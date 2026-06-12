Teljes sokk! Rák gyanújával vizsgálták Dwayne Johnson-t

Komoly egészségügyi riadalmáról vallott Dwayne Johnson. A hollywoodi szupersztár elárulta, hogy nemrég egy fájdalmas csomót fedeztek fel a heréjén, amely miatt orvosai attól tartottak, hogy akár daganatos elváltozás is állhat a háttérben.
Dwayne Johnson az Esquire-nek tett legutóbbi interjújában sokkoló egészségügyi riadalmáról vallott. Elmondása szerint a történet akkor kezdődött, amikor zuhanyzás közben egy fájdalmas csomót fedezett fel az egyik heréjén. A színész először nem tudta, mi állhat a tünet hátterében, ezért mielőbb orvoshoz fordult. A vizsgálat során az orvosok azt közölték vele, hogy a panaszokat nagy valószínűséggel mellékhere-gyulladás okozza. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a daganatos elváltozás lehetőségét sem lehet kizárni, ezért további vizsgálatokra küldték. A színésznek közel egy napot kellett várnia a vizsgálatok eredményére, miközben egy sűrű munkanapot kellett lemenedzselnie. Aznap Dwayne Johnson Jumanji - A következő szint című filmjét népszerűsítette egész nap. És ugyan a várakozás idején próbálta a megszokott napi rutinját követni, dolgozott, interjúkat adott és ellátta a feladatait, de közben fejben folyamatosan csak a legrosszabb forgatókönyv járt a fejében.
Ameddig pedig nem tudta az eredményt, senkinek nem mondta el a történteket, még a feleségének, Lauran Hashian-nak sem. Állítása szerint nem akart feleslegesen aggodalmat kelteni benne:
Még Lauren-nek sem mondtam el. Nem akartam megijeszteni, mielőtt kiderült volna, hogy egyáltalán van-e ok az aggodalomra.
A részletes kivizsgálás végül megkönnyebbülést hozott a színész számára. Az ultrahangvizsgálat eredménye szerint nem daganatos elváltozásról volt szó, hanem valóban mellékhere-gyulladás okozta a fájdalmas csomót. Dwayne Johnson szerint hatalmas kő esett le a szívéről, amikor megtudta az eredményt. És bár a helyzet végül szerencsésen alakult, a történtek mély nyomot hagytak benne, és még inkább tudatosították számára az egészség fontosságát. Továbbá arra is emlékeztette, hogy senki sem sebezhetetlen.
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