„Előbb lőném magam seggbe!” – Mickey Rourke totál kiakadt, amiért a nevében húzták le a rajongóit

Az egész világ hökkent meg a tegnapi napon, miután kiderült, hogy a ’80-as évek szívtiprója, Mickey Rourke manapság már annyira le van égve, hogy a rajongóitól kér támogatást, hogy elkerülje a kilakoltatást. A sztár nevében egy népszerű adományoldalon hoztak létre egy profilt, amelyen a cél a színész 60 ezer dolláros lakbértartozásának kiegyenlítése volt, és a kampány kiötlője azt állította, az egész projekt Rourke belegyezésével jött létre. A kívánt összeg mindössze néhány óra leforgása be is folyt, sőt, további közel 40 dollár is társult mellé azóta.

Mickey Rourke GoFundMe-oldala egy átverés? (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Úgy tűnt, egy szívmelengető sztori alakul ki az egészből, hiszen a rajongók rendkívül rövid idő alatt húzták ki a pácból kedvencüket. A történet viszont váratlan fordulatot vett! Még tegnap este maga Mickey Rourke szólalt meg az üggyel kapcsolatban, aki tagadja, hogy ő vagy bárki az ismerősei közül pénzgyűjtésbe kezdett volna.

Mickey Rourke 2025-re megszorult anyagilag, de az Angyalszív sztárja azt mondta, sosem kérne pénzt a rajongóitól (Fotó: Luis-DR/X17online.com)

Mickey Rourke ügynöke rövidítette meg a rajongókat?

A 9 és ½ hét, a Sin City és A pankrátor Oscartól megfosztott sztárja a közösségi oldalán osztott meg néhány órával ezelőtt egy videót, melyben kutyájával az ölében látható, ám a nyugodt külső egy igen zaklatott belsőt takar. A szinte totális felismerhetetlenség küszöbén álló Mickey Rourke ugyanis fel van háborodva, amiért a tudta nélkül valaki a nevében kezdett el pénzt gyűjteni a fanatikusaitól, és azt állítja, ő sosem kérne támogatást a rajongóktól:

Ez nem én vagyok, oké? Ha pénzre lenne szükségem, akkor sem állnék sorba k*baszott alamizsnáért. Inkább dugnék egy puskát a seggembe és húznám meg a ravaszt. Szóval bárki is csinálta, nem tudom, ki volt, és miért tette. Sosem kérnék pénzt idegenektől vagy rajongóktól. Nekem senkinek a pénze sem kell! Ez megalázó! Azt akarom, hogy ti kapjátok vissza a pénzeteket!

− mondta felháborodottan Mickey Rourke, aki elismerte, egyedül az egyik közeli barátjától fogadott el kölcsönt.

Hova tűnt a rajongók pénze?

De akkor mégis hova lett a Mickey Rourke-filmek szerelmeseitől kapott támogatás? A színész megsegítése céljából meghirdetett kampányt a GoFundMe-oldalán egy Liya-Joelle Jones nevű nő hirdette meg, aki Mickey Rourke menedzsere, Kimberly Hines egyik asszisztensének adta ki magát.