: Csak árnyéka önmagának

Mickey Rourke Celebrity Big Brother botránya óta először volt látható. Az egykori profi bokszoló most négy hónappal később, felismerhetetlen külsővel jelent meg otthona előtt.

Mickey Rourke új képeit látva úgy tűnik, az egykori profi bokszoló már csak árnyéka önmagának (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Mickey Rourke felismerhetetlen

A Page Six által megszerzett fotókon a 72 éves Celebrity Big Brother UK egykori résztvevője teljesen felismerhetetlen. A 72 éves egykori profi bokszoló augusztus 11-én lépett ki otthonából, hogy beszéljen egy kártevőirtó és termeszirtó szakemberrel, amikor lefotózták. Mickey Rourke-ot egy cipzáras, szürke kapucnis pulóverben látták, alatta póló nélkül, zöld szabadidőnadrágban és tornacipőben. A korábbi profi bokszoló, aki sérülései miatt több rekonstrukciós műtéten esett át, ápolatlan, szürke hajjal, rendezetlen megjelenéssel tűnt fel. A képeket látva pedig úgy tűnik, szinte csak árnyéka önmagának.

Mickey Rourke Celebrity Big Brother UK botrányhőse

Mickey Rourke sokkoló képei négy hónappal azután készültek, hogy távozni kényszerült a népszerű celeb valóságshow-ból. A 72 éves egykori profi bokszoló április 6-án csatlakozott a Celebrity Big Brother UK házához, de már az első pillanatokban kitűnt a viselkedésével. Mickey Rourke már a bemenetelekor sokkolta a nézőket. Majd ahogy beért, egy beszélgetés során belekötött az egyik villalakóba. Megkérdezte JoJo Siwa-t, hogy a fiúkat vagy lányokat szereti. Jojo Siwa elmondta, hogy a lányokat, és partnere nem bináris. A Sin City sztárja erre pedig azt válaszolta:

Ha tovább maradok, nem leszel már meleg.

De itt még nem ért véget a dolog. Ezt követően Mickey Rourke megjegyezte:

Gyorsan ki fogom szavazni a leszbikust.

JoJo Siwa ezt homofóbnak találta, és világossá tette, hogy nem fogadja el az ilyen megjegyzéseket. A 72 éves egykori profi bokszoló azonban nem csak vele veszett össze. Mickey Rourke és Chris Hughes között is szóváltás alakult ki egy játék során. Bár fizikai összetűzés nem történt, a szóhasználatot fenyegetőnek és agresszívnak ítélték meg. A műsor készítői ezért figyelmeztették őt, hogy amennyiben hasonló viselkedése folytatódik, ki kell majd lépnie a házból.