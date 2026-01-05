Alkoholizmus és verés: Pokoli gyerekkora edzette Sziklává Dwayne Johnsont!

Az 53 éves színész Hollywood legnagyobb akciósztárja, ám most a Variety hasábjain sebezhető, érzékeny oldalát és pokoli gyerekkori emlékeit osztotta meg. Dwayne Johnson lányos apaként nyíltan beszélt arról, hogy gyerekként egy diszfunkcionális, nehéz családi környezetben nőtt fel. A beszélgetés során megemlítette, hogy sokszor látta és hallotta a szülei veszekedéseit, ami mély hatással volt rá. Mint kiderült, a famíliájában az addikciók és az erőszak is mindennapos téma volt, amiből édesanyja áldozatos odaadása emelte ki a pankrátorból lett színészt.

Dwayne Johnson mosolya mögött komoly trauma bújik meg (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Dwayne Johnson filmje mögött gyerekkori fájdalom bújik meg

Dwayne Johnson Smaching Machine vagyis Zúzógép című promóciós körútján osztotta meg a Variety újságírójával gyerekkorának legnehezebb pillanatait, amik megtanították arra, hogy küzdjön, de most 50 felett egy érzékenyebb oldalát is képes volt megmutatni az Oscar-gyanús filmért. Johnson úgy fogalmazott, hogy a múltbeli nehézségek nem gyengítették meg, hanem részben formálták azt a rugalmasságot és felelősségérzetet, ami ma jellemzi őt. Az út azonban nem volt egyszerű, ugyanis szülei vitái és konfliktusai, sokszor kimondatlan, de erőteljes stresszforrás volt számára gyerekként.

Láttam a szüleim veszekedéseit. Hallottam őket. Gyerekként ezt nem tudod feldolgozni, csak magaddal viszed... Apám démonokkal küzdött. Ezek a démonok ott voltak a házban is... Nem akartam olyan férfi lenni, aki félelmet hagy maga után. Azt akartam, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat mellettem

- utalt az interjúban édesapja, Rocky Johnson alkoholizmusára, illetve verbális- és fizikai bántalmazásra is.

Oscar-esélyes új filmje, alkoholista apja emléke segítette az alakítását (Fotó: picture alliance / dpa)

A színész Hollywood egyik legpéldamutatóbb háromgyerekes családapja, nem beszélve arról, hogy Dwayne Johnson filmjei sok milliárd dollárt termeltek már világszerte a mozikban. A Zúzógép már látható a magyar mozikban, amiben főszereplőtársa a mindig zseniális Emily Blunt, akik a színész mellett komoly díjesélyes szintén.