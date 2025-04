Mickey Rourke kamerák előtt akarta megverni kollégáját, kirúgták

Kilakoltatási értesítést kapott Mickey Rourke. A Celebrity Big Brother UK alkotóinál betelt a pohár. A 72 éves színész és egykori bokszoló nemrég költözött be a házba több hírességgel együtt, máris távoznia kellett agresszív és támadó viselkedése miatt. Mickey Rourke egy hétig sem bírta a reality show-ban.

Mickey Rourke-ot kirúgták a Celebrity Big Brother-ből. (Fotó: Luis-DR/X17online.com / Northfoto)

Mickey Rourke-ot kirúgták a Celebrity Big Brother-ből

Szombat este az ITV műsorának szóvivője közleményt adott ki, amelyben arról írt, hogy a 72 éves színész beleegyezett, hogy elhagyja a házat, miután nem megfelelő nyelvhasználatot és elfogadhatatlan viselkedést tanúsított. Mickey Rourke egy hétig sem bírta a Celebrity Big Brother házban. Már az első perctől kezdve botrányosan viselkedett és a készítők eddig tudták tolerálni a nem megfelelő viselkedését. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy összetűzésbe keveredett a Love Island-ből ismert Chris Hughes-zal. A 32 éves férfi egy lenéző pillantást vetett Mickey Rourke-ra, aki ettől teljesen bepöccent és elkezdett kötözködni a férfival. A vita nem fajult tettlegességig, azonban Mickey Rourke agresszív és támadó viselkedést mutatott, ami azonnali kizáráshoz vezetett.

Mickey Rourke fizetéséből is visszavesznek

A botrányos viselkedésű Mickey Rourke kapta volna a legtöbb fizetést ezért a szerepléséért, ami a többi szereplőt amúgy is kiakasztotta. Ám a Celebrity Big Brother készítői ezután az akció után nem hajlandóak teljes mértékben kifizetni a színészt. Egy bennfentes a US SUN-nak adott nyilatkozatában azt mondja, hogy:

Mickey nem fogja megkapni az összes pénzét az ITV-től. Ha egy hírességet eltávolítanak a házból, nem kapja meg a teljes díjat. Ez ilyen egyszerű, és ezt meg fogják vele beszélni.

Mickey Rourke első perctől kezdve botrányt akart

A 72 éves egykori bokszoló már a belépése pillanatában is furcsa viselkedésével hívta fel magára a figyelmet. Mickey Rourke kaotikus belépője megijesztette a nézőket, de úgy gondolták, egészségügyi állapota miatt dülöngélt össze-vissza. Majd bent is folytatta botrányos viselkedését és több bent lakó hírességgel is kötözködött, olyanokkal, mint: JoJo Siwa, Donna Preston, Ella Rae Wise és Patsy Palmer. Ekkor kapott is egy figyelmeztetést, ha még egyszer tiszteletlenül viselkedik vagy nem megfelelően beszél társaival, akkor távoznia kell. Ezután bocsánatot is kért, de mind hiába. Később sem tudta türtőztetni magát. Ismét elgurult a gyógyszere.