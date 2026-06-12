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Teljes sokk! Rák gyanújával vizsgálták Dwayne Johnson-t

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 15:10
Jumanjiriadalomcsomóhererákgyulladás
A Jumanji sztárja egészségügyi riadalmáról vallott. Dwayne Johnson egy fájdalmas csomó miatt egy napon keresztül attól tartott, hogy hererákja van.
Fekete Ágnes
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Komoly egészségügyi riadalmáról vallott Dwayne Johnson. A hollywoodi szupersztár elárulta, hogy nemrég egy fájdalmas csomót fedeztek fel a heréjén, amely miatt orvosai attól tartottak, hogy akár daganatos elváltozás is állhat a háttérben. 

Dwayne Johnson egy napon keresztül azt hitte, hogy hererákja van
Dwayne Johnson egy napon keresztül azt hitte, hogy hererákja van Fotó: PA /  Northfoto
  • Dwayne Johnson egészségügyi riadalmáról vallott: egy fájdalmas csomót talált a heréjén
  • Az orvosok eleinte mellékhere-gyulladást gyanítottak, de figyelmeztették, hogy rák is lehet, ezért ultrahangvizsgálatra küldték a pontos diagnózis megállapításához
  • A The Rock becenéven ismert színész eltitkolta felesége, Lauren Hashian előtt az aggodalmát. 

Dwayne Johnson megrázó egészségügyi riadalmáról vallott: hererák gyanújával vizsgálták

Dwayne Johnson az Esquire-nek tett legutóbbi interjújában sokkoló egészségügyi riadalmáról vallott. Elmondása szerint a történet akkor kezdődött, amikor zuhanyzás közben egy fájdalmas csomót fedezett fel az egyik heréjén. A színész először nem tudta, mi állhat a tünet hátterében, ezért mielőbb orvoshoz fordult. A vizsgálat során az orvosok azt közölték vele, hogy a panaszokat nagy valószínűséggel mellékhere-gyulladás okozza. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a daganatos elváltozás lehetőségét sem lehet kizárni, ezért további vizsgálatokra küldték. A színésznek közel egy napot kellett várnia a vizsgálatok eredményére, miközben egy sűrű munkanapot kellett lemenedzselnie. Aznap Dwayne Johnson Jumanji - A következő szint című filmjét népszerűsítette egész nap. És ugyan a várakozás idején próbálta a megszokott napi rutinját követni, dolgozott, interjúkat adott és ellátta a feladatait, de közben fejben folyamatosan csak a legrosszabb forgatókönyv járt a fejében.

Dwayne Johnson felesége, Lauren Hashian mit sem tudott a színész egészségügyi riadalmáról
Dwayne Johnson felesége, Lauren Hashian mit sem tudott a színész egészségügyi riadalmáról Fotó: imageSPACE / MediaPunch /  Northfoto

Dwayne Johnson felesége előtt is eltitkolta a történteket

Ameddig pedig nem tudta az eredményt, senkinek nem mondta el a történteket, még a feleségének, Lauran Hashian-nak sem. Állítása szerint nem akart feleslegesen aggodalmat kelteni benne:

Még Lauren-nek sem mondtam el. Nem akartam megijeszteni, mielőtt kiderült volna, hogy egyáltalán van-e ok az aggodalomra.

Dwayne Johnson azóta sokkal jobban figyel az egészségére
Dwayne Johnson azóta sokkal jobban figyel az egészségére Fotó: C Flanigan /  Northfoto

Hatalmas kő esett le a szívéről, mikor megtudta, hogy nincs nagy baj

A részletes kivizsgálás végül megkönnyebbülést hozott a színész számára. Az ultrahangvizsgálat eredménye szerint nem daganatos elváltozásról volt szó, hanem valóban mellékhere-gyulladás okozta a fájdalmas csomót. Dwayne Johnson szerint hatalmas kő esett le a szívéről, amikor megtudta az eredményt. És bár a helyzet végül szerencsésen alakult, a történtek mély nyomot hagytak benne, és még inkább tudatosították számára az egészség fontosságát. Továbbá arra is emlékeztette, hogy senki sem sebezhetetlen. 

 

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